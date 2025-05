Les nouveaux visages du Golden Trio enfin dévoilés par HBO : découvrez Harry, Ron et Hermione

Lumos ! Harry, Hermione et Ron ont de nouveaux visages : HBO dévoile le trio magique (The Golden Trio) de sa série. Une annonce très attendue qui relance l’univers de Poudlard, avec des visages encore inconnus.

HBO a enfin levé le voile sur le casting du nouveau trio qui incarnera Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout ont été choisis après une sélection massive. Plus de 30 000 candidats ont auditionné depuis l’automne dernier, à la suite d’un appel international. Le tournage devrait commencer dès cet été, sous la direction de Francesca Gardiner.

Dominic McLaughlin, pressenti pour incarner Harry Potter, s’est illustré dans la série britannique Grow. Arabella Stanton, qui jouera Hermione, a brillé dans Matilda : la comédie musicale au West End. Quant à Alastair Stout, il fera ses premiers pas à l’écran avec le rôle de Ron. Tous trois sont de nouveaux visages, mais pourraient connaître un destin similaire à celui du trio original.

Un casting prestigieux pour entourer les héros

Pour rappel, d’autres rôles clés de la série ont déjà été dévoilés, notamment ceux de certains professeurs légendaires. John Lithgow jouera le rôle d’Albus Dumbledore, figure emblématique de la saga. Janet McTeer interprétera Minerva McGonagall et Paapa Essiedu incarnera Severus Rogue. Nick Frost prêtera ses traits au géant Hagrid, tandis que Luke Thallon deviendra le professeur Quirrell. Enfin, Paul Whitehouse sera le concierge Argus Filch.

La série est supervisée par Francesca Gardiner, showrunneuse et scénariste, en étroite collaboration avec Mark Mylod. Ce dernier réalisera plusieurs épisodes, produits avec Warner Bros. Television et Brontë Film and TV. J.K. Rowling, créatrice de l’univers, figure aussi parmi les producteurs, aux côtés de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts et David Heyman.

Une œuvre attendue dans un climat de controverse

L’implication de Rowling reste un sujet de débat, compte tenu de ses prises de position publiques. Interrogée sur le sujet, Casey Bloys, responsable des contenus HBO, a tempéré : « Ce sont ses opinions personnelles. Elle y a droit. » Il a précisé qu’aucun message dissimulé n’avait influencé la série Harry Potter. La série CB Strike, également produite par Rowling, est déjà diffusée sur HBO.

Cette série marque le grand retour de Harry Potter avec un casting inédit et très attendu. Les attentes sont immenses, tout comme la pression sur les épaules des jeunes comédiens. Mais le pari est lancé : rendre justice aux livres tout en apportant une nouvelle vision. À Poudlard, une nouvelle génération d’acteurs prépare sa rentrée imminente !

Dites-nous vos avis en commentaires 🙂 Nox !

