Ahsoka : ce méchant de Clone Wars pourrait refaire son apparition

Plongeons dans les mystères insondables du Monde Entre les Mondes, où la rencontre d’Anakin et d’Ahsoka prend une dimension mystique. Un lieu où le temps et l’espace se tordent. C’est l’endroit où certains méchants présentés dans la série Star Wars : The Clone Wars, s’entremêlent à l’intrigue et à l’avenir d’Ahsoka. Explorez avec nous cette énigme intergalactique.

Rencontre dans le Monde Entre les Mondes

La rencontre d’Anakin et d’Ahsoka dans le Monde Entre les Mondes s’apparente aux Dieux de la Force de Mortis. Ces derniers sont des méchants présentés dans Star Wars: The Clone Wars, qui en veulent à Ahsoka.

L’interrogation se posa principalement sur le retour d’Anakin Skywalker. En effet, avec la confirmation de Hayden Christensen au casting, elle se concentra sur le moment de ce retour. Après la mort de Dark Vador dans Le Retour du Jedi, cette interrogation prit de l’ampleur.

Dans « Le Jedi Déchu », la réponse fut donnée lorsque, après son duel avec Baylan Skoll, Ahsoka semblait chuter à la mort. Cependant, la fin révéla son retour dans le Monde Entre les Mondes, accueillie par son ancien maître.

Les théories et spéculations

Malgré l’émotion de cette réunion hors du temps et de l’espace, où Anakin appelait Ahsoka « snips », certains suggèrent davantage. Ils envisagent plus qu’une simple intervention de la Force. En effet, des voyages temporels pourraient être impliqués dans cette étrange rencontre.

Une théorie de fan insinue qu’Anakin n’est pas réellement lui-même. Au contraire, il serait un subterfuge du Dieu de la Force, Le Fils. Cette entité, possiblement un méchant de Clone Wars, chercherait ainsi à maintenir Ahsoka captive dans son royaume.

Le voyage à Mortis

Dans les épisodes 15 à 17 de la saison 3, Anakin, Ahsoka, et Obi-Wan Kenobi répondent à un appel de détresse. Ils se retrouvent à Mortis, un royaume existant dans la Force et au-delà de la galaxie. Ils y découvrent trois entités divines : Le Fils, régnant sur le Côté Obscur ; La Fille, maîtresse du Côté Lumineux ; et leur Père, gardien de l’équilibre.

Le Père avait initialement convoqué Anakin pour le remplacer. Cependant, Le Fils avait d’autres intentions en cherchant à attirer Anakin vers le Côté Obscur.

L’équilibre et les confrontations

Lors d’un affrontement entre La Fille et Le Fils, Ahsoka meurt brièvement. Ensuite, La Fille la ramène à la vie. Cependant, cette essence pure du Côté Lumineux ne peut maintenir l’équilibre, permettant au Fils de menacer le Père.

Les trois Jedi interviennent, mais le Père se sacrifie pour arrêter le Fils. Anakin tue ensuite le Fils, semblant le libérer du Côté Obscur, du moins momentanément. Malgré cet issu, ce méchant issu de Clone Wars semble encore en vouloir à Ahsoka.

Le retour du Fils

Bien que les trois Dieux de Mortis meurent techniquement, il est possible que le Fils ait trouvé un moyen de revenir sous une autre forme. Morai, l’oiseau symbolisant La Fille et le Côté Lumineux, est souvent vu près d’Ahsoka, la protégeant des méchants dans Clone Wars.

L’une des apparitions les plus significatives de Morai se produit dans « Un Monde Entre les Mondes » de Rebels. C’est là qu’il guide Ezra Bridger vers un portail. Ce portail montre les derniers moments d’Ahsoka sur Malachor. Ezra utilise ce portail pour sauver sa vie, altérant ainsi le passé.

La continuité de Star Wars

L’intrigue de Mortis demeure l’une des plus énigmatiques de Star Wars. Elle introduit l’une des mythologies les plus fascinantes de Clone Wars et ses méchants contre Ahsoka. Si les Dieux de Mortis sont de retour, elle pourrait avoir un combat ardu dans la deuxième moitié de la saison.

