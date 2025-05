Voici la première photo du tournage de la série Harry Potter par HBO

es premières photos de la série télévisée Harry Potter par HBO viennent de surgir en ligne. L’une d’elles montre une rue bien familière aux fans : Privet Drive.

Ce lieu ordinaire est tout sauf chaleureux pour le jeune sorcier. C’est ici que Harry est élevé par les Dursley, une famille moldu aussi sèche qu’intolérante. Leur maison, banale en apparence, est devenue un symbole d’enfermement. Pourtant, ce décor devient aujourd’hui le premier à être reconstruit pour cette nouvelle version télévisée.

Pourquoi ne pas utiliser l’ancien décor d’origine ?

Certains se demandent pourquoi HBO ne réutilise pas le décor original, construit aux studios Leavesden. La réponse est simple : il fait désormais partie d’un circuit touristique officiel. Impossible donc de l’exploiter pour le tournage. La production a donc lancé la construction d’une nouvelle rue entière. Privet Drive revient donc à la vie, planche par planche, mur par mur. Cela confirme que les choses avancent, même si les acteurs principaux ne sont pas encore tous révélés.

À l’heure actuelle, certains rôles clés sont déjà attribués. John Lithgow incarnera Albus Dumbledore, tandis que Paapa Essiedu prêtera ses traits à Severus Rogue. Ces choix intriguent et divisent déjà. Quant à Harry, Ron et Hermione, ils seront incarnés par de jeunes comédiens encore inconnus. Ce trio grandira avec la série, tout comme l’avait fait le casting des films. Leur révélation est donc attendue comme un événement majeur du lancement.

Un tournage qui semble se rapprocher

Si Privet Drive est en construction, c’est bien que les caméras vont bientôt s’installer. HBO vise toujours une sortie en 2026. Ce calendrier pourrait cependant changer, comme cela s’est produit pour d’autres séries de la plateforme. Par exemple, A Knight of the Seven Kingdoms a vu sa diffusion repoussée d’un an. Néanmoins, chaque mouvement observé sur le chantier alimente l’idée que le projet accélère.

Recréer le monde de Harry Potter est une tâche particulièrement exigeante. Le public connaît chaque recoin des anciens décors. La moindre incohérence pourrait provoquer des réactions vives. Et ce, d’autant plus que la série redémarre à zéro, sans lien direct avec les films. Même une simple rue comme Privet Drive demande donc une attention millimétrée.

Une franchise adorée, mais désormais plus controversée

Cette adaptation ne fait pas l’unanimité. De nombreux fans se montrent partagés face à ce reboot. Certains regrettent la proximité du projet avec l’autrice J.K. Rowling, souvent critiquée pour ses positions publiques. D’autres s’inquiètent de la direction artistique ou du ton de la série. Malgré cela, le monde magique continue de fasciner et HBO semble bien décidé à aller au bout de sa vision.

La série Harry Potter par HBO se dessine progressivement. Décors reconstruits, casting en cours et fans en alerte constante, le train est lancé. Reste maintenant à voir s’il séduira une nouvelle génération tout en respectant la mémoire des films. Une chose est sûre : le retour à Little Whinging commence ici, devant une porte beige au 4, Privet Drive.

