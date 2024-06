Découvrez le site 123anime, une plateforme populaire dédiée au streaming d’anime. Son adresse actuelle, son niveau de sécurité et son fonctionnement sur différents appareils : je vous dis tout. Il y aura également quelques conseils pratiques en termes de sécurité et de confidentialité.

Qu’est-ce que 123anime ?

123anime est un site web spécialisé dans le streaming de séries et de films d’animation japonais, communément appelés animés. Cette plateforme est particulièrement reconnue pour sa vaste bibliothèque de contenus qu’elle offre gratuitement aux utilisateurs du monde entier. Le principal atout de 123anime est la diversité et la mise à jour fréquente de son catalogue. Les épisodes de nombreuses séries populaires y sont disponibles rapidement après leur diffusion au Japon. En plus des versions sous-titrées en plusieurs langues, certaines des œuvres qui y sont proposées sont également disponibles en version doublée. Cette diversité booste davantage l’accessibilité pour les spectateurs non japonais.

Sur 123anime, tout utilisateur peut accéder à une immense variété d’animes sans avoir besoin de créer un compte utilisateur ou de s’abonner. Ce modèle open access attire de nombreux visiteurs chaque jour. Simplifié au maximum, le parcours permet une immersion immédiate dans l’univers des animes. La qualité du streaming sur 123anime constitue également un autre point fort qui mérite une mention spéciale. Les vidéos sont généralement disponibles en différentes résolutions, variant de la standard définition (SD) à la haute définition (HD).

Quelle est l’adresse de 123anime ?

Pour accéder à 123anime, il suffit de vous rendre à l’adresse suivante :

https://9anime.pe/

Cette URL est actuellement la plus courante pour trouver ce site. Comme avec beaucoup de plateformes de streaming gratuites, les adresses peuvent parfois varier en raison de restrictions géographiques ou de modifications administratives. Ces subtilités permettent d’échapper à des fermetures légales. Afin de rester au courant de la bonne URL, il vaut mieux suivre des forums ou des communautés en ligne dédiées aux animés. L’information circule rapidement et librement sur les réseaux sociaux. De même, utilisez des moteurs de recherche pour retrouver le site officiel si jamais l’adresse mentionnée cesse de fonctionner.

123anime affiche son moteur de recherche en page d’accueil. Une barre de recherche proéminente permet aux utilisateurs de saisir les titres d’animés qu’ils veulent visionner. Il suffit d’y entrer le nom de l’animé souhaité pour voir apparaître des résultats pertinents. Ce moteur est assez efficace puisqu’il propose également des suggestions basées sur les termes de recherche partiels. Autant dire que ce n’est pas grave si vous ne connaissez pas le titre exact.

Cette plateforme a aussi le mérite de proposer plusieurs issues pour vous aider à trouver l’animé qu’il vous faut. L’accueil affiche notamment les filtres tels que l’année de sortie, la version (doublée ou vostr), etc. Ces détails vous permettent de vous retrouver facilement parmi les 1119 épisodes de « One Piece » ou les 500 numéros de « Naruto Shippuden« . Si vous voulez rechercher à partir du genre, vous avez un large choix : drama, fantasy, martial art, romance, etc.

Les fiches de séries et de films d’animation

Chaque animé a sa propre fiche descriptive. Elle contient des informations détaillées telles que le synopsis, le nombre d’épisodes, les genres auxquels l’animé appartient, les studios de production et parfois même des critiques d’utilisateurs. Ces fiches permettent non seulement aux spectateurs de savoir ce qu’ils regardent, mais elles aident également les nouveaux venus à décider s’ils souhaitent s’intéresser à une série particulière. Des liens vers des épisodes individuels sont généralement inclus, rendant la navigation très intuitive. Voici le top 10 des animés à voir sur cette plateforme :

« Attack on Titan » (Shingeki no Kyojin)

« Naruto » et sa suite « Naruto Shippuden«

« Demon Slayer » (Kimetsu no Yaiba)

« My Hero Academia » (Boku no Hīrō Akademia)

« One Piece »

« Death Note »

« Sword Art Online »

« Fullmetal Alchemist : Brotherhood »

« Steins;Gate«

« Hunter x Hunter »

Cette plateforme est-elle légale ?

La question de la légalité de 123anime se pose fréquemment parmi les amateurs d’animé. En fait, le site n’est pas un service légal. Pour cause, il offre du contenu animé protégé par des droits d’auteur sans obtenir les licences appropriées. Cette situation crée une ambiguïté sur le plan juridique. Accéder à ce type de site peut enfreindre les lois sur les droits d’auteur dans plusieurs juridictions. C’est le cas en France où la loi prévoit une sanction exemplaire aux récalcitrants.

Les conséquences peuvent inclure l’exposition à des risques d’emprisonnement et d’une amende pour les prévenus. Cela dit, les poursuites judiciaires concernent surtout les administrateurs du site. Il est toujours préférable pour les amateurs d’animé de rechercher des plateformes qui respectent les lois sur les droits d’auteur afin d’éviter de tels problèmes.

123anime et 9anime.pe semblent être bloqués ? C’est normal. Les fournisseurs d’accès à Internet font barrage aux sites web qui enfreignent la loi sur le droit d’auteur. La bonne nouvelle, ce que vous pouvez très facilement contourner une telle restriction. Voici comment faire : Installez un VPN de type NordVPN

de type NordVPN Lancez ce VPN et paramétrez votre réseau virtuel privé

Sélectionnez un serveur situé dans un pays tiers moins à cheval sur les royalties

Accédez librement au site 9anime.pe et commencez à visionner vos animés. J’essaie NordVPN gratuitement

Ce site est-il sûr ?

La question de la sécurité est de même primordiale lorsqu’on emploie des plateformes de streaming gratuites comme 123anime. Bien que le site lui-même semble fiable et exempté de menaces évidentes, il n’est pas entièrement exempt de risques. Les annonces publicitaires et les pop-ups qui apparaissent peuvent parfois être intrusifs ou contenir des liens vers des sites dangereux. Pour minimiser ces risques, utilisez un bloqueur de publicités associé à un logiciel antivirus robuste.

Un autre aspect de la sécurité à considérer concerne l’origine des contenus proposés par 9anime.pe/. La majorité des vidéos disponibles sur le site sont en réalité hébergées par des services tiers, dont la fiabilité varie. S’associer avec plusieurs sources peut compliquer la vérification de l’intégrité et de la qualité des fichiers. Toutefois, cette méthode est courante pour de nombreux sites de streaming afin d’élargir leur collection de médias.

Qu’en est-il du streaming sur mobile ?

9anime.pe est compatible avec tous les types d’appareils connectés à Internet. Que ce soit sur ordinateur, smartphone, tablette, ou même une télévision intelligente, le site fonctionne efficacement. Il adapte automatiquement la résolution et le format d’écran à l’appareil utilisé. Ce qui garantit une expérience utilisateur optimale pour ce site qui s’adresse principalement aux ados et à un public jeune en général.

Lorsque vous vous connectez depuis un smartphone ou une tablette, la plateforme « friendly mobile » offre une interface conviviale et fluide. Que votre appareil prenne en charge le format paysage ou portrait, le site réagit de manière adaptative pour offrir une vision nette et appropriée des contenus. Les résolutions supportées couvrent généralement de 480p à 1080p, permettant ainsi de profiter pleinement des animés même sur les petits écrans. Ceux qui préfèrent regarder leurs animés sur un écran plus grand, notamment sur un téléviseur, ne sont pas en reste. La résolution HD ou même Full HD leur permettra d’apprécier les épisodes de leur animé favori.

Existe-t-il une application 123anime ?

Actuellement, il n’existe pas d’application officielle pour 123anime et encore moins pour son héritier 9anime.pe. Contrairement à ce que certaines pages tierces peuvent indiquer, il est fortement déconseillé de télécharger et d’installer toute application prétendant provenir de cette plateforme. Ce sont des programmes contenant des virus qui peuvent compromettre la sécurité de votre appareil.

De nombreuses tentatives de phishing et d’installation de malware utilisent des noms de plateformes populaires comme 123anime pour piéger les utilisateurs naïfs. Pour éviter de tomber dans ces pièges, restez vigilant. Fiez-vous uniquement à l’usage direct du site web via votre navigateur. Préférez les applications proposées sur les boutiques d’applications officielles telles qu’Apple Store ou Play Google.

Trop compliqué pour vous ? Si vous pensez que 123anime est trop difficile d’accès pour vous, alors sachez que CleverGet pourrait être l’ultime solution. Il permet de visionner n’importe quel vidéo mise en lign, même celles qui se trouvent sur les plateformes exigeant un abonnement telles que Disney+, HBO Max, etc. Essayer CleverGet gratuitement

Les meilleures alternatives légales à ce site

Crunchyroll est souvent considéré comme la référence en matière de streaming légal d’animés avec une vaste bibliothèque couvrant tous les genres. Cette plateforme dispose des derniers simulcasts permettant aux fans de regarder des épisodes peu de temps après leur diffusion au Japon. L’abonnement donne la possibilité d’accéder à l’intégralité de son contenu sans publicité, mais une version gratuite avec des publicités est également disponible.

Funimation, connue pour ses doublages de qualité, est une autre alternative appréciée des fans d’animé. Bien que principalement centrée sur le marché nord-américain, la plateforme étend constamment sa disponibilité mondiale. Une option gratuite supportée par des publicités est aussi en ligne.

Netflix. Connue pour ses films et séries mainstream, cette plateforme de vidéo à la demande s’est progressivement établie comme une référence en matière d’animés. Ses productions exclusives et ses séries populaires sous licence font le bonheur de nombreux aficionados.

Comme Netflix, Amazon Prime Video propose une sélection non négligeable d’animés. Leur partenariat avec Noitamina, une catégorie de programmation japonaise dédiée aux animés inédits, lui permet de proposer des séries qui ne seraient disponibles nulle part ailleurs. Un abonnement unique ouvre aussi la porte à toute la gamme de services offerts par Amazon Prime.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.