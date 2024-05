Bridgerton saison 3 : où en sont Colin et Penelope ? Ce qu’il faut savoir avant de regarder

Avant de regarder la saison 3 de Bridgerton, voici un petit rappel des événements qui se sont déroulés au cours de saison 2. Vous pouvez ainsi mieux vous préparer pour la suite !

La très attendue troisième saison de Bridgerton est sur le point de sortir après une pause de deux ans. Cette prochaine saison fait partie des nouveautés sur Netflix de cette année, et sera diffusée en deux parties. Elle est basée sur le quatrième livre « Romancing Mister Bridgerton » de Julia Quinn.

Elle sera centrée sur Penelope Featherington (Nicola Coughlan), qui a « finalement renoncé à son amour de longue date pour Colin Bridgerton (Luke Newton) après avoir entendu ses propos désobligeants à son égard la saison dernière ». Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Voici un récapitulatif des événements dramatiques qui se sont déroulés au cours de la deuxième saison.

Bridgerton saison 3 : lorsque Colin a éconduit publiquement Penelope

Dans l'un des moments les plus marquants de la deuxième saison, qui mène directement aux événements de la troisième saison, Colin humilie publiquement Penelope, laissant la plus jeune des filles Featherington dévastée.

Bien que leur relation soit restée amicale, la deuxième saison a laissé entrevoir un certain flirt entre eux. Jusqu'à ce que Colin exprime clairement ses sentiments pour Pen lors du Featherington Ball. En effet, il déclare devant tous ses amis que rien ne se passera entre eux, même « dans leurs rêves les plus fous » !

Kate et Anthony : un ménage heureux, un mariage pluvieux…

Après une longue histoire tumultueuse, Kate (Simone Ashley) et Anthony (Jonathan Bailey), se marient enfin. À la fin de la première saison, nous pouvons voir Kate et Anthony en train de faire l'amour dans le jardin. Mais lorsque Kate part dans la tempête, tombe de cheval et se cogne la tête, Anthony s'en veut. Une fois qu'elle a repris connaissance, Anthony la demande en mariage.

Kate rejette sa demande, pensant qu'il la fait par obligation. Elle l'informe qu'elle retournera en Inde après le bal. Mais le destin décidera autrement. Nous pouvons les voir heureux dans la scène finale en compagnie des Bridgerton pour une partie de croquet.

Penelope et Eloise : la fin de toute une amitié

Dès le début, la Reine Charlotte a confié à Eloïse la tâche de découvrir l'identité de la mystérieuse Lady Whistledown, l'éditrice anonyme des ragots de la ville. À la fin de la première saison, les téléspectateurs apprennent que Pen n'est autre que Lady Whistledown.

Dans la deuxième saison, les recherches d'Eloïse la conduisent à Theo (Calam Lynch), un assistant imprimeur qui lutte pour les droits des femmes. Tous deux entament une romance. La Reine commence à soupçonner Eloïse d'être Lady Whistledown.

Pour tenter de prouver l'innocence de son amie, Pen rédige un article cinglant révélant les relations entre Eloïse et des « radicaux politiques ». Bien que sa tactique soit couronnée de succès, elle laisse Eloise socialement ruinée. Sauf qu'elle finira par découvrir qui se cache derrière la chroniqueuse qui écrit ces pamphlets racoleurs. Cette découverte constitue un virage qui pourra mettre en péril leur amitié !

Bridgerton saison 3 : Les Featherington manquent de tout perdre, une fois de plus

Le public a pu découvrir que les dettes de jeu de de Lord Featherington (Ben Miller) ont ruiné les Featherington et causa son assassinat. Sa famille tente, tant bien que mal, de sortir de ce gouffre financier. En effet, la fille aînée des Featherington, Prudence (Bessie Carter), s'est fiancée à Jack (Rupert Young), le cousin mineur supposé riche.

Sauf que dans la foulée, Jack révèle qu'il est en fait sans le sou et que ses mines ne valent rien. Pour protéger ce secret, il décide de continuer à jouer le jeu afin de pouvoir escroquer un maximum de personnes. Cependant, Colin annonce que Jack n'est qu'un escroc, mettant fin au pot aux roses !

