Comment regarder la TV sur son PC gratuitement en direct ?

Comment regarder gratuitement votre émission TV préférée en direct si vous n’avez que votre PC à portée de main pendant votre déplacement ? Découvrez ci-dessous, les méthodes et applications pour y parvenir.

Regarder son programme préféré en direct depuis un autre support que la télévision ne relève plus de la science-fiction. Même si les plateformes SVOD ont connu un réel essor, la plupart des internautes sont encore attachés à la télévision, que ce soit pour regarder les journaux ou des films en direct. Actuellement, on recense de nombreuses façons de regarder la TV en direct depuis son PC, que ce soit gratuitement ou contre paiement. Découvrez quelques-unes d’entre elles.

Regarder gratuitement la TV en direct sur PC avec Molotov.tv Pour bénéficier des services de Molotov, il faut : Télécharger l’application.

Ensuite, il faut l’installer sur le PC.

Pour continuer, créez votre compte et choisissez la formule qui vous convient ou identifiez-vous directement.

qui vous convient ou identifiez-vous directement. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à visionner vos émissions.

Molotov : la meilleure solution pour regarder gratuitement la TV sur PC

Depuis 2016, Molotov offre la possibilité de regarder gratuitement des chaînes TV en direct ou en replay sur PC. Il s’agit d’ailleurs de la seule application permettant d’accéder à plusieurs stations sur le territoire français. En effet, la version gratuite propose un bouquet de 36 chaînes.

Molotov TV se démarque par les possibilités qu’elle offre. Par exemple, plutôt que de feuilleter les différentes stations, il suffit de choisir suivant les émissions diffusées. Aussi, cette appli est accessible sur un smartphone, une tablette ou une Smart TV.

Mais pour profiter d’un plus grand nombre de programmes, Molotov propose des abonnements payants. Parmi ses formules premium, on trouve Molotov Plus. Ce forfait coûte 4,99 euros/mois et permet d’accéder à 80 chaînes en Full HD. En outre, cet abonnement vous permet d’utiliser jusqu’à 4 écrans simultanément et d’enregistrer les programmes disponibles.

Pour regarder en direct une chaîne TV via Molotov, rendez-vous sur l’interface utilisateur.

Ensuite, cliquez sur le bouton Regarder la TV Live qui se trouve en haut à gauche. Une fois cette action effectuée, l’affichage passe immédiatement en plein écran. Il présente l’émission que TF1 diffuse en direct.

Cliquez sur le symbole de la télécommande en haut à droite de l’écran. Une fenêtre va par la suite s’ouvrir dans la partie droite de l’écran. Cette dernière affiche tous les programmes en cours de diffusion des différentes stations. Ces émissions sont présentées dans un ordre similaire à celui du téléviseur.

Par la suite, choisissez l’une des vignettes pour afficher à l’écran le programme désiré. Comme sur un box Internet, les émissions télévisées diffusées sur Molotov.tv jouissent des atouts du time-shifting. En effet, il est possible de mettre le programme en pause en appuyant sur Pause ou sur la barre d’espace du clavier.

Cliquez sur les flèches gauche ou droite du clavier pour remonter en arrière de quelques secondes, ou encore revenir au Live.

Appuyez sur la flèche courbée en bas à gauche pour démarrer le programme en cours de diffusion.

Pour arrêter la diffusion, il faut cliquer sur la croix en haut de l’image.

Autres applications pour regarder la TV sur PC

Outre Molotov TV, il existe d’autres applications permettant de regarder gratuitement des émissions en direct sur un ordinateur. Les PC fonctionnant sous Windows peuvent par exemple utiliser Captvty. Cette application gratuite offre la possibilité d’accéder aux principales stations de télévision françaises. Pour les ordinateurs Mac, il faut installer le système Watch TV développé par Apple.

Ces deux applications offrent les mêmes fonctionnalités. En revanche, Captvty se distingue par le fait qu’il s’agit d’un programme gratuit, alors que Watch TV est payant.

Regarder la TV gratuitement sur PC via un navigateur Web

Par rapport aux solutions précédentes, cette méthode se fait directement via un navigateur web. Elle ne nécessite pas l’installation préalable d’une application. Par contre, elle est limitée aux canaux de la TNT. En effet, ces dernières sont directement accessibles depuis leur site internet respectif. Il suffit donc de disposer d’un pc ainsi que d’une bonne connexion pour regarder en direct et gratuitement la TNT.

De plus, pour une utilisation encore plus simple, il y a des sites qui proposent une grille des replay disponibles et les émissions en cours. Notamment Webmaster Gratuit, PlayTV, TV-Programme. Ils permettent de consulter ces programmes en quelques clics en redirigeant les internautes sur le site officiel du canal.

Parfois, il faut créer un compte sur ce dernier pour pouvoir profiter pleinement du programme. Pour accéder aux replay et au direct des stations de TF1 ou de M6 par exemple, il faut vous enregistrer sur MyTF1 ou 6Play.

Pour commencer, rendez-vous sur le site web de TV-Programme. Celui-ci vous propose ses émissions de la soirée.

Ensuite, activez la rubrique “En ce moment” située en haut de la page. Une liste des différents programmes en cours va s’afficher.

Pour continuer, placez le curseur sur une émission en particulier pour en connaître le détail.

Pour le regarder gratuitement ce programme TV en direct sur votre PC, cliquez sur celui-ci. Un nouvel onglet va apparaître. Cliquez sur la touche grise intitulée Live.

Une autre page s’affiche. Il faut maintenant activer le bouton play au centre de l’image.

Vous voilà renvoyé sur la page web de la station de télévision. Par la suite, cliquez à nouveau sur play qui se trouve dans le rectangle noir pourque la diffusion commence.

Pour passer à la lecture en plein écran, régler le volume, il faut utiliser les icônes en bas de la vidéo. En plus ces derniers permettent de recommencer le programme depuis le début ou encore faire apparaître les sous-titres.

Regarder gratuitement la TV sur PC avec les fournisseurs Internet

Les fournisseurs d’accès à Internet offrent également la possibilité de regarder en direct des émissions TV gratuitement sur un PC. Il suffit pour cela de souscrire à un abonnement comprenant des services télévisés : une offre triple play.

Il s’agit d’une prestation commune des différents opérateurs, qui se compose de trois types de services : téléphonie fixe, Internet et télévision. Pour utiliser ce service, les opérateurs exigent parfois l’installation d’un programme spécifique. Avant d’entrer dans le détail, il faut souligner que pour tirer pleinement parti des avantages de la télévision sur PC, il faut avoir un débit suffisamment élevé. Celui-ci permet de regarder les programmes choisis avec des images fluides et de meilleures qualités. En théorie, les Fibre et ADSL sont les plus adaptés pour vous assurer un débit correct.

Utiliser SFR TV pour regarder des films sur PC

SFR permet de regarder en toute simplicité la TV sur PC en proposant différentes offres. Ainsi, dès la souscription au forfait SFR Box TV, l’abonné va pouvoir accéder au bouquet de chaînes de télévision sur son ordinateur.

Voici les étapes à suivre pour consulter les émissions télévisées sur un ordinateur :

Téléchargez Flash Player et installez-le sur votre PC ou votre Mac

Connectez-vous au bouquet SFR TV par Internet

Saisissez votre login et votre mot de passe

Sélectionnez vos chaînes.

Regarder la TV avec Free

Free a également mis en place le multipose pour permettre à ses abonnés disposant d’une Freebox de regarder gratuitement les différentes séries TV sur leur PC en direct. Ce service est multicanal, ce qui signifie qu’il est possible de visionner deux émissions différentes simultanément sur deux écrans.

Pour utiliser cet accès multi-chaînes, il faut télécharger le logiciel VLC Media Player ».

Ensuite, saisissez le lien qui suit dans le menu média de cette application : mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u.

La TV d’Orange sur PC

Orange de son côté offre le service TV d’Orange pour les abonnés au service Livebox Internet incluant la télévision. En fonction du type d’abonnement, les chaînes de télévision peuvent compter jusqu’à 160 chaînes.

Pour accéder à ces chaînes à partir du PC, il faut simplement se connecter au portail orange.fr avec les login.

Puis, rendez-vous dans la section TV d’Orange, et enfin dans la rubrique Chaînes TV/replay.

Accéder à la TV en direct sur PC grâce à Bouygues

La plateforme de Bouygues pour visionner en direct ou en différé sur PC les programmes TV s’appelle B.TV. Tous ceux qui ont souscrit à une offre internet Bouygues peuvent en bénéficier. Ainsi, pour en profiter, rendez-vous sur la page web de Bouygues et connectez-vous à votre compte.

Pour les ordinateurs fonctionnant sous OS ou Windows 10, il suffit d’installer l’application. Ensuite, connectez-vous et profitez de tous les canaux proposés par Bbox.

Aujourd’hui, la télévision ne se limite plus à l’unique téléviseur du salon. Il est parfois très pratique et confortable de se servir de son PC comme un moyen efficace pour visionner la TV. Mais comment faire pour accéder gratuitement aux différentes émissions de TV en direct sur votre PC ? En utilisant un logiciel dédié comme Molotov TV et une bonne connexion Internet, la plupart des chaînes françaises sont à portée de main. Gratuites, ces méthodes sont efficaces en cas de panne du poste de télévision ou lorsqu’un proche s’en est déjà emparé.

Regarder la TV gratuitement sur son PC en direct via les sites des chaînes

Cette solution est totalement gratuite, mais contrairement à Molotov, elle n’est pas centralisée. Ainsi, il faudra visiter les différents sites des différentes chaînes gratuites pour y accéder.

Voici les sites pour regarder en direct ou replay :

https://www.tf1.fr/ : pour les chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films

https://www.6play.fr/ : pour les chaînes M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première, Le Live by 6play, Téva et 6play Max OTT

https://www.france.tv/ : pour les chaînes France 2, France 3 et France 5

https://www.arte.tv/fr/ : pour Arte