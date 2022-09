Star Wars : Guide des séries dans une Galaxie très très lointaine

Aussi importantes que les films, les séries Star Wars permettent aux fans de la saga de revisiter la galaxie très très lointaine depuis chez eux. Dans ce guide, on passera en revue aussi bien les anciennes productions télévisuelles que les nouveautés disponibles sur la plateforme Disney Plus.

L’un des intérêts d’une série Star Wars est qu’elle ne tourne pas toujours autour de Skywalker ou de Dark Vador. On peut y trouver d’autres personnages inédits comme Grogu (alias Baby Yoda) ou encore Ahsoka Tano.

Ceux-ci contribuent à la continuité de l’histoire tout en y apportant des explications supplémentaires. Plus crucial encore, elles permettent d’élargir le récit des films sortis aux cinéma. C’est pour cela que même les plus jeunes veulent continuer les aventures à travers les séries. Voici un guide pour les amoureux de la guerre des étoiles en série.

Les séries Star Wars en cours

Tales of the Jedi

Une minisérie animée, en 6 épisodes de 15 min chacune, dédiée à 2 personnages : Ahsoka Tano et le comte Dooku. Bien évidemment, cette série diffèrera de la série Ahsoka en montrant plutôt les débuts et l’évolution d’Ahsoka. De fait, il s’agit ici d’une tentative peu voilée par Lucasfilm de préparer le terrain à la série Ahsoka en présentant le personnage pour ceux qui n’ont pas forcément envie de revoir les saisons de The Clone Wars.

Sortie :

The Mandalorian

Première série Star Wars sortie sur Disney Plus, The Mandalorian est également le premier succès incontournable de la plateforme. Jon Favreau s’affiche en tant que showrunner.

Très inspirée des Western spaghetti de Sergio Leone, cette aventure suit Din Djarin, un chasseur de prime qui s’attendrit face à sa dernière cible : un petit être vert que les internautes ont instantanément nommé Baby Yoda.

Suivant un format très classique, chaque épisode est (presque) une aventure en soit pour les deux protagonistes, à l’opposée des romans filmés actuels. Au tout début assez indépendante des péripéties des films de la saga Skywalker, la série a finalement cédé dans sa saison 2 pour inclure quelques clins d’oeil ici et là.

Vaisseau amiral de Disney Plus, The Mandalorian sert aussi à la plateforme pour introduire d’autres séries. Ainsi, la saison 2 a permi le retour de Boba Fett ou encore d’Ahsoka Tano, deux personnages qui auront plus tard leur propre série.

Sortie saison 3 : 2023

The Bad Batch

La saison 1 de la série animée Star Wars est déjà sur Disney +. Elle comprend 14 épisodes rédigés par Jennifer Corbett et consorts et produits par Dave Filoni. La série a été réalisée par Brad Rau, le même qui a réalisé Rebels et Resistance.

The Bad Batch rassemble des clones qui présentent un code génétique différent de leurs frères de l’armée des clones. Dans cette lignée, chacun dispose d’une compétence exceptionnelle particulière. Ce qui leur procure une capacité extraordinaire en tant que soldats, en tant que mercenaires.

The Bad Batch présentent des épisodes où ces mercenaires accomplissent des missions tout en essayant de rester à flot. L’escadron va parcourir la galaxie qui subit une évolution rapide.

Sortie saison 2 : 4 janvier 2023

Les séries Star Wars à venir

Andor

Cette série Star Wars met en avant Diego Luna dans la peau de Cassian Andor, l’espion redoutable du film Rogue One. On retrouvera aussi son acolyte robot, K-2SO.

La série permettra de découvrir le parcours de Cassian Andor jusqu’à son apparition dans Rogue One pour sauver la Rébellion. Côté technique, on retrouve des géants du cinéma derrière la caméra, notamment Tony Gilroy à la réalisation.

Disney annonce qu’il s’agira d’une minisérie proposée en 2 parties de 12 épisodes chacune. La première partie sort le 31 août 2022, tandis que le tournage de la seconde partie débutera à l’automne de la même année.

Sortie : 31 août 2022

Skeleton Crew

Annoncée lors du Star Wars Celebration 2022, cette série inédite propose d’allier Star Wars au cinéma de Steven Spielberg des années 80. Ainsi, elle racontera l’aventure d’une bande d’enfants qui se retrouvent égarée dans un recoin de la galaxie.

On retrouve aux commandes Dave Filoni et Jon Favreau, ainsi que John Watts, le réalisateur des Spider-Man du MCU. Le casting sera notamment porté par Jude Law.

Sortie : 2023

Ashoka

En vérité, on sait peu d’Ahsoka, cette série Star Wars où Rosario Dawson incarne le personnage principal, initialement apparu à l’écran dans la série Clone Wars en tant qu’apprenti d’Anakin Skywalker.

Ce qui est certain est que le personnage est déjà apparu dans la saison 2 de The Mandalorian. Dans cette série, Ahsoka est capable d’établir une communication avec Grogu, un apprenti Jedi. A la fin de son apparition, elle se lance à la poursuite de son ennemi juré : le Grand Amiral Thrawn.

De la sorte, on pense que sa série devrait être la continuité de cette action.

Sortie : 2023

L’acolyte

Cette série Star Wars illustre une époque lointaine de celle où les événements dans la saga ont commencé à l’écran. Environ 200 ans avant que les Jedi n’aient perdu leur pouvoir, bien de choses se sont passées dans la Haute République.

La série L’acolyte est dirigée par Leslye Headland, la créatrice de la série Russian Doll sur Netflix. Dans les futures épisodes, on s’attend à frissonner. En effet, ce thriller mystérieux promet de nous plonger dans l’univers de la galaxie et les différentes facettes du côté obscur. On ne sait pas encore si on verra le commencement de la fin de l’Ordre Jedi.

Sortie : TBA

Lando

Basée sur Lando Calrissian, le meilleur ennemi de Han Solo dans les Star Wars originaux, cette série est encore au stade de conception. Jusqu’à l’heure, on ne sait pas si l’on retrouvera Donald Glover (vu dans le film Solo) ou James Earl Jones (acteur original revu dans L’Ascension de Skywalker) dans la peau du personnage.

Une chose est sure cependant, Justin Simien sera aux commandes. Au CV de celui-ci, l’on peut citer entre autres Dear White People. Il faudra peut-être s’attendre à un propos à la fois irrévérencieux et assez politisé (notamment si Glover portera la cape).

Sortie : TBA

Rangers of The New Republic

Annoncée fin 2020, les rumeurs courent que cette série est à l’arrêt actuellement. En effet, il s’agirait d’un énième spinoff de The Mandalorian, centré cette fois sur le personnage de Cara Dune, campé par l’actrice Gina Carano. Malheureusement pour les fans, les relations entre cette dernière et Disney ne sont pas au beau fixe.

A la fin de la saison 2 de The Mandalorian, Cara Dune souhaite intégrer les Rangers de la république (la police intergalactique). La série Rangers of The New Republic devrait donc retracer ses nouvelles aventures au sein de cette institution.

Néanmoins, les fans pourraient bien mettre une croix dessus.

Sortie : officieusement annulée

Les séries Star Wars déjà terminées

Obi-Wan Kenobi

Dans la saga Star Wars, Obi-Wan Kenobi est comme un ange gardien pour Luke Skywalker. La série qui lui est consacrée se déroule environ huit ans après La Revanche des Sith. De ce fait, il faut s’attendre à voir Luke Skywalker enfant.

C’est Ewan McGregor qui reprend le rôle-titre d’Obi-Wan Kenobi. Et on retrouvera aussi Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker alias Dark Vador. D’autres stars vont aussi y figurer telles que Joel Edgerton, alias oncle Owen.

Initialement prévue comme pour être un film de cinéma, la série résulte du changement de politique de Disney et Lucasfilm, privilégiant Disney Plus. Mais on peut aussi imputer ce revirement au flop au box office de Solo, un film centré sur Han Solo, une autre grande figure de la saga.

Le Livre de Boba Fett

Dans cette série lancée fin 2021, l’on retrouve une icône de Star Wars : Boba Fett joué de nouveau par Temuera Morrison, comme dans les prequels au cinéma.

Suivant immédiatement l’apparition du personnage dans The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett retrace sa conquête du pouvoir sur Tatooine. La série pêche un peu par sa lenteur, malgré les efforts du réalisateur Robert Rodriguez.

Cependant, la réapparition de Din Djarin et de Grogu mi-saison sauve l’affaire, Le Livre de Boba Fett devenant, de facto, la saison 2.5 de The Mandalorian, en attendant la saison 3.

The Clone Wars

Première réelle série animée de Star Wars, The Clone Wars transporte les fans dans un univers lointain avec de nouvelles aventures. Similaire à toutes les séries Star Wars, elle met en avant les affrontements intemporels entre le bien et le mal.

Star Wars Rebels

Un équipage de sauveteurs à bord du vaisseau spatial Ghost intervient activement pour voler au secours de ceux qui ne peuvent pas se défendre. C’est ainsi que la rébellion a commencé à prendre forme. Après les jours sombres où l’Ordre Jedi s’est presque éteint, une lumière a commencé à raviver la flamme dans le cœur des opprimés sous le joug de l’empire galactique.

Star Wars Resistance

Kaz part en mission sous couverture pour espionner ce que le Premier Ordre envisage de faire dans la galaxie. Avec BB-8 à ses côtés, il a du mal à garder sa couverture en tant que mécanicien. Alors, Kaz n’a pas pu s’empêcher de s’emmêler avec des pilotes, des pirates et le propriétaire du Colussus.

Vous l’aurez compris, cette série animée se rapproche plus des films récents, contrairement aux autres séries Star Wars qui exploitent plutôt la trilogie originelle ou les prequels.

Pour voir les derniers contenus Star Wars ajoutés à Disney Plus, n’hésitez pas à suivre notre dossier des sorties du mois sur la plateforme ici.