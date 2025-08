LG lance ses indispensables pour une rentrée réussie

Préparez votre rentrée avec les produits LG : compacts, design et connectés, ils s’adaptent à toutes les vies. De l’étudiant au jeune actif, découvrez comment LG simplifie votre quotidien !

La rentrée marque souvent un tournant, entre déménagements, premiers appartements et nouveaux rythmes. LG en profite pour dévoiler une sélection d’appareils compacts, connectés et esthétiques, pensés pour simplifier le quotidien sans sacrifier la performance. Une offre qui cible clairement étudiants et jeunes actifs en quête de confort et de style.

Des solutions malines pour les petits espaces

Vivre dans un studio ou une colocation ne signifie plus se priver de confort. LG propose un Starter Pack Étudiant qui combine praticité et technologie avancée. Les téléviseurs QNED85/86/87A illustrent bien cette démarche : formats compacts, design soigné et image 4K fluide à 120 Hz avec prise en charge HDR, dont le Dolby Vision.

Une manière de profiter pleinement des plateformes de streaming ou du gaming, même dans un espace réduit. « Petit logement ne veut pas dire petit équipement », insiste la marque. Pour compléter ce pack, le micro-ondes NeoChef™ MS2030GAS mise sur la puissance et le gain de place. Un combo pensé pour faciliter les repas rapides sans compromis sur la qualité. Prix indicatifs : téléviseurs à partir de 699 €, micro-ondes abordable pour toutes les bourses.

Design et polyvalence pour les jeunes actifs

Lorsque le télétravail côtoie les soirées entre amis, la polyvalence devient essentielle. LG répond avec sa gamme OLED evo C5, conçue comme une pièce maîtresse du salon. Elle offre des noirs profonds, des couleurs fidèles et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les gamers. Son design ultra-fin s’intègre sans effort dans tous les intérieurs contemporains. Pour la productivité, le LG gram 17’’ joue la carte de la légèreté (moins de 1,4 kg) et de l’autonomie longue durée, avec un tarif affiché à 2 299 €. Et pour accompagner les moments conviviaux, la marque s’associe à will.i.am pour lancer la nouvelle gamme d’enceintes XBOOM. Elle marie puissance sonore et look tendance dès 149 €. Une proposition qui illustre l’attention croissante portée au son dans les modes de vie urbains.

Une stratégie alignée sur les nouveaux usages

Cette offre ne relève pas du hasard : elle reflète une tendance de fond où compacité, connectivité et design deviennent incontournables. Avec la montée du télétravail, la généralisation des petits logements et l’explosion du streaming, les attentes des consommateurs évoluent. LG l’a bien compris et adapte ses produits pour s’inscrire dans ces usages hybrides, où l’écran devient à la fois outil de travail, source de divertissement et objet déco. Le partenariat avec will.i.am renforce aussi la dimension lifestyle de la marque, en phase avec une génération qui valorise autant la performance que l’esthétique. .

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

