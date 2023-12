LG Smart TV lance de nouvelles applications pour un divertissement immersif

LG Electronics présente toute une variété de nouvelles applications disponibles sur les Smart TV de la marque pour répondre aux besoins et intérêts des utilisateurs. LG accompagne l’apprentissage de personnes de tout âge tout au long de la vie. Les nouveaux services LG Smart TV tiennent compte des besoins d’apprentissage de chacun, du désir de connaissance et d’épanouissement personnel.

Udemy sur LG Smart TV

Parmi ces nouveaux services, Udemy, une plateforme de formation et de développement de compétences en ligne, fait son entrée sur les téléviseurs LG. Elle offre à des personnes et à des entreprises des possibilités de développer leurs compétences de manière flexible et efficace. Cette offre permet l’accès à plus de 200 000 cours sur plus de 3000 matières dans plus de 75 langues.

Apprentissage ludique pour les enfants

Les Smart TV LG offrent également des plateformes d’apprentissage attrayantes pour les enfants. ABC mouse, une solution d’apprentissage numérique complète, qui propose des milliers d’activités d’apprentissage individuelles pour les jeunes apprenants. Les enfants peuvent également profiter de l’apprentissage interactif avec les contenus éducatifs numériques de « The Pinkfong Company« .

Jeux et divertissement sur le grand écran des LG smart TV

Les LG Smart TV améliorent davantage l’expérience de divertissement avec toute une série de jeux occasionnels. Volley, le développeur leader de jeux d’IA vocale, propose ses fameux jeux sur le grand écran des LG Smart TV. Anipang Match, un jeu de puzzle web3 créé par Wemade Play. Ce jeu intègre sur sa plateforme de jeux blockchain WEMIX PLAY un modèle de type « jouer pour gagner ». Vous pouvez visualiser cette vidéo pour une petite démonstration de ce jeu de puzzle.

Priorité à la santé et au bien-être avec Alo Moves

Les services les plus récents disponibles sur les LG Smart TV répondent aux divers modes de vie et aux préférences individuelles. Alo Moves, plateforme primée de bien-être holistique, propose des programmes de yoga, fitness, pleine conscience, soins personnels et nutrition pour tous les niveaux.

Une galerie d’art virtuelle avec Saatchi art and Daily Art Story

Saatchi Art and Daily Art Story transforme aisément un domicile en une galerie d’art captivante, avec des collections constituées de façon professionnelle. LG présentera ses dernières innovations au CES 2024, du 9 au 12 janvier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.