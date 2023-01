The Mandalorian : Vers un retour d’Anakin dans la saison 3 ?

Une nouvelle bande-annonce fait espérer un caméo d’Anakin dans The Mandalorian saison 3. Les fans s’enthousiasment d’un éventuel face-à-face avec Din Djarin.

Disney+ a récemment lâché une nouvelle bande-annonce pour cette très attendue troisième saison. Rappelons que la suite des aventures de Djarin (Pedro Pascal) et Grogu sera disponible le 1er mars prochain. La courte vidéo met en avant Grogu et son passé traumatisant avec l’ordre Jedi. Mais les fans auront surtout les indices d’un possible caméo d’Anakin dans The Mandalorian saison 3.

Comment Anakin va apparaître dans The Mandalorian saison 3 ?

Plusieurs images de la bande-annonce font remonter le temps. Celles-ci nous ramènent à la terrible nuit de la Grande purge Jedi. Un massacre perpétré sous le tristement célèbre ordre 66. Cette nuit fatidique, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) jetait tous les espoirs qui auraient fait de lui l’élu, pourfendeur des forces du mal. Il basculait définitivement vers le côté obscur de la Force. L’ancien disciple d’Obi-Wan Kenobi joignait alors ses forces aux soldats clones pour exterminer les occupants du temple Jedi.

Une séquence de la bande-annonce montre ainsi un groupe de Jedi en train de protéger Grogu ou Baby Yoda. Les manieurs de sabres lasers sont sur leur garde face à une grande porte fermée. De l’autre côté, un ennemi tente de forcer le passage. N’importe qui pourrait être derrière cette porte. Une troupe de soldats clones, par exemple. Cependant, les fans rêvent que ce soit le futur Dark Vador qui franchisse le seuil.

Les fans s’attendent à voir Anakin franchir cette porte dans The Mandalorian saison 3. © Disney+

Des confrontations pour enflammer les fans

Retrouver Anakin dans The Mandalorian saison 3 offre deux possibilités de rencontres intéressantes. D’abord, il y aurait la confrontation entre le fraîchement promu seigneur Sith et l’adorable Baby Yoda. Ce dernier serait encore plus ancré dans la légende de la famille Skywalker. Rappelons que le petit prodige de la Force deviendra plus tard un disciple de Luke, le fils d’Anakin. La série The Book of Boba Fett nous apprend cela.

La deuxième possibilité est un alléchant affrontement entre Anakin et Din Djarin. Le premier attenterait à la vie du petit Grogu, tandis que le second se battrait pour le protéger. Mais tout cela ne reste que pure spéculation. En effet, le caméo de Christensen dans la série n’est pas garanti.

Les autres révélations de la bande-annonce

La troisième saison de The Mandalorian nous replongera dans la nuit de l’exécution de l’ordre 66. Les fans découvriront comment Baby Yoda va survivre à ce terrible massacre. Le personnage aura probablement plusieurs séquences de flashback en lien à cette expérience traumatisante. La bande-annonce nous apprend également que Grogu veut marcher dans les pas de son père adoptif. Ce dernier continue de chercher la rédemption. Une séquence met en avant le désir du protagoniste d’effectuer un pèlerinage sur Mandalore.

Ainsi, les fans attendent vivement la sortie de cette troisième partie. Si le retour d’Anakin se confirme, il s’agira de son premier caméo depuis la série Obi-Wan Kenobi.

Comme les autres séries Star Wars, The Mandalorian saison 3 sortira sur Disney Plus, le 1er mars 2023.

