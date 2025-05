Pas de saison 3 tout de suite : que se passe-t-il avec House of the Dragon ?

Le calendrier des séries télé se dérègle et les spectateurs s’y habituent à contrecœur. Severance, The Last of Us, Stranger Things ou House of the Dragon partagent désormais ce point commun : des délais interminables entre deux saisons.

Ce phénomène touche désormais l’univers de Game of Thrones, avec deux spin-offs repoussés à 2026. La série « A Knight of the Seven Kingdoms« , initialement prévue pour 2025, est officiellement décalée. Et même si HBO n’a rien confirmé concernant la saison 3 de « House of the Dragon », l’absence d’annonce laisse peu de doute sur un retour en 2026.

La saison 2 de House of the Dragon a déjà laissé un goût d’inachevé. Réduite de dix à huit épisodes, elle s’est arrêtée après la Bataille du Gosier et l’assaut de Port-Réal. Deux séquences intenses, mais sans vraie résolution. Tous les grands moments de Feu et Sang semblent reportés à plus tard. La suite attendue pour la saison 3 devrait donc contenir l’essentiel des affrontements. Mais selon le rythme actuel de production, elle ne verra probablement pas le jour avant 2026. Une attente frustrante, surtout quand on compare avec la régularité de Game of Thrones.

Un spin-off prometteur mais repoussé

Prévu initialement pour 2025, « Un Chevalier des Sept Royaumes » est lui aussi repoussé. Ce nouveau spin-off adapte les nouvelles de George R.R. Martin centrées sur Dunk et Egg. L’action se déroule environ cent ans avant Game of Thrones, dans un Westeros encore instable. Le duo formé par Ser Duncan le Grand et le futur roi Aegon V Targaryen promet une dynamique différente.

Le casting inclut Peter Claffey et Dexter Sol Ansell dans les rôles principaux, entourés de personnages marquants comme Aerion « Flamme Vive » et Ser Lyonel Baratheon. Un projet riche, mais gelé pour l’instant.

Pendant ce temps, la Danse des Dragons continue de hanter les fans de la série. Rhaenyra et Aegon II, tous deux héritiers du trône de Viserys, ont plongé le royaume dans le chaos. La saison 2 a installé les enjeux, mais sans les résoudre. Le conflit est à peine amorcé. Et sans date officielle de retour, la frustration monte. Le format raccourci a coupé l’élan de la série en pleine montée dramatique. Tout laisse penser que la saison 3 de House of the Dragon regroupera les scènes les plus explosives. Mais cela demandera de la patience.

Une pause imposée par HBO

En parallèle, HBO a annoncé revenir à la marque HBO Max, sans préciser son nouveau calendrier. Aucun contenu Game of Thrones n’est prévu pour 2025. C’est un coup dur pour les fans, qui devront se contenter de revoir les deux premières saisons ou replonger dans la série originale. La production longue, les exigences techniques et les arbitrages stratégiques expliquent ce ralentissement. Westeros se tait pour un moment. Mais avec deux séries en attente, le feu pourrait bien reprendre… en 2026.

