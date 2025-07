LG OLED M5 : le téléviseur sans fil haut de gamme

LG franchit un cap avec le lancement mondial du LG OLED evo M5, premier téléviseur OLED sans fil. Il combine performance gaming et expérience cinéma dans un design épuré.

LG dévoile le OLED evo M5, un téléviseur sans fil haut de gamme. Grâce à la technologie True Wireless et au boîtier Zero Connect, il élimine les câbles mais propose une image 4K fluide jusqu’à 144 Hz. Compatible avec NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium, il promet une expérience gaming ultra-réactive.

Une avancée technologique : la fin des câbles visibles

Avec le M5, LG supprime la contrainte des connexions filaires entre écran et appareils externes. Son boîtier Zero Connect assure la transmission audio et vidéo sans perte, jusqu’en 4K à 144 Hz, qui offre fluidité et précision. Cette technologie True Wireless vise à offrir « une nouvelle référence pour le divertissement à domicile », souligne LG. L’écran, conçu pour être fixé au mur sans aucun câble apparent, incarne une tendance forte : la recherche d’un espace minimaliste et modulable dans les salons premium.

Gaming haut de gamme et performance certifiée

Pensé pour les joueurs exigeants, le M5 prend en charge NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium, deux standards incontournables pour réduire la latence. Certifié par Intertek pour ses performances gaming, il revendique un temps de réponse inférieur à 0,1 ms, un atout décisif pour l’e-sport. LG renforce ainsi sa position sur le segment des écrans destinés aux gamers, un marché en pleine croissance. Selon Park Hyoung-sei, président de la division LG Media Entertainment Solution :

« Aujourd’hui, nous sommes les précurseurs d’une ère nouvelle dans le domaine des téléviseurs sans fil. L’OLED evo M5 illustre notre engagement en matière d’innovation et notre quête d’un divertissement à domicile de la plus haute qualité. »

Expérience cinéma optimisée par l’IA

Côté cinéma, le M5 n’est pas en reste. Il intègre Dolby Vision®, Dolby Atmos® et le Filmmaker Mode, avec une compensation intelligente de la lumière ambiante. Son processeur α11 AI de deuxième génération améliore netteté et profondeur via AI Picture Pro, tandis qu’AI Sound Pro propose un rendu immersif 11.1.2. À cela s’ajoute la technologie Brightness Booster Ultimate, capable de tripler la luminosité par rapport aux modèles OLED classiques. Ces innovations sont validées par plusieurs certifications : « Noir Absolu » et « Couleurs Réalistes » d’UL Solutions, et la note « Perfect » de TÜV Rheinland. Cela garantit une qualité d’image optimale même en pleine lumière.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



