Anakin Skywalker : 10 faits sur le chevalier Jedi devenu Dark Vador

Immortalisé par Hayden Christensen à l'écran, Anakin Skywalker marque la franchise Star Wars en passant de jeune et prodigieux héros à super-méchant. L'acteur a prêté ses traits dans L'Attaque des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005). Formidable chevalier Jedi et Sith consumé par le côté obscur, Anakin illustre parfaitement la bataille constante entre la lumière et l'obscurité qui est fondamentale à la saga de science-fiction. Coup de projecteur sur celui qui va devenir Dark Vador.

1. Incarnation de la Force…

Anakin Skywalker n'a pas eu une naissance ordinaire. Il est né sans intervention paternelle. Ce que certains interprètent comme l'œuvre de la Force. Cette conception miraculeuse le prédestinait à être un être exceptionnel au sein de l'ordre Jedi, doté de capacités surpassant celles de ses pairs. Anakin Skywalker naît esclave sur la planète aride de Tatooine.

Dès son plus jeune âge, Anakin a montré un potentiel inégalé. Les tests menés par les Jedi révèlent qu'il possède une quantité de midi-chloriens supérieure à celle de tous les autres membres de l'ordre, y compris Yoda. Cette caractéristique unique le rendait extrêmement puissant. Anakin était considéré comme l'Élu, destiné à apporter l'équilibre à la Force. Héroïque, passionné et loyal, il incarne une prophétie qui prédisait l'arrivée d'un puissant Jedi destiné à ramener l'ordre dans la galaxie.

2. Pilote de vaisseau spatial hors pair

Dès son enfance sur Tatooine, Anakin démontre des compétences extraordinaires en pilotage. Lors des courses de modules ou aux commandes d'un vaisseau starfighter, sa maîtrise technique et son audace en font un pilote hors pair. Sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Qui-Gon Jinn et Padmé Amidala.

Anakin apparaît pour la première fois dans Star Wars Episode I : La Menace Fantôme où il est découvert sur Tatooine par Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Sa performance lors de la course de modules l'a identifié comme un enfant exceptionnellement doué pour la Force. Elle lui a valu une place méritée au sein de l'Ordre Jedi.

3. Chevalier Jedi d'exception

Malgré certaines réticences du Conseil Jedi concernant son âge et les craintes de son attirance future pour le côté obscur, Anakin est formé par Obi-Wan Kenobi, un maître Jedi respecté. Ce mentorat est crucial, mais également conflictuel, en marquant profondément la psychologie d'Anakin. Les enseignements tout en nuances d'Obi-Wan confrontés à la nature passionnée et parfois impulsive d'Anakin forgent sa compétence en tant que Chevalier Jedi. Ils instillent par ailleurs une tension constante entre tradition et désir de changement.

Durant la Guerre des Clones, Anakin se distingue comme un commandant militaire habile et un vaillant combattant. Il gagne le respect et l'admiration de nombreux soldats clones ainsi que celui des citoyens de la République. Sa bravoure et ses victoires stratégiques sont manifestes. Elles soulignent son évolution d'apprenti à leader. Néanmoins, ces années de guerre exacerbent aussi ses peurs et ses tourments personnels. Il craint notamment la perte de ceux qu'il aime.

4. Protégé de l'empereur Palpatine

Sheev Palpatine, aussi connu sous le nom de l'Empereur, joue un rôle clé dans la chute d'Anakin. En se faisant passer pour un mentor et un ami, Palpatine exploite habilement les peurs. Il sonde également les ambitions d'Anakin pour le manipuler et l'attirer vers le côté obscur. Anakin est déchiré entre son allégeance aux Jedi et sa soif grandissante de puissance pour sauver les siens.

Il trouve finalement dans les promesses de Palpatine une raison suffisante pour embrasser le côté obscur. Ses actions finales en tant qu'Anakin, son virage violent, y compris le massacre des jeunes apprentis Jedi marquent une rupture définitive avec son passé. Il signe une adhésion totale aux idéaux sombres de son nouveau mentor et scelle ainsi son destin en tant que Dark Vador, le bras droit de l'Empereur.

5. Personnage complexe avide de pouvoir

Chaque épisode de Star Wars où Anakin apparaît ajoute une couche supplémentaire à sa complexité. Les scènes mettent en évidence ses luttes internes, son amour tumultueux avec Padmé Amidala et sa quête constante de pouvoir. Il croit fermement qu'il lui faut accumuler les honneurs pour sauver ceux qu'il aime des griffes de la mort. Ces éléments contribuent tous à la richesse du personnage et à son impact durable dans la culture populaire.

Anakin Skywalker a affronté plusieurs adversaires redoutables tout au long de sa vie tumultueuse. Parmi les plus emblématiques, on retrouve le Comte Dooku, ancien Jedi devenu leader séparatiste et maître Sith sous l'appellation de Darth Tyranus. Les combats contre Dooku montrent les compétences exceptionnelles d'Anakin en tant que combattant. Ces confrontations forment aussi les premiers signes de son attirance vers le côté obscur. En outre, le général Grievous, commandant militaire pour les séparatistes, a posé un défi stratégique et physique significatif durant la Guerre des Clones.

6. Relation complexe avec Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala

La relation entre Anakin et son mentor Obi-Wan Kenobi est fondamentalement ambivalente. Bien que formé par Kenobi, Anakin ressent souvent que son maître le retient. Pour lui, son mentor freine son ascension et son exploration des aspects plus obscurs de la Force. Cette tension contribue finalement à son basculement vers le côté obscur.

Padmé Amidala, sénatrice et amour secret d'Anakin, joue un rôle crucial dans sa vie. Le Jedi était embarrassé à l'idée de s'engager sentimentalement avec la reine de Naboo. D'ailleurs, son admiration pour Padmé s'est transformée en amour quand il a eu à la protéger contre les agissements du chasseur de primes (Jango Fett). Leur relation interdite selon les règles des Jedi est un moteur de conflit intérieur pour Anakin, exacerbant sa peur de la perte et alimentant sa descente vers Dark Vador.

Le sabre laser d'Anakin n'est pas seulement une arme. Il symbolise son évolution au fil du temps. Passant du bleu, couleur représentative des Jedi, au rouge, associé au côté obscur, cette arme est à l'image de ses choix de vie.

7. Attraction pour le côté obscur

La transition d'Anakin vers le côté obscur ne résulte pas uniquement des circonstances extérieures telles que la guerre ou les manipulations du futur Empereur Palpatine. Elle est également ancrée dans des conflits psychologiques internes complexes. La peur de perdre Padmé, son amour secret, joue un rôle crucial.

Les limitations et restrictions que lui impose l'ordre Jedi en termes d'attachements personnels alimentent son sentiment de rébellion et d'injustice. Lorsque Palpatine lui propose un pouvoir susceptible de contrôler la vie et la mort, Anakin, consumé par la peur et le désespoir, voit là une solution à ses tourments.

8. Prémonitions et drames à répétition

La prémonition de bataille est un phénomène lié à la Force qu'Anakin Skywalker a expérimenté. Sur Naboo, il a entendu des murmures qui lui permettent de remporter la victoire. Dans L'attaque des clones, le jeune Jedi a aussi eu des visions sur la mort de sa mère. Il a été averti du destin de Shmi Skywalker, mais il n'a pas agi à temps.

C'est finalement dans Episode III : La Revanche des Sith que l'arc narratif d'Anakin atteint son apogée dramatique. Il se tourne définitivement vers le côté obscur et devient Dark Vador. Ce tournant marque ainsi l'une des transitions les plus mémorables et tragiques de la science-fiction. Ce passage scelle le sort de la République. Anakin Skywalker meurt lors de son duel final avec son fils Luke Skywalker sur l'Étoile de la Mort II. Pendant le combat, Dark Vador se retourne contre l'Empereur Palpatine pour sauver Luke. Ce dernier voit son père mourir en tant qu'Anakin Skywalker, c'est-à-dire sans son légendaire masque noir.

Articles sur le même sujet :

The Mandalorian : Vers un retour d'Anakin dans la saison 3 ?

Ahsoka : ce méchant de Clone Wars pourrait refaire son apparition

Luke Skywalker : Tout savoir sur le Jedi de la rébellion de Star Wars

Star Wars : pourquoi on aimerait voir une série sur Dark Vador ?

9. Un personnage créé à 100 % par George Lucas

L'épopée de Anakin Skywalker a été magistralement concoctée par George Lucas, le créateur de la saga Star Wars. Lucas, en façonnant le personnage d'Anakin, a cherché à explorer les thèmes de la chute et de la rédemption, pivot central de l'architecture narrative de cette série intergalactique. Le concept d'Anakin dérive en partie de personnages mythologiques et historiques, notamment ceux qui sont confrontés à des choix moraux cruciaux et subissent des transformations radicales, souvent avec des conséquences désastreuses tant pour eux-mêmes que pour leur entourage.

Les racines de la création d'Anakin trouvent leur source dans un mélange riche de mythes, de légendes arthuriennes et de figures bibliques telles que Moïse. Comme ces figures, Anakin est présenté comme un « élu », destiné à apporter un équilibre crucial, mais ses choix le conduisent vers un chemin beaucoup plus sombre. Cette dimension tragique est typique des héros dans les structures narratives classiques où la grandeur et la chute sont souvent inexorablement liées.

10. Nominations et prix gagnés grâce à ce personnage

Hayden Christensen incarne Anakin Skywalker et Dark Vador dans les films de la prélogie. Ce rôle lui a valu des nominations pour un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award. Il a aussi été cité pour le Trophée Chopard du Festival de Cannes. Ce personnage emblématique laisse une empreinte indélébile dans sa carrière cinématographique commencée très tôt.

Jake Lloyd, quant à lui, a joué le jeune Anakin Skywalker dans Star Wars: Episode I – La Menace fantôme (1999). Cette contribution lui permet de recevoir le Young Artist Award pour sa performance dans ce rôle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.