Ahsoka : tout ce qu’il faut savoir AVANT de regarder la série Disney Plus

Le protagoniste utilisateur de la Force a parcouru un long chemin à travers la galaxie lointaine, très lointaine. La première bande-annonce officielle de la série Ahsoka a lancé la Star Wars Celebration en trombe. Elle a révélé davantage sur les aventures de l’utilisatrice de la Force incarnée par Rosario Dawson. Le retour du malveillant Grand Amiral Thrawn conduit Ahsoka à rassembler divers alliés. Parmi eux, on retrouve Sabine Wren et Hera Syndulla, anciens combattants de Star Wars Rebels.

Les origines d’Ahsoka dans The Clone Wars

Ahsoka s’inspirera des séries animées Star Wars qui l’ont précédée. Dave Filoni, showrunner de la série, a contribué au développement de Rebels et de The Clone Wars, introduisant ainsi Ahsoka. Ahsoka a fait sa première apparition dans le film Star Wars: The Clone Wars, doublée par Ashley Eckstein. Elle était padawan Jedi d’Anakin Skywalker et leur relation a évolué au fil de la Guerre des Clones.

Le lien entre Anakin et Ahsoka a été gravement endommagé lorsque le Temple Jedi a été victime d’un attentat à la bombe. Suite à cet incident, Ahsoka a été accusée. Elle a dû affronter son maître et l’armée de la République, mais Anakin a découvert la véritable coupable, Barriss Offee.

L’Ordre Jedi a offert à Ahsoka de retrouver son statut, mais elle a refusé, se sentant trahie par l’Ordre. C’était une fin aigre-douce pour The Clone Wars.

Les exploits de Mandalore et la lutte contre l’Empire

Lors du siège de Mandalore, Ahsoka s’est installée sur Coruscant et s’est liée d’amitié avec Trace et Rafa Martez. Elle a été rappelée pour aider l’Ordre Jedi à reprendre Mandalore des mains de Dark Maul. Ahsoka a dirigé une force combinée de soldats clones et de guetteurs de nuit mandaloriens.

Elle a vaincu Maul lors d’un duel, mais a dû se battre pour sa vie lorsque l’Ordre 66 a été exécuté. Avec l’aide de Rex, elle a fait s’écraser le vaisseau et a enterré ses sabres laser. Plus tard, Ahsoka a été entraînée dans la lutte contre l’Empire. Elle est devenue « Fulcrum » et a aidé l’Alliance rebelle. Elle a finalement rencontré l’équipage de Rebels, dont Kanan Jarrus et Ezra Bridger.

Les mystères de Malachor et la rencontre avec Din Djarin

À Malachor et le Monde entre les Mondes, Ahsoka a aidé Kanan à former Ezra. Ensuite, ils ont combattu l’Empire avec les clones survivants. Sur Malachor V, elle a découvert une super-arme Sith et a appris la véritable identité de Dark Vador.

Plus tard, Ezra a découvert le « Monde entre les Mondes » et a sauvé Ahsoka de son duel avec Vador. Par la suite, Lothal a été libérée, mais Ezra et Thrawn ont disparu. Un peu plus tard, Ahsoka a rencontré Din Djarin et a aidé à libérer Corvus.

Elle a affronté Morgan Elsbeth et a interrogé Thrawn avec l’aide de Luke Skywalker.La futur série Ahsoka continuera à développer les intrigues et à réintroduire des personnages de Rebels et d’autres séries Star Wars.

La série Ahsoka à ne pas manquer

La série Ahsoka sera diffusée sur Disney+ en août 2023. D’autre pârt, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian et The Book of Boba Fett sont actuellement disponibles en streaming. En somme, ne manquez pas l’occasion de suivre les aventures captivantes d’Ahsoka dans cette nouvelle série Star Wars.

