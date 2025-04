The Last of Us saison 2 : un nouveau chapitre pour Ellie 

Voulez-vous savoir ce qui s’est arrivé à Ellie dans l’épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us ? Eh bien attention spoiler, il y a pas mal de rebondissements.

Après la mort de Joel, les événements s’enchaînent et les ennemis sont sur le qui-vive. Mais voici ce qui se passe désormais dans la suite de la lutte contre les monstres.

Ellie, dévastatée dans The Last of Us saison 2

Après l’épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us, le nouveau volet marque un tournant significatif pour Ellie (Bella Ramsey) et les autres survivants. Suite à l’attaque de la horde infectée sur Jackson les personnages sont en proie à un désarroi total.

Tommy (Gabriel Luna) fait ses adieux au corps de son frère et Ellie se réveille à l’hôpital de Jackson. La mort de Joel l’a tellement marquée qu’elle hurle en se réveillant. Ce moment poignant prépare le terrain pour une avancée dans le temps. On retrouve alors Ellie quelques mois plus tard au printemps, autorisée à rentrer chez elle, c’est ça l’épisode 3 de Last of Us saison 2.

La révélation de Dina un secret dévoilé

Dans l’épisode 3 de The Last of Us, Dina (Isabela Merced) rend visite à Ellie. Et là, elle lui révèle qu’elle a menti sur ses connaissances concernant Abby (Kaitlyn Dever) et le groupe qui a brutalement tué Joel.

Elle explique avoir vu un écusson sur l’un des sacs à dos des assaillants. C’était un triangle jaune, une tête de loup et les lettres W-L-F. Dina fait alors le lien avec une histoire racontée par Eugene (Joe Pantoliano), le défunt mari de Gail. Et c’est là qu’on entend parler d’une milice de Seattle, surnommée les Loups dans le jeu vidéo : le Washington Liberation Front, ou WLF.

Une quête imminente vers Seattle à cheval

Ces révélations ragaillardissent alors Ellie qui veut absolument se rendre à Seattle. Cependant, après avoir discuté avec Tommy de ce sujet, il insiste pour que la question soit soumise à un vote lors d’une réunion du conseil municipal de Jackson.

Et, évidemment, le conseil traumatisé par les événements récents oppose son veto à la proposition par 8 voix contre 3. Toutefois, comme Ellie et Dina sont déterminées, avec l’aide de leur nouvel allié Seth (Robert John Burke), ils décident de partir pour Seattle.

Dans l’intrigue du jeu vidéo The Last of Us Part II, il n’y a pas de vote à la mairie. Mais cet ajout donne une touche originale à la série. Dans le jeu, après la mort de Joel, Tommy part seul pour Seattle, incitant Ellie et Dina à le suivre.

Une arrivée à Seattle, une ville aux multiples dangers

En tout cas, Ellie et Dina vont alors à Seattle, prêtes à entrer dans la ville. Elles croient que le WLF est une force relativement insignifiante. Cependant, la scène finale dans l’épisode 3 révèle que les Loups sont bien plus puissants que ce que les filles imaginent.

Précisément, ils disposent d’une puissance de feu considérable. Cette découverte met alors en lumière les dangers qui les attendent et souligne l’importance de leur mission.

