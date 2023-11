Ces moniteurs fonctionnent indépendamment de la connexion PC

Les joyaux nouvellement sortis de la gamme de moniteurs LG SMART, présentent des dimensions de 31,5 et 27 pouces, chacun équipé d’écrans IPS de première qualité, des fonctions préparées pour le télétravail et une sélection de services de contenus intégrés.

Les nouveaux moniteurs LG SMART 2023

C’est en ce 8 novembre 2023 depuis Courbevoie, que LG Electronics (LG) nous a fait découvrir ses nouvelles merveilles technologiques. Toute fraîche sortie de l’usine, sa gamme de moniteurs LG SMART (les modèles 32SR50F et 27SR50F) de 31,5 et 27 pouces, ne requièrent absolument aucune connexion à un PC, se positionnant ainsi comme les championnes de la flexibilité en ce qui concerne le travail.

Cette courte vidéo nous montre un aperçu du moniteur LG SMART :

Des écrans IPS de pointe pour un rendu éclatant

Pour ne rien manquer, ces bijoux de la technologie dispose d’un écran IPS de pointe qui offre un rendu des plus éclatants, fidèle à chaque couleur et offrant un contraste hautement précis. De plus, les moniteurs LG SMART sont équipés de la plateforme webOS 23 de LG, le nec plus ultra pour un confort optimal, que ce soit pour le télétravail ou pour se délecter de programmes télévisés, de transmissions sportives ou de sessions musicales.

Idéals tant pour le divertissement que pour le travail, ces nouveaux nés de la gamme LG SMART ne font pas les choses à moitié en proposant des écrans IPS de haut rendement qui prennent en charge le HDR10. Des couleurs éblouissantes et vives qui ajouteront une touche de vie à chaque contenu, amélioreront les expériences de visioconférence, sublimeront chaque document ou recherche internet consultée. Le modèle de 27 pouces apporte un air de modernité à l’espace utilisateur avec son design presque sans bord sur trois côtés, le renforçant ainsi d’une sensation d’immersion.

WebOS 23 de LG : Le Confort Ultime

Faisant partie de la famille webOS 23, les nouveaux moniteurs LG SMART promettent un confort sans égale avec sa spécificité de fonctionnement sans PC. Les 32SR50F et 27SR50F offrent l’accès, depuis leur interface d’accueil, aux recommandations personnalisées des applications de streaming1, que ce soit pour les films, les séries ou les tubes musicaux, ainsi qu’à des profils sportifs sur mesure2, incluant des menus sportifs personnalisables. Les utilisateurs pourront ainsi suivre la totalité des nouvelles sportives qui les intéressent. Autre avantage, les moniteurs LG SMART gardent en mémoire, les équipes et championnats favoris des utilisateurs, restent à l’affut des prochains matchs, et fournissent les calendriers à jour ainsi que des statistiques pertinentes. Sans oublier que ces nouveaux produits comprennent également la fonctionnalité LG Mood Music, véritable DJ personnel qui élabore des playlists au goût de l’utilisateur3.

Une connectivité avancée pour le télétravail

Ayant pensé aux adeptes du télétravail, LG Home Office a pré-installé ce logiciel sur ces moniteurs, supportant différents programmes de productivité4 tels que Microsoft 365 et Google Calendar. Les moniteurs LG SMART améliorent encore plus l’agilité, pour s’adapter idéalement aux habitudes de travail de presque tous les utilisateurs et ne nécessitent pas d’être directement en relation à un PC. En effet, l’utilisateur peut partager des contenus de ses appareils jumelés directement via AirPlay 2 et Miracast. Ils peuvent même devenir un hub intelligent pour la maison grâce au ThinQ Home Hub de LG, qui offre la possibilité de garder un œil sur et de contrôler des appareils électroménagers. Les 32SR50F et 27SR50F peuvent communiquer via l’application ThinQ avec divers appareils électroménagers compatibles IoT, tels que des réfrigérateurs et des machines à laver.

L’engagement de LG envers la diversité des utilisateurs

« Les moniteurs LG SMART ont été imaginés pour répondre aux préférences variées de différents types d’utilisateurs », a déclaré Seo Young-jae, Vice-Président Senior et Chef de la Division Solutions Professionnelles chez LG Electronics. « LG a déjà dans les cartons le lancement prochain de nouveaux moniteurs SMART qui répondront à une gamme encore plus étendue de besoins. »

Communiqué de presse du 09 Novembre 2023