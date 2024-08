Disney + : les nouveautés à regarder en août 2024

La plateforme de streaming Disney+ réserve de nombreuses nouveautés pour le mois d'août 2024. Contenu Original, classique ou incontournable, voici la liste des évènements à ne pas manquer.

Entamez le mois de mars en beauté avec les nouveautés Disney Plus. Juin signe le grand retour de nombreux films et séries pour toute la famille sur Disney+, parfaits pour égayer vos soirées d'été. Une chose est sûre : vos héros préférés vous donnent rendez-vous ce mois-ci pour de palpitantes aventures ! Viennent s'ajouter à cela quelques titres qui vous plongent d'ores et déjà dans l'atmosphère du mois d'août.

Au programme : une diversité de films et de séries inédits. Des moments de rire, de suspense ou d'émotion sont au rendez-vous. Accrochez-vous, le voyage s'annonce riche en surprises !

Disney Plus : une plateforme de streaming de référence

Disney+ fait partie des top plateformes de streaming SVOD ou vidéo à la demande par souscription. Elle permet aux abonnés de payer un montant fixe mensuel afin de bénéficier de tout un catalogue de programmes vidéo en streaming. Elle propose notamment des séries et films des célèbres marques. Notamment Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic, Marvel et également, plus récemment, Star.

La plateforme a introduit depuis 2021 une section adulte baptisée Star, et proposant des contenus pour les plus de 16 et 18 ans. S'étant auparavant positionné sur le créneau familial, le service propose un contrôle parental qui permet de déterminer le contenu visible pour chaque profil. De plus, on peut instaurer un code PIN sur les profils ayant un accès aux contenus matures.

Disney Plus permet également la diffusion simultanée jusqu'à quatre appareils différents. Des téléchargements illimités sont aussi fournis via l'application Disney + jusqu'à 10 smartphones et tablettes différents. En ce qui concerne les formats vidéo, la plateforme prend en charge une résolution allant jusqu'à 4 K.

Chaque mois, le site de streaming publie de nouveaux programmes. Pour août 2024, Disney Plus dévoile des nouveautés pleines d'émotion.

Disney Pus : les nouveautés à ne pas manquer

Jungle Cruise

Dans les profondeurs de l'Amazonie, une botaniste ambitieuse, Sophie, et un guide local cynique, Miguel, s'associent pour une expédition périlleuse. Leur quête : une orchidée légendaire aux propriétés régénératrices. Naviguant sur un rafiot délabré, ils affrontent les rapides tumultueux et la faune hostile. Mais un rival sans scrupules les talonne, prêt à tout pour s'emparer de la fleur.

Au cœur de la jungle, Sophie et Miguel découvrent des ruines anciennes gardant un secret millénaire. Leur aventure se transforme en course contre la montre, mêlant danger, mystère et une étincelle de romance inattendue. L'avenir de la médecine et leurs propres destins reposent sur cette fleur insaisissable.

Are you sure ?!

Are You Sure ?! suit les aventures estivales de Jimin et Jung Kook, membres du groupe BTS, alors qu'ils s'embarquent dans un ultime voyage avant leur service militaire. Ce qui devait être des vacances paisibles se transforme rapidement en une cascade d'événements imprévisibles.

De décisions spontanées en situations cocasses, les deux amis se retrouvent dans des péripéties de plus en plus folles, chaque nouveau rebondissement déclenchant leur phrase fétiche : « Are you sure ?! ». Entre fou rires et moments de complicité, ils repoussent leurs limites et renforcent leur amitié. Mais alors que l'échéance approche, parviendront-ils à terminer ce voyage chaotique sains et saufs, ou leurs mésaventures les rattraperont-elles ?

Les suprêmes

Dans une petite ville de l'Indiana, Odette, Clarice et Barbara Jean, surnommées « Les Suprêmes », partagent une amitié indéfectible depuis l'adolescence. Le récit suit leur parcours sur plusieurs décennies, de 1960 à nos jours, à travers les joies, les peines et les défis de la vie.

Odette, la rebelle au grand cœur, lutte contre ses démons intérieurs. Clarice, pianiste talentueuse, cherche à s'épanouir au-delà de son mariage difficile. Barbara Jean, la beauté du trio, fait face aux tragédies avec résilience. Ensemble, elles affrontent le racisme, les chagrins d'amour, les rêves brisés et les triomphes inattendus, prouvant que leur lien est plus fort que toutes les épreuves que la vie peut leur réserver.

Only murders in the building – saison 4

Dans cette nouvelle saison, Charles, Oliver et Mabel se retrouvent au cœur d'une intrigue hollywoodienne après la mort choquante de Sazz Pataki. Leur quête de vérité les entraîne à Los Angeles, où ils découvrent qu'un film inspiré de leur podcast est en préparation. De retour à New York, le trio délaisse temporairement l'Arconia Est pour explorer les mystères de la tour ouest.

Alors qu'ils plongent dans les vies secrètes de leurs nouveaux voisins, ils déterrent des secrets longtemps enfouis et des connexions inattendues avec le meurtre de Sazz. Entre célébrités hollywoodiennes, rivalités d'immeubles et dangers croissants, nos podcasteurs amateurs devront résoudre leur affaire la plus complexe à ce jour.

Disney plus : liste complète des nouveautés

West Side Story (de Steven Spielberg) – 01/07

Disney Junior Ariel : Histoire de sirènes (série d'animation) – 01/07

Not dead yet : confessions d'une quadra à la ramasse (saison 2) – 03/07

Red Swan (drama coréen) – 03/07

Le pays de Tanabata (série fantastique) – 04/07

Mort sur le Nil (thriller) – 05/07

Ultimate airport usa (série documentaire) – 10/07

Under the bridge (série policière) – 10/07

Les Simpson (saison 35) – 10/07

Les aventures de Paddington (série d'animation) – 10/07

Black Widow (film Marvel) – 12/07

Descendants : l'ascension de Red (film fantastique) – 12/07

The Bear (saison 3) – 17/07

Hamster & Gretel (série d'animation) – 17/07

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (film d'action) – 19/07

Will Trent (saison 2) – 24/07

Futurama (saison 12) – 29/07

