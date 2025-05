HBO dévoile enfin le trailer de A Knight of the Seven Kingdoms

Westeros s’apprête à reprendre vie, mais loin des palais et des batailles du Trône de Fer. Un chevalier maladroit et un écuyer futé s’invitent au cœur du nouveau pari de HBO.

HBO a dévoilé cette semaine la première bande-annonce de A Knight of the Seven Kingdoms, sa prochaine série située dans l’univers de Game of Thrones. Prévue pour l’hiver 2026, cette adaptation du roman de George R. R. Martin suit les aventures de Ser Duncan le Grand et de son jeune écuyer, Egg. Le récit se déroule cent ans avant les événements de la série originale. Westeros garde encore en mémoire les dragons récemment disparus. Sur fond de tournois, de promesses brisées et de conflits latents, le duo improbable va traverser un royaume instable et imprévisible.

La diffusion du dernier épisode de Game of Thrones remonte à mai 2019. Depuis, les fans attendent une suite digne de ce nom. House of the Dragon avait comblé partiellement ce vide, mais sans retrouver la ferveur initiale. L’annonce d’un nouveau retard pour A Knight of the Seven Kingdoms avait refroidi les ardeurs.

Pourtant, la bande-annonce diffusée lors des Upfronts de Warner Bros. Discovery à New York a ravivé l’intérêt. Le clip de deux minutes présente un jeune garçon affamé suppliant Ser Duncan pour devenir son écuyer. En échange d’un peu de nourriture, il embarque dans une aventure bien plus grande qu’il ne l’imaginait.

Un format plus intime, mais toujours épique

Contrairement aux précédentes productions de l’univers, cette nouvelle série adopte un ton plus resserré et un décor moins monumental. Casey Bloys, président de HBO, a expliqué que l’histoire privilégiera des lieux plus modestes et des enjeux plus personnels. On y croisera toujours des combats, des épées et du feu, mais dans un style plus centré sur l’émotion et la relation entre les deux héros.

Le synopsis évoque une époque où la dynastie Targaryen règne encore, mais où la mémoire des dragons commence à s’estomper. Ser Duncan et Egg vont croiser la route de puissants ennemis, entre destins contrariés et choix périlleux.

Depuis des années, HBO cultive avec soin l’univers de Westeros. Mais les retards successifs, les choix narratifs contestés et la saturation de l’offre fantasy ont affaibli la confiance du public. La promesse d’un récit plus intimiste pourrait inverser la tendance. Le format centré sur deux personnages attachants, loin des intrigues de palais tentaculaires, représente une nouvelle porte d’entrée vers l’univers de Martin. D’autant que l’association entre un chevalier maladroit et un écuyer au passé mystérieux recèle un potentiel émotionnel fort.

Westeros revient, mais par un autre chemin

Selon IMDb, Game of Thrones reste la série la plus regardée de tous les temps. Face à cette référence, A Knight of the Seven Kingdoms devra à la fois s’en distinguer et s’en inspirer. La bande-annonce, avec ses duels de chevaliers, ses dialogues tendus et ses décors médiévaux, semble aller dans ce sens.

En 2026, Westeros changera peut-être de visage, mais pas d’âme. HBO compte bien montrer que l’univers de George R. R. Martin peut encore surprendre, sans nécessairement passer par le Trône de Fer.

