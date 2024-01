LG sort un nouveau vidéoprojecteur 4K, un élégant objet d’art

LG Electronics a récemment dévoilé son dernier bijou technologique, le vidéoprojecteur Lifestyle LG CineBeam Qube (modèle HU710PB). Cette technologie promet une expérience cinématographique exceptionnelle alliée à un design élégant. Ce vidéoprojecteur transforme instantanément n’importe quel espace intérieur en salle de cinéma. Compact et léger, il incarne la fusion parfaite entre technologie et esthétique.

Des caractéristiques hors du commun

Un design élégant et fonctionnel

Avec sa poignée pivotante à 360 degrés, le LG CineBeam Qube n’est pas seulement une prouesse technologique, mais aussi un accessoire intérieur élégant. Sa conception minimaliste ajoute une touche moderne sophistiquée à n’importe quelle pièce. Ce qui offre ainsi une expérience visuelle immersive sans compromis sur le style.

Une qualité d’image révolutionnaire en 4K

Bien qu’il fasse partie des vidéoprojecteurs les plus compacts du marché, le CineBeam Qube ne fait aucun compromis sur la qualité d’image. Grâce à sa résolution 4K UHD, une source lumineuse laser RGB et les technologies avancées de LG, il projette des images claires et nettes jusqu’à 120 pouces. Avec un niveau de contraste de 450 000:1 et une couverture à 154 % de la gamme de couleurs DCI-P3, chaque détail est magnifiquement restitué.

Des couleurs précises pour une expérience cinématographique authentique

La précision des couleurs du CineBeam Qube restitue les films comme leurs créateurs les ont imaginés. Des couleurs denses et des noirs profonds créent une profondeur et un éclat saisissants à chaque scène. La fonction Auto Screen Adjustment optimise automatiquement l’emplacement et la taille de l’image. Cela garantit toutefois une expérience de visualisation optimale.

Une interface intuitive avec webOS 6.0

Intégrant le LG webOS 6.0, le CineBeam Qube offre un contrôle intuitif et un accès facile aux services de streaming populaires tels que Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube. La fonction Image Mapping permet de projeter des images numériques captivantes. Cette dernière crée une ambiance unique dans la pièce lorsque le vidéoprojecteur n’est pas utilisé pour regarder des contenus.

« Idéal pour les petits et les grands espaces, le LG CineBeam Qube est un vidéoprojecteur Lifestyle qui répond aux attentes des clients en quête d’une nouvelle solution de projection. ». A déclaré YS Lee, Vice-président et responsable IT de la division Business Solutions chez LG Electronics. « La nouvelle gamme de vidéoprojecteurs LG offre des appareils Lifestyle polyvalents, parfaitement intégrés à l’espace. Ce qui peut créer une expérience de visualisation immersive et cinématographique. »

Découvrez le futur de la vidéoprotection au CES 2024

Les visiteurs du CES auront l’occasion de découvrir le LG CineBeam Qube et d’autres innovations de l’entreprise au stand #16008, Las Vegas Convention Center du 9 au 12 janvier. Le futur de la vidéoprojection est arrivé. Il offre non seulement une qualité d’image exceptionnelle, mais aussi une esthétique qui redéfinit l’expérience cinématographique à domicile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.