Cette nouvelle clé change la donne à l’accès au Très Haut Débit

Bouygues Telecom, un leader dans le domaine des télécommunications, continue de marquer son empreinte dans le monde numérique en lançant la clé B.tv. Cette clé s'avère être une solution novatrice qui promet de transformer l'expérience des utilisateurs en matière de Très Haut Débit et de divertissement télévisuel.

Une solution complète pour une expérience immersive

La clé B.tv constitue une extension ingénieuse de l'offre de Bouygues Telecom. Elle propose une fusion entre la 5G box et une expérience télévisuelle exhaustive. En éliminant le besoin d'un décodeur TV distinct, cette clé simplifie l'accès au divertissement tout en garantissant une connexion Internet ultra-rapide.

Répondre aux besoins des clients avec simplicité et performance

Conçue pour répondre aux attentes des deux tiers des utilisateurs de la 5G box, qui préfèrent accéder à leurs contenus télévisuels via des applications ou la TNT, la clé B.tv offre une solution à la fois performante et facile à utiliser. Grâce à sa conception ingénieuse, elle assure une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Installation facile et navigation intuitive

L'un des principaux avantages de la clé B.tv réside dans sa simplicité d'installation. En éliminant le besoin d'un décodeur TV externe, elle permet une mise en service instantanée. De plus, la télécommande fournie offre un accès direct aux services. Ce qui facilite ainsi la navigation dans l'interface utilisateur.

Connectivité sans faille et performance garantie

La nouvelle clé se distingue par sa compacité, sa légèreté et sa connectivité sans fil. Ce qui en fait un choix idéal pour tous les utilisateurs à la recherche d'une expérience télévisuelle de haute qualité. Grâce aux dernières avancées technologiques, elle garantit une performance optimale à tout moment.

Une offre complète pour des moments de détente

En plus de la clé B.tv, l'offre 5G box avec TV de Bouygues Telecom comprend un accès illimité à Internet en 5G, ainsi que B.TV+ avec une vaste sélection de chaînes TV en direct et de fonctionnalités de replay.

Avec plus de 35 bouquets et services TV en option, les utilisateurs ont accès à un large éventail de contenus pour répondre à tous leurs besoins de divertissement.

La 5G box de Bouygues Telecom, la simplicité à son meilleur

Depuis plusieurs années, la 5G box de Bouygues Telecom a su s'imposer comme une référence en matière de connectivité Internet de qualité. Elle a toujours offert une expérience utilisateur fluide et sans tracas.

Une activation rapide et une installation sans tracas

La 5G box se distingue par sa facilité d'utilisation. Dès la souscription de l'offre, elle est activée, ce qui évite la nécessité d'une installation de ligne à domicile. De plus, elle est plug & play. C'est-à-dire qu'elle ne nécessite aucun travail supplémentaire de la part de l'utilisateur.

Une connectivité performante avec la 5G box WiFi 6

Équipée de la technologie WiFi 6, elle garantit une couverture WiFi optimale dans tous les coins du logement, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. Cette connectivité performante permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs services vidéo et Internet.

Une navigation Internet fluide grâce à la 5G

Avec la connectivité en 5G, la 5G box assure une navigation Internet rapide et fluide. Elle exploite pleinement la qualité du réseau Bouygues Telecom. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'une expérience en ligne sans interruptions ni temps de chargement excessifs.

Une offre sans engagement à un prix compétitif

La nouvelle offre 5G box avec TV est disponible sans engagement à un prix compétitif de 44,99 euros par mois. L'offre est accompagnée de l'achat de la clé B.tv à seulement 20 euros.

Cette offre abordable et flexible constitue une solution idéale pour tous ceux qui recherchent une connectivité Internet de qualité associée à une expérience télévisuelle immersive.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.