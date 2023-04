Star Wars : chronologie complète des événements de la saga

Fans de Star Wars, découvrez la chronologie complète des évènements qui constituent la saga pour mieux vous imprégner de l’histoire !

Depuis 1977 jusqu’à ce jour, Star Wars reste l’un des chefs-d’œuvre cinématographiques n’ayant jamais existé. Georges Lucas a fait de ce film une franchise à plusieurs milliards de dollars en mettant le public au cœur de l’action. Après que la saison 3 de The Mandalorian débarque sur Disney+, les fans de Star Wars se sont remis sur les traces de leurs héros préférés.

Toutefois, si vous souhaitez visionner les nouveaux épisodes, il est préférable de connaître la chronologie de l’histoire pour une immersion complète. En résumé, la saga des films Star Wars (et les séries) se base sur la guerre entre le bien et le mal qui se déroule à travers la galaxie. Vous aurez, d’un côté, les Jedi, qui sont les gentils guerriers protecteurs de l’univers, et d’un autre, les Sith, les méchants de l’histoire !

Sans plus vous faire attendre, voici un petit rafraîchissement pour vous mettre à la page. Vous pourrez ainsi visionner la nouvelle saison de Star Wars avec un petit côté geek dans l’âme !

Episode I : La Menace Fantôme

32 avant la Bataille de Yavin

La Menace Fantôme est l’opus qui ouvre le bal dans la saga Star Wars. L’histoire raconte les aventures d’un maître Jedi Quin-Gon Jinn et son élève Obi-Wan Kenobi. Les deux chevaliers Jedi sont envoyés sur Naboo, une petite planète située dans les recoins de la galaxie, pour résoudre un sérieux problème.

Sauf qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leur voyage prenne une énorme envergure. En effet, un simple conflit entre La Fédération du Commerce et Naboo, un futur tyran Sith a pris une énorme ampleur, touchant la galaxie toute entière. L’une des évènements qui marque la chronologie de Star Wars dans cet épisode c’est la mort de Quin-Go après avoir affronté Dark Maul.

Episode II : L’attaque des clones

22 avant la Bataille de Yavin

Il a fallu attendre 10 ans après La Menace Fantôme pour découvrir ce qu’est devenu le jeune Anakin. Obi-Wan l’a pris sous son aile comme promis. Toutefois, le jeune apprenti Jedi se retrouve dans des relations conflictuelles et explosives. De quoi mettre à mal son rôle de protecteur de la Galaxie mais pas que !

Dans ce deuxième épisode, Dark Tyranus, un ancien Jedi devenu seigneur Sith, se retrouve à la tête d’une armée de clones pour coloniser l’univers tout entier. Heureusement qu’Obi-Wan ait découvert à temps ce plan machiavélique pour y mettre fin.

Tout au long du film, vous aurez le plaisir de découvrir Yoda en train de combattre. Personnage très attachant, ce maître Jedi sait également manier les armes et il n’hésite pas à décapiter les méchants avec son sabre laser !

Star Wars : The Clone Wars (film et série)

22 à 19 avant la Bataille de Yavin

Ce long métrage entre dans les chroniques Star Wars pour permettre au public de comprendre le fond et le contexte de l’histoire. Jadis, les Seigneurs Sith, le clan des méchants, voulaient régner en maître sur toute la galaxie. Seuls les Jedi, le clan des gentils, pouvaient les arrêter. Ils sont animés par la Force et possèdent des pouvoirs psychiques pour vaincre le Côté Obscur.

Toutefois, dans cette guerre sans merci, le fils du chef des Hutts fut kidnappé affaiblissant l’alliance entre la République et ce groupe d’autochtones neutre. Alors, Anakin, Obi-Wan, Yoda et Ashoka Tano ont la mission de passer un traité de paix avec les Hutts.

Entre temps, ils doivent également retrouver l’enfant et éviter la guerre. Il faut comprendre que celui qui a orchestré l’enlèvement n’est autre que le comte Dooku. Assoiffé de pouvoir, son objectif était de détruire l’Ordre des Jedi en les faisant passer pour les méchants, encore une fois !

La série du même nom se déroule quant à elle jusqu’à 19 avant la Bataille de Yavin.

Episode III : La Revanche des Sith

19 avant la Bataille de Yavin

Trois ans après l’Attaque des Clones, la galaxie toute entière entre en guerre. Sous l’influence du chancelier Palpatine, qui n’est autre qu’un seigneur Sith longtemps recherché, Anakin Skywalker tue ses collègues Jedi et un groupe d’enfants au passage. Obi-Wan n’avait d’autres choix que de le combattre.

Bien qu’il soit laissé pour mort, avec un corps complètement carbonisé, Anakin fut récupéré par la Force Obscur. Il subit de nombreuses greffes avec des attirails technologiques pour rester en vie. C’est à ce moment qu’est née Dark Vador, l’un des seigneurs Sith qui a marqué l’histoire de Star Wars.

Pendant tout ce temps, Palpatine active l’Ordre 66 pour donner vie aux soldats clones afin de tuer les Jedi et de renverser la République. Dans cette guerre ultime, l’Ordre des Chevaliers fut détruit poussant Yoda et Obi-Wan à se cacher. Cette préquelle se termine avec la naissance de Luke et Leia, les enfants d’Anakin et de Padmé, l’espoir pour l’humanité.

Solo : A Star Wars story

13 à 10 avant la Bataille de Yavin

Ce nouvel opus met en vedette le jeune Han, six ans après La Guerres des Clones. Durant cette bataille, Han a pu s’échapper de la planète Corellia. Il commença son périple à travers la galaxie et s’est rebaptisé Solo, définissant son caractère. Toutefois, il s’est promis de revenir et de retrouver Qi’Ra, sa bien-aimée.

De nombreuses aventures s’enchaînent notamment la rencontre avec Chewbacca et l’intégration d’un groupe de contrebandiers. Solo a eu vent d’une importante cargaison et veut mettre la main dessus pour pouvoir s’acheter un vaisseau spatial et réaliser son ultime souhait.

Si vous vous demandez à quand se déroule cette histoire dans la chronologie Star Wars, sachez que les péripéties de Han Solo a eu lieu bien avant que l’Alliance rebelle ne commence à s’imposer à travers la galaxie.

Obi-Wan Kenobi (la série)

9 avant la Bataille de Yavin

La mini-série Obi-Wan se déroule 10 ans après La Revanche des Sith. On peut donc dire que c’est un résumé de la première trilogie et une excellente introduction de la préquelle. Du coup, si vous avez raté le début de l’histoire, vous pourrez vous rattraper avec cette série créée pour cet effet.

Palpatine a réussi à dissoudre l’Ordre des Jedi en activant l’Ordre 66. Il est devenu un Empereur Sith qui règne sur toute la galaxie, poussant le reste des Jedi à vivre telles des ermites. Pour pouvoir veiller sur Luke Skywalker et assurer son apprentissage des techniques Jedi, Obi-Wan a décidé de s’exiler avec son apprenti sur la planète Tatooine tout en se faisant discret.

Pendant tout ce temps, Leia, la sœur jumelle de Luke, a été enlevé par l’Empire. Obi-Wan devra partir à son secours en parcourant toute la galaxie. Au cours de ce voyage, son chemin croisera celui de Reva Sevander qui n’a qu’un seul objectif, le livrer à Dark Vador.

Star Wars Rebels (série)

5 à 1 avant la Bataille de Yavin

Quand on aborde les chronologies Star Wars, nous ne pouvons pas passer à côté de Star Wars Rebels, ce film d’animation réparti en 75 épisodes. Il raconte les évènements qui se sont déroulés entre l’épisode III et l’épisode IV.

L’Empire continue de s’étendre et règne sur la galaxie d’une main de fer. Sauf que dans un contré très lointain et empreint de chaos, un groupe de rebelles s’est formé pour empêcher l’emprise de l’Empire Galactique sur ce qui reste de liberté. Vous découvrirez dans ce film de nouveaux personnages attachants ainsi que des visages familiers pour ne pas perdre le fil de l’histoire.

Andor (la série préquelle)

5 à 0 avant la Bataille de Yavin

Cette série est une préquelle à Rogue One et retrace la vie de Cassian Andor, le rebelle le plus recherché par l’Empire. Il sera l’un des piliers de l’Alliance Rebelle et participera activement dans la mission sur la planète tropicale Scarif avec de nombreuses aventures à la clé.

La première saison de la série est déjà diffusée et une deuxième saison composée de 12 épisodes pointent déjà le bout de son nez. Comme l’a expliqué Tony Gilroy, le créateur de cette série dérivée de Star Wars, la scène finale de la série introduira le public vers Rogue.

Rogue One : A Star Wars Story

0 avant la Bataille de Yavin

Rogue One est le premier film dérivé de Star Wars. L’intrigue du film est basée sur l’histoire de Jyn Erso, la fille de Galen Erso, l’inventeur de l’Etoile de la mort. Cette arme ultime est celle utilisée par l’Empire Galactique pour mener sa conquête de l’espace et étendre son pouvoir.

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, Jyn était témoin de l’enlèvement de son père par l’armée de l’Empire. Cet architecte sera contraint de participer à la fabrication de cette arme fatale. En grandissant, Jyn intègrera la Rébellion et restera fidèle à ses principes.

Ne possédant aucun pouvoir Jedi, elle et son équipe tentera de récupérer les plans de l’Etoile de la mort et cela au péril de leurs vies. A la fin du film, nous pouvons découvrir la princesse Leia s’enfuir à bord d’un vaisseau qui nous semble familier, laissant une lueur d’espoir.

Episode IV : Un nouvel espoir

0 avant la Bataille de Yavin

Dans les chronologies Star Wars, l’épisode IV introduit l’un personnage clé de la saga. Cet opus nous montrera comment Luke Skywalker, passera de garçon de ferme à un puissant Jedi qui détruira l’Etoile de la mort.

Il vivra sa destinée après qu’Obi-Wan l’est pris sous son aile et l’initie aux techniques Jedi pour ne plus faire qu’un avec la Force.

Au cours de cette aventure, il partira au secours de Leia, la princesse des Rebelles et sa sœur jumelle. Tout en menant l’ultime guerre contre l’Empire Galactique.

Episode V : L’Empire contre-attaque

3 après la Bataille de Yavin

L’épisode V nous fait découvrir que malgré la destruction de l’Etoile de la mort, l’Empire Galactique demeure inébranlable et continue de persécuter les rebelles. C’est pour cette raison que Luke ait allé se réfugier sur Hote, la planète des glaces. Il y fera la connaissance de son nouveau mentor, Yoda.

Quant à Leia et Han Solo, ils vont partir chercher de l’aide dans une cité perchée dans les nuages. Sauf que la surprise sera de taille lorsqu’ils rencontreront une ancienne connaissance de Han. Le film est empli d’intrigues et d’aventures. Cet épisode reste l’une des plus importantes dans les chronologies Star Wars.

Episode VI : Le Retour du Jedi

4 après la Bataille de Yavin

L’épisode VI est la dernière partie de la trilogie Star Wars. Après que Luke ait terminé son initiation Jedi aupès de maître Yoda, ce dernier lui révèle que Leia est sa sœur avant de rendre l’âme. Notre jeune Jedi partira ensuite rejoindre l’Alliance des Rebelles, menée par sa sœur. Ensemble, ils vont partir au secours de Han, détenu au palais de Jabba le Hutt.

Au cours de leur périple, les rebelles devront affronter une menace beaucoup plus grande : le projet de l’Empire Galactique qui vise à construire une nouvelle Etoile de la mort. Toutefois, le Luke et ses amis arriveront à bout de l’empire de Palpatine ainsi que de son apprenti Dark Vador.

Ce dernier, avant de rendre l’âme, basculera du côté de la Force. Luke, son fils saura le faire revenir dans le droit chemin pour qu’Anakin puisse reposer en paix. La mort de Palpatine signera la fin de la domination des Sith.

The Mandalorian saison 1 et 2

9 après la Bataille de Yavin

Dans une Galaxie en proie à la guerre opposant les Sith et les Jedi, Din Djarin, le Mandalorien, est le mercenaire le plus réputé de toutes les contrés galactiques. Il fut recruté par l’Empire Galactique afin de leur livrer un Enfant de la même espèce que Yoda. En échange, il touchera une prime assez conséquente.

Sauf que durant la mission, Mando découvre que l’être en question n’est autre qu’un enfant qui maîtrise déjà la Force. Une fois sa mission accomplie, il touche la prime comme convenu mais en cours de route, il décide de secourir l’Enfant Grogu.

Dès lors, Din devra fuir avec Grogu à travers la galaxie. Ils seront pourchassés par des chasseurs de prime que l’univers puisse compter. Maintenant sa mission c’est de retrouver l’Ordre des Jedi pour pouvoir remettre l’Enfant entre de bonnes mains.

Le livre de Boba Fett

9 après la Bataille de Yavin

Dans cet autre opus dérivé de la saga Star Wars, nous allons repartir sur Tatooine avec Boba Fett et Fennec Shand. Après la défaite de Jabba le Hutt sur ce territoire, le duo vont le revendiquer. L’aventure sera remplie de mille et une péripéties et nous montrera comment Boba Fett ait survécu à la fosse de Sarlacc.

Le livre de Boba Fett est également marqué par la première apparition de Din Djarin. Il est train d’aider Boba à combattre la menace qui pèse sur son territoire une fois acquis. C’est là que commence les aventures avant Le Retour du Jedi.

The Mandalorian saison 3

12 après la Bataille de Yavin

Lorsque le public regarder les chronologies Star Wars, il découvrira que la troisième saison de The Mandalorian se déroule après le Livre de Boba Fett. L’histoire se concentre surtout sur Mandalore, la planète de Din Djarin, le mercenaire autrefois solitaire qui fait équipe avec Grogu depuis leur première rencontre.

Si Grogu fut entraîné par Luke pendant un certain temps, il décide d’accompagner Din et de partir à la quête de nouvelles aventures avec lui. Les deux vont tenter d’aider les Mandaloriens à récupérer leur planète, longtemps sous l’emprise de l’Empire Galactique.

Star Wars Resistance

34 après la Bataille de Yavin

Il est assez difficile de situer Star Wars Resistance dans les chronologies Star Wars. Toutefois, ce film d’animation se concentre surtout sur Kazuda Xiono, ancien pilote de l’Empire Galactique et nouveau recru des rebelles. L’histoire se déroule six mois avant Le Réveil de la Force et se termine à l’Ascension de Skywalker.

Bien que ce film dérivé de Star Wars soit indépendant de la saga, vous retrouverez des visages et des endroits familiers, notamment le vaisseau mère utilisé lors de la bataille spatiale finale ainsi que Poe Dameron et le capitaine Phasma.

Episode VII : Le Réveil de la Force

34 après la Bataille de Yavin

Cela fait 30 ans que l’Empire Galactique fut détruite sauf que de nouveaux menaces pèsent sur la galaxie. Une nouvelle résistance fera son apparition, dirigée par la princesse Leia pour combattre le Premier Ordre, vestige hérité du leader suprême Snoke.

La résistance accueillera au son sein Finn, un stormtrooper rebelle ainsi que Rey, un personnage empli de mystère mais qui se révèle être animée par le côté Lumineux de la Force. Avec Han, Chewie et Leia, ils tenteront de détruire une super-arme conçue pour détruire les planètes.

Episode VIII : Les Derniers Jedi

34 après la Bataille de Yavin

Alors que l’Empire Galactique étend ses tentacules pour prendre l’emprise sur la galaxie toute entière, avec Kylo Ren à sa tête, un groupe de Résistance continue de combattre cet asservissement. Pendant ce temps, Rey avait localisé Luke Skywalker et le convainc de l’entraîner à maîtriser la Force.

Bien qu’il ait accepté, Luke avait affirmé que l’Ordre des Jedi n’existe plus et qu’il ne pourra rien faire pour aider la résistance. Rey se trouvera malgré elle à la tête des rebelles tout en donnant un nouveau souffle aux Jedi afin d’affronter cette menace qui plane sur la galaxie.

Episode IX : L’ascension de Skywalker

35 après la Bataille de Yavin

Dans les chronologies Star Wars, L’ascension de Skywalker se déroule un an après les évènements qui ont suivis Le Dernier Jedi. Il ne reste plus rien de la Résistance alors que Palpatine ait survécu à son combat contre Dark Vador.

Maintenant qu’il se trouve au commandement d’une flotte de vaisseaux parfaitement équipés, l’ancien Sith pense établir l’Ordre Final. Pour cela, il fera appel au soutien de sa petite fille, Rey.

Mais comme cette dernière mène la Résistance, elle refusera cette proposition au péril de sa vie. Au cours de la bataille finale, Kylo Ren sera aux côtés de Rey et de la Résistance. Désormais, il est sensible au côté Lumineux de la Force !

Rey invoquera la Force des Jedi pour tuer Palpatine une bonne fois pour toute. Sauf que cette invocation la tuera après qu’elle ait vaincu l’un des Sith les plus puissants de l’histoire. Ren la ressuscitera, mais pour ce geste, il mourra à son tour.

La scène finale nous montre Rey retournant sur Tatooine et adopte le nom de Skywalker. Elle a les yeux rivés sur les soleils jumeaux. Cela signe la fin de la saga Skywalker en attendant les nouvelles aventures qui se déroulent dans la galaxie très lointaine…

