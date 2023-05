La Reine Charlotte sur Netflix : les explications sur cette fin !

Découvrez les explications de la fin de Reine Charlotte : Une histoire Bridgerton, la série événement de ce mois sur Netflix. Que se passe-t-il pour le couple royal ?

Un petit résumé de la fin de Reine Charlotte sur Netflix

Dans le dernier épisode de Queen Charlotte : Une histoire Bridgerton, George retourne à Kew, et Charlotte enceinte l’accompagne contre l’avis de tous. Il a renvoyé son médecin. Une fois sur place, George tente de lui donner l’ordre de retourner à Buckingham House, mais Charlotte refuse de le quitter et déclare qu’elle restera à ses côtés. C’est alors qu’elle se rend compte que George s’éloigne d’elle pour la protéger, mais qu’il l’aime sincèrement.

George révèle son amour

Source : Netlfix

Dans une scène émouvante, George révèle enfin qu’il est amoureux d’elle, admettant ainsi son secret « fou » et le fardeau qu’il porte avec lui. Les deux déclarent qu’ils peuvent faire des choses ensemble à l’avenir, maintenant que Charlotte sait tout sur sa maladie.

Reynolds est inquiet

Charlotte pense que parce qu’elle vit maintenant avec George à Kew, il va mieux et restera ainsi. Mais Reynolds est inquiet, car il a été témoin des humeurs changeantes du roi. Dans une touchante scène de baignoire, Reynolds et Brimsley parlent de leur avenir ensemble, rêvant de mariage et de miracles. Mais bien sûr, nous savons que dans l’ère actuelle de la série Bridgerton, Brimsley n’est pas marié et se consacre à prendre soin de la Reine et du Roi.

La princesse Augusta à Kew

Source : Netlfix

La princesse Augusta se rend à Kew et ordonne à la reine Charlotte de voir son fils, mais Charlotte reste ferme. Augusta affirme que George doit affronter le Parlement alors que les rumeurs continuent de circuler, et si Charlotte doit prendre en charge George à l’avenir, elle doit ramener George à Buckingham House. Charlotte réussit à le faire, mais George est compréhensiblement nerveux.

Accouchement et discours devant le Parlement

Lors de leur séjour, Charlotte accouche et plus tard, George doit se préparer à prononcer son discours très attendu devant le Parlement. Bien qu’il semble bien à sa femme, une fois arrivé seul au Parlement, il est incapable de sortir de son carrosse.

Fin de Reine Charlotte sur Netflix : George ne va pas bien

Source : Netlfix

De retour au palais, Reynolds élève la voix envers la Reine, affirmant que George ne va pas bien et que son désir de le voir aller mieux est simplement un espoir. Charlotte trouve ensuite George couché sous leur lit, où il explique avec émotion qu’il comprendrait si Charlotte voulait le quitter. Au lieu de cela, le couple semble plus fort que jamais et organise un bal pour marquer l’arrivée du jeune prince.

Le bal

C’est la première fois que George est vu en public depuis un certain temps et bien qu’il soit nerveux, le couple royal danse et présente leur bal. Le roi est de bonne humeur et encore plus lorsqu’il apprend subtilement que Charlotte est à nouveau enceinte.

La Reine Charlotte et ses enfants

Dans l’ère actuelle de la série Bridgerton, la Reine Charlotte ne s’entend pas du tout avec ses enfants, agacée par le fait qu’aucun d’entre eux n’ait produit de descendance pour perpétuer la lignée royale. Cependant, dans l’épisode final de Queen Charlotte : Une histoire Bridgerton, nous voyons Charlotte entourée de ses enfants et de son mari, dans une scène touchante où elle leur parle de son amour pour eux et de son désir de les protéger. Cet épisode final de Reine Charlotte : Une histoire Bridgerton sur Netflix nous offre un aperçu émouvant de la relation complexe entre les protagonistes. Nous voyons les deux personnages se débattre avec les pressions de la cour et leur amour l’un pour l’autre. Nous sommes témoins de leur détermination à rester unis, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement