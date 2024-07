C’est officiel ! Ubisoft présente des remakes pour réactualiser Assassin’s Creed

Ubisoft se prépare à revisiter ses classiques avec des remakes des anciens titres d'Assassin's Creed. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a confirmé cette nouvelle excitante lors d'une interview sur le site de l'entreprise.

Les fans de la franchise peuvent s'attendre à voir leurs jeux préférés réinventés avec des graphismes améliorés et d'autres mises à jour pour les consoles modernes et les PC.

Parmi les titres en cours de développement, il semble que Black Flag soit en tête de liste. Sorti en 2013, ce jeu d'action-aventure centré sur les pirates du 18e siècle est l'un des plus appréciés de la série. Kotaku a rapporté qu'Ubisoft travaille activement sur une nouvelle version de ce classique. Cela promet une expérience encore plus immersive pour les joueurs.

Guillemot a souligné l'importance de moderniser les mondes anciens créés dans les précédents jeux Assassin's Creed. « Il y a des mondes dans certains de nos anciens jeux qui sont encore extrêmement riches, » a-t-il déclaré. Ces remakes permettront à Ubisoft de revisiter ces univers en apportant des améliorations visuelles et techniques tout en conservant l'essence qui a fait leur succès.

Des expériences diversifiées à venir

Ubisoft prévoit également de diversifier les expériences offertes par la franchise Assassin's Creed. Le prochain titre, Assassin's Creed Hexe, se déroulera pendant les procès des sorcières dans le Saint Empire romain germanique.

« Hexe sera un jeu très différent d'Assassin's Creed Shadows, » a affirmé Guillemot. Shadows, qui se déroule au Japon à la fin de l'ère Sengoku, sortira mondialement le 15 novembre.

Lancement de la plateforme Animus Hub

Ubisoft prévoit de lancer une nouvelle plateforme appelée Animus Hub en même temps que la sortie de Shadows. Anciennement connue sous le nom d'Infinity, cette plateforme permettra aux joueurs de lancer et jouer à tous les jeux de la franchise.

Animus Hub pourrait également servir de boutique afin d'offrir une nouvelle manière de découvrir et d'acheter des jeux Assassin's Creed.

Avec ces annonces et ces remakes, Ubisoft montre son engagement à enrichir et diversifier la franchise Assassin's Creed. Les reprises des anciens titres, les nouvelles expériences de jeu, et le lancement de la plateforme Animus Hub promettent une nouvelle ère excitante pour les fans. L'avenir de la franchise semble plus prometteur que jamais, avec des innovations qui sauront captiver les joueurs du monde entier.

