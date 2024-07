Incroyables rebondissements : Découvrez tout ce qui se passe dans la saison 4 de The Boys !

Attention spoilers, si vous n'avez pas encore regardé la saison 4 de The Boys et que vous voulez profiter de cette partie de la série en toute quiétude, cet article pourrait vous donner mal à la tête. Mais si cela ne vous fait rien de savoir ce qui se passe dedans, voici quelques infos croustillantes.

Bien entendu, cet article ne détaille pas entièrement ce qui se passe dans la série, mais il s'agit d'un récapitulatif digeste des principaux événements. Voici donc ce qu'il en est.

Dans The Boys saison 4 le secret de Victoria Neuman est exposé par Homelander

Alors que Victoria Neuman continue sur sa lancée en politique, dans la saison 4 de The Boys, Homelander a appris son secret et n'hésite pas à l'exposer. C'est ainsi qu'en direct à la télévision, devant la vice-présidente, il révèle qu'elle est une Super.

Il justifie sa soudaine révélation à Neuman en affirmant qu'ils vont changer le monde. Toutefois, il n'a pas vraiment réfléchi au processus d'élimination de ceux qui ont des informations compromettantes sur eux.

Homelander explique aux Sept qu'ils vont rétablir l'ordre et prendre le contrôle de la Maison Blanche. Cependant, ils doivent d'abord tuer une liste de personnes qui posent problème, dont Ashley la recruteuse de Super. Mais le plus grand rebondissement de l'intrigue est que Ashley prend le Composé V, ce qui nous rend curieux de savoir quelle Super elle sera dans la saison 5.

Les Boys sont infiltrés sans le savoir alors qu'ils sont en charge de protéger le Président Bob Singer

Par la suite, le final de la saison 4 comporte de nombreux enjeux. Il y a notamment le sort du président des États-Unis, Bob Singer, le fait que le Français s'efforce de reproduire un virus à temps et que Hughie se rend compte que toutes les données des Boys ont été piratées. De son côté, Mother's Milk se met sur la défensive et prévoit de protéger Singer dans un bunker présidentiel souterrain.

Puis, le plus délirant s'avère être le fait qu'Annie n'est pas Annie dans quelques épisodes. Or, l'équipe ne s'en est pas rendu compte. Il s'agit en fait du Shapeshifter, un métamorphe avec lequel Hughie a tout de même partagé pas mal de moments intimes. Lorsqu'elle est démasquée, ils la combattent alors dans un bunker où la vraie Annie les rejoint et bat la fausse.

Le couple Annie/ Hughie reste soudé malgré tout

Après leur combat, il est compréhensible qu'Annie soit furieuse contre Hughie. Il lui a expliqué qu'il a fait l'amour avec la Shapeshifter au moins vingt fois. Mais heureusement, il a souligné les différences entre la vraie Annie et le métamorphe Annie et explique pourquoi il aime ses vulnérabilités.

Hughie et Annie restent ensemble à la fin de la saison 4. Mais elle veut aussi que Hughie passe un test de dépistage des MST chez les Super pour plus de sécurité. Cependant, ils auront d'autres défis à relever dans la saison 5, car Annie a du mal à trouver le but de sa vie.

Butcher tente une dernière fois de convaincre Ryan de quitter Homelander

De son côté, Butcher tente toujours de convaincre Ryan de quitter Homelander pour de bon. Il se soucie de lui à cause de sa femme décédée, et il ne veut pas que le monde ait un autre Homelander. Cependant, sa dernière tentative n'allait manifestement pas fonctionner. Surtout dans la façon dont il a tout organisé.

Ayant fait garder Ryan par Tante Grace, le petit apprend alors la vérité sur les vraies actions de son père biologique. Mais il est particulièrement sensible lorsque le viol et le meurtre de sa mère sont mentionnés. Ryan se rend alors compte qu'il est dans une installation de la CIA conçue pour garder les Supers à l'intérieur. Il jette alors Grace contre le mur après avoir entendu son histoire, risquant de la tuer, et s'enfuit.

Butcher fait un massacre

De façon surprenante, Victoria Neuman appelle Hughie, expliquant qu'elle veut démissionner de son poste de vice-présidente et qu'elle a besoin de l'aide des Boys. Elle se rend compte qu'elle ne se sent plus en sécurité. Avec Homelander qui lui souffle dans le cou avec des plans ambitieux et diaboliques, elle a commencé à penser à son avenir, en particulier à celui de sa fille.

Hughie doit donc convaincre les Boys de montrer leur côté humain et de protéger Victoria Neuman et sa fille, Zoe. Elle leur demande de l'éloigner de Homelander et des gens de Singer à la CIA, et elle partira tranquillement. En retour, elle leur devra de nombreuses faveurs, dont celle de faire tomber Vought. Sauf que là Butcher revient et la tue.

Que se passe-t-il dans la scène du générique de fin ?

Vu toutes ces péripéties, il semble que les Boys sont dans le pétrin. Mais c'est vers la fin de l'épisode 8 dans l'ending qu'il y a une scène mi-crédit qu'il ne faut pas manquer. Il s'agit du Soldier Boy que l'on voit dans une capsule cryogénique. Et le président le montre justement à Homelander dont le regard change.

