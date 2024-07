Filmstreaming se targue d’offrir une vaste bibliothèque de films et séries. Mais ce succès s’accompagne parfois de mauvaises surprises et de risques en tout genre. Je vous invite à découvrir ce qu’il est arrivé à ce site de streaming et de téléchargement.

Filmstreaming est bloqué par les FAI

Au courant de l’année 2023, le site Filmstreaming a fait l’objet d’une décision judiciaire. Les plateformes filmstreaming2.info et Filmstreaming3.tv faisaient en effet partie d’une longue liste de 53 adresses interdites en France. Suite à cette décision du tribunal de Paris, ils sont devenus inaccessibles dans l’Hexagone, et beaucoup ont choisi de fermer pour le reste du monde. La restriction imposée au niveau des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) contraint les éditeurs à trouver d’autres possibilités. Pour Filmstreaming, deux autres adresses sont encore en activité :

filmstreaming2.me et Filmstreaming2.info

Filmstreaming est bloqué ? Pour faire respecter la loi sur les droits d’auteur, les fournisseurs d’accès à Internet bloquent certains sites web de streaming. Que faire si vous souhaitez quand même accéder à Filmstreaming ? Voici la solution : Installez un VPN comme NordVPN,

comme NordVPN, Lancez ce VPN sur votre PC,

Sélectionnez un serveur situé dans un pays où les droits d’auteur n’existent pas,

Accédez librement au site de téléchargement. J’essaie NordVPN gratuitement

Test non concluant avec le site filmstreaming2.me

Parmi les alternatives disponibles, filmstreaming2.me attire l’attention par sa promesse d’accès gratuit à une multitude de contenus. Selon sa page d’accueil richement conçue, ce site prétend offrir une collection diversifiée allant des grandes sagas aux derniers films à succès. On peut y rechercher facilement des films ou des séries grâce au moteur de recherche intégré directement dans la page d’accueil. Chaque titre est accompagné d’une fiche complète comprenant une description détaillée, le casting, la bande-annonce ainsi que des informations additionnelles intéressantes pour les cinéphiles.

Malgré ses avantages apparents, nous constatons que filmstreaming2.me redirige occasionnellement vers des sites pornographiques. Ces interruptions peuvent être choquantes, mais aussi dangereuses pour ceux qui ignorent les conséquences potentielles d’un clic hasardeux. Par ailleurs, de tels contenus exposent à des virus et divers autres dangers. L’utilisateur doit rester vigilant.

Articles du même auteur :

Fans de streaming ? Voici l’URL pour accéder à 4anime

Que diriez-vous de streamer sur Animepahe ?

Darkino : le site de streaming vaut-il le coup d’être essayé ?

Films et séries de la rubrique box-office

À défaut de proposer du streaming ou du téléchargement, le Filmstreaming2.me tient bien son rôle de catalogue. Sa rubrique Box-office regroupe differents titres « . Cette section, actualisée régulièrement, met également en vedette des séries historiques. La richesse de cette sélection illustre bien la volonté du site d’être une référence incontournable pour les amateurs de cinéma et de télévision divertissante.

Filmstreaming, ou ce qu’il en reste, continue de faire une belle promesse…

Essai infructueux sur Filmstreaming2.info

Tout comme son homologue, filmstreaming2.info mène souvent ses utilisateurs vers des sites de trading en ligne. Ce type de redirection pose des problèmes de sécurité, surtout quand on sait que ces plateformes de trading ne sont pas toujours fiables. Par ailleurs, ni filmstreaming2.info ni filmstreaming2.me n’hébergent directement de fichiers. Aucun d’eux ne permet de visionner directement en streaming les films et séries présentés en catalogue.

Un simple catalogue qui ne mène surtout pas au visionnage

Pourtant, lorsqu’on parle de Filmstreaming, il faut reconnaître l’énorme diversité de films et séries offerte. Plusieurs genres y sont représentés, allant des classiques du cinéma français aux superproductions hollywoodiennes. Le format HD garantit une qualité de visualisation satisfaisante pour les utilisateurs exigeants sur la clarté d’image et de son.

Sur filmstreaming2.info, chaque film ou série inclut une fiche détaillée. Ce résumé avec image d’illustration offre aux visiteurs toutes les informations pertinentes. Il comporte généralement un bref synopsis et les noms des réalisateurs et acteurs principaux. Il y a même des avis d’autres utilisateurs.

Deux médiathèques à l’apparence soignée

Les utilisateurs qui apprécient une interface intuitive seront ravis par la simplicité de navigation de ces sites. Les titres sont catégorisés par genre, date de sortie et notes données par les utilisateurs. Il est aussi possible de faire une recherche par ordre alphabétique. S’il vous faut une fiche, vous le trouverez sans difficulté majeure.

Grâce à leur présentation soignée, les deux clones de Filmstreaming attirent un large éventail d’utilisateurs. Ils drainent principalement ceux qui souhaitent éviter les abonnements payants aux grandes plateformes de streaming. Le streaming gratuit reste particulièrement populaire auprès des jeunes adultes qui constituent le gros de l’audience de ce genre de sites. Cependant, les risques liés à la sécurité et aux redirections indésirables le rendent moins recommandable pour un public familial ou sensible.

Les dangers du streaming gratuit illégal

1500 euros et 3 mois de prison

Regarder du contenu via des sites de streaming illégaux peut entraîner diverses conséquences juridiques. Selon la législation française actuelle, toute personne utilisant ces plateformes s’expose à des sanctions telles qu’une lourde amende. Dans certains cas, une peine d’emprisonnement s’applique. Cela découle du fait que ces pratiques violent les droits d’auteur et sont considérées comme une forme de piratage numérique.

Virus et ransomware

Outre les risques juridiques, naviguer sur des sites de streaming gratuits tels que Filmstreaming et ses clones expose les utilisateurs à des menaces informatiques. Nombre de ces sites sont des nids à malware, virus et ransomwares. Ces programmes peuvent infecter votre appareil sans que vous le sachiez. Par exemple, en cliquant sur une fausse publicité ou une fenêtre pop-up, les utilisateurs peuvent involontairement installer un logiciel malveillant. Ce dernier est capable de voler des informations sensibles ou de bloquer l’accès à vos fichiers personnels jusqu’à ce qu’une rançon soit payée.

Avez-vous ras le bol de ces sites de streaming douteux ? Voici le meilleur Il est tout à fait normal d’éprouver une certaine réticence envers Filmstreaming et ses clones. D’ailleurs, les risques de logiciels malveillants ou de virus qui se cachent dans ce genre de site ne sont pas négligeables. Face à cette déception, CleverGet se présente comme la solution ultime : Cette option offre une large Compatibilité. CleverGet télécharge des films à partir de plus de 1000 réseaux sociaux et sites web. Vous aurez des vidéos depuis YouTube, Hulu, etc.

La plateforme propose des téléchargements de haute qualité avec une résolution atteignant 8K.

Les téléchargements simultanés deviennent aisés pour vous permettre d’obtenir plusieurs films en même temps.

Vivez une expérience de visionnage sans publicité. CleverGet supprime automatiquement les publicités dans les films.

De plus, cet outil gère une large gamme de formats de vidéo pour vous permettre de regarder vos films, clips, séries ou documentaires sur des appareils mobiles. Essayer CleverGet gratuitement

Solutions alternatives à Filmstreaming

Cinémay, Papadustream et Voirfilms font partie des nombreux sites proposant une large collection de films récents, classiques et séries télévisées populaires sans frais. Tout comme avec les clones de Filmstreaming, l’internaute peut utiliser ses plateformes illégales à ses risques et périls.

Pour ceux désireux de consommer du contenu en ligne de manière sécurisée et légale, plusieurs options existent. France.tv propose une myriade de programmes télévisés français, allant des séries aux documentaires. MyTF1 offre des émissions TV populaires, tandis qu‘Arte.tv mise sur un catalogue riche en films d’auteurs, documentaires éducatifs et fictions innovantes. Utiliser ces services garantit non seulement une navigation sécurisée, mais aussi la satisfaction de visionner des productions autorisées et soutenues par leurs créateurs.

Les amateurs de grandes sagas ne seront pas déçus. Les plateformes légales offrent régulièrement des marathons de films et séries emblématiques. De l’ensemble de la saga Star Wars aux trilogies contemporaines, ces services garantissent des sessions de binge-watching captivantes et mémorables.

Ne manquez pas nos articles :

Où regarder un film en streaming gratuit en toute légalité ?

Comment regarder la TV sur son PC gratuitement en direct ?

IPTV : est-ce légal de l’utiliser et comment ça fonctionne ? (technplay.com)

Classement des meilleurs sites de streaming pour vos films et séries favoris en 2024 (technplay.com)

C’est encore mieux avec les plateformes payantes

En comparaison avec d’autres sites de streaming légaux comme Amazon Prime Video, OCS ou Canal+, Filmstreaming se distingue certes par son absence totale de contenu hébergé. Cette pratique minimise du même coup les risques juridiques directs pour ses éditeurs qui agissent toujours à la lisière de la légalité. Si le budget ne fait pas défaut, il vaut mieux s’abonner à des plateformes telles que Netflix. Connu pour ses productions exclusives, ce prestataire propose un catalogue intéressant.

De même, contrairement à Disney+ et autres plateformes premium qui offrent une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Contrairement à ce qui se passe sur Filmstreaming, vous n’aurez pas besoin de contourner divers obstacles pour profiter des meilleurs programmes.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.