LG dévoile de nouveaux téléviseurs OLED à la pointe de l’innovation

LG Electronics a récemment présenté sa gamme 2024 de téléviseurs connectés OLED. Celle ci a marqué une avancée significative dans le paysage technologique des télévisions. Ces nouveaux modèles intègrent un processeur d’intelligence artificielle de pointe. Ces derniers promettent toutefois des performances exceptionnelles et une expérience utilisateur inégalée.

LG révolutionne l’expérience télévisuelle en 2024

Une approche centrée sur l’utilisateur avec webOS

La vision de LG, « Sync to You, Open to All » prend vie grâce à une approche centrée sur l’utilisateur. L’interface webOS des Smart TV LG propose des solutions sur mesure. Elle crée un écosystème complet pour une expérience TV unique adaptée à tous les styles de vie.

Processeur alpha 11 AI, la puissance au service de la qualité

Les modèles phares de cette nouvelle gamme, le LG SIGNATURE OLED M4 et le LG OLED G4, sont équipés du tout nouveau Processeur alpha 11 AI. Ce processeur optimise la qualité d’image et de son, avec une amélioration significative de la performance graphique et de la vitesse de traitement par rapport à ses prédécesseurs.

IA upscaling et Dynamic Tone Mapping Pro

L’intégration de l’IA upscaling marque une avancée majeure dans l’amélioration de la netteté des objets et arrière-plans. Cette technologie analyse chaque pixel pour renforcer la clarté des images. Le Dynamic Tone Mapping Pro ajuste l’intensité et le contraste. Cela crée des images avec une profondeur exceptionnelle qui respectent les intentions artistiques des créateurs de contenu.

LG SIGNATURE OLED M4

Le LG SIGNATURE OLED M4 se distingue par sa version sans fil révolutionnaire. Disponible en 65 pouces, il intègre le boîtier sans fil Zero Connect en éliminant les câbles entre l’écran du téléviseur et son boîtier déporté. Avec une transmission vidéo et audio sans fil jusqu’en 4K 144Hz, il offre une expérience OLED immersive avec des détails d’une précision exceptionnelle.

Gaming de pointe

Les téléviseurs LG OLED 2024 promettent une expérience gaming optimale avec un taux de rafraîchissement en 4K à 144 Hz et des fonctionnalités HDMI 2.1 complètes. L’optimiseur de jeu permet aux joueurs de basculer aisément entre différents préréglages d’affichage. La prise en charge du NVIDIA G-SYNC Compatible et de l’AMD FreeSync évite les déchirures d’écran. Ce qui assure ainsi une immersion dynamique et réaliste.

webOS Re:New, une mise à jour continue

Avec le programme webOS Re:New, LG s’engage à fournir des mises à jour continues de webOS pendant cinq ans. Cette initiative, initialement pour les téléviseurs LG OLED 2022 et LG QNED Mini LED 8K 2022, sera étendue à d’autres produits TV. Cela assure une expérience TV à la pointe de la technologie.

Interconnectivité et accessibilité

Les téléviseurs LG connectés 2024 interagissent avec des appareils électroménagers connectés via la norme universelle IoT, Matter. Intégrant également Apple AirPlay et Google Chromecast, ces téléviseurs offrent une compatibilité étendue avec les appareils mobiles. Ce qui facilite donc le partage de contenu sur grand écran.

WOW Orchestra et accessibilité renforcée

Pour une expérience audio immersive, les téléviseurs connectés LG assurent une harmonie parfaite entre les haut-parleurs intégrés et les barres de son via le WOW Orchestra. En outre, des fonctionnalités d’accessibilité avancées sont intégrées. Cette intégration facilite également l’utilisation pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

Les visiteurs du CES 2024 peuvent découvrir les dernières innovations et réalisations de LG visant à créer une vie connectée meilleure sur le stand de la marque (16008, Las Vegas Convention Center), du 9 au 12 janvier. Les annonces de LG au CES sont également publiées sur le site www.lg.com/ces2024 et la chaîne YouTube LG Global.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.