Baby Yoda : tout sur l’adorable personnage de la série The Mandalorian

Baby Yoda semble être un survivant de l’Ordre 66. Après l’avoir capturé, contre une prime, le Mandalorien l’a ensuite protégé.

Ressemblant à Yoda, Baby Yoda n’a apparemment aucun lien de parenté avec le vénéré Maître Jedi. Depuis la diffusion de la série The Mandalorian, ce personnage ne cesse de gagner en popularité. Il est même devenu le plus adulé de tous. On dit que son âge est d’environ 50 ans. Pourtant, c’est un bébé de son espèce, d’où son surnom : The Child. De son vrai nom, Grogu, la vedette de la série a pourtant une histoire plutôt floue. Georges Lucas a préféré garder en secret certains détails à son propos. Néanmoins, partons à la découverte de cette créature aux grands yeux qui est en lien étroit avec la Force.

Baby Yoda survivant de la Grande Purge Jedi ?

Le processus de vieillissement de la race de Baby Yoda reste un autre mystère à résoudre. En effet, Baby Yoda est un enfant. Seulement, il a déjà vécu beaucoup d’événements, le massacre de son espèce, en l’occurrence.

D’après l’histoire, Grogu avait à peu près 22 ans lors de la Grande Purge Jedi. Un humain de cet âge frôle déjà l’âge adulte, contrairement à son espèce qui vieillit à un rythme largement plus ralenti. Ils peuvent vivre jusqu’à près de mille ans, si on fait référence au grand maître Jedi Yoda, celui-ci était âgé de 900 ans lorsqu’il a rejoint la Force.

Quant à Baby Yoda, on pense que cet événement macabre est gravé dans sa mémoire. C’est peut-être la raison pour laquelle on a mis sa tête à prix, afin d’éviter qu’il puisse venger la mort de ses semblables. The Child est à peine âgé d’une cinquantaine d’années lorsqu’il a croisé le chemin du chasseur de prime.

Grogu, un bébé qui a 50 ans

L’année 41 avant la bataille de Yavin, un bébé de la même espèce que le grand maître Jedi Yoda est né. Il s’appelle Grogu. Curieusement, il s’agit de la même année où Anakin Skywalker, alias Dark Vador, est né. On ne sait pas si c’est une pure coïncidence ou si les deux individus auraient une relation quelconque.

La série intitulée The Mandalorian se déroule 9 ans après la bataille de Yavin. Ainsi, d’après le calcul, Baby Yoda est âgé de 50 ans dans la série. Cependant, il a toujours l’apparence d’un bébé.

Même sans la confirmation d’Ahsoka Tano, on peut voir par leur apparence que Grogu et le grand maître Yoda sont de la même espèce. C’est pour cela qu’il reste un bébé bien qu’il soit âgé d’un demi-siècle. Quant à son espèce, Georges Lucas n’a pas dévoilé beaucoup de choses là-dessus.

Les origines de Grogu : une autre énigme de Georges Lucas ?

Il n’y a pas grand-chose à dire quant à l’origine de Baby Yoda dans la série. L’histoire commence lorsqu’il a 50 ans. Bien qu’encore bébé pour son espèce, Grogu a quand même vécu des années.

Des spéculations courent à propos de sa naissance et de sa survie. En effet, il est possible que Grogu soit élevé en cachette à cause de son « M-count ». Sinon, il est aussi probable de penser qu’il est né de l’union en cachette de Yoda et Yaddle. On l’a alors caché de peur de médiatiser le scandale sexuel du Conseil Jedi. C’est pour éclaircir son passé que Luke Skywalker l’a suggéré d’utiliser La Force pour ramener ses souvenirs.

Après que Luke le lui a conseillé, Grogu a utilisé La Force pour pénétrer dans son passé. La Force l’a ainsi ramené aux événements se sont déroulés pendant « La revanche des Sith » et « La Guerre des Clones ». Il s’agit en fait de l’Ordre 66 ou le massacre des Jedi.

Dans ses souvenirs, Baby Yoda était allongé dans sa nacelle. Le petit être a vu les siens abattus par les soldats de Palpatine. On ne sait pas exactement comment il a pu échapper aux massacres, ni ce qui s’est passé avant la série The Mandalorian. On sait juste qu’il est vivant et c’est de là qu’on a tiré qu’il est à peine né lorsque Palpatine a ordonné la mort de tous les Jedi.

Baby Yoda : d’où vient sa forte connexion à La Force ?

Pendant leurs entraînements, Luke Skywalker a constaté que Baby Yoda s’y connaît bien dans l’art des combats. Il sait bien manier le sabre laser pendant ses entraînements avec Luke. En plus, il a déjà utilisé La Force pour faire léviter le Cervin dans le premier épisode de la série.

Ce qui laisse penser que l’Enfant et La Force sont connectés bien avant qu’on l’ait éloigné des soldats de la Palpatine. Les années pendant lesquelles on a emmené Grogu loin de la Nouvelle République ont rouillé, aussi bien sa mémoire, mais également ses capacités.

On peut ainsi avancer une théorie dans laquelle l’Enfant faisait partie des jeunes apprentis Jedi au Temple à l’apogée de la République. C’est aussi ce qui explique sa forte connexion avec La Force. Lorsque l’empereur a ordonné l’extermination des Jedi, Baby Yoda se serait faufilé dans la foule pour échapper aux soldats de la Nouvelle République.

Ses capacités

On sait qu’il a déjà manié le sabre laser et qu’il dispose d’une forte connexion avec La force. Selon Fandom, Baby Yoda possède plusieurs capacités dont la Force Grip, La Force Choke, etc.

La Force Grip

Dans l’épisode 1 de la série The Mandalorian, Baby Yoda utilise la télékinésie pour soulever le Cervin afin que celui-ci ne tue le Mandalorien. Il a déployé une grosse quantité d’efforts au point de s’évanouir pendant un long moment. Grogu utilise également cette force pour soulever ses adversaires dans les airs afin de les immobiliser.

La Force Choke

La Force Choke permet à Grogu de resserrer les organes de ses adversaires ou de ce qu’il considère comme une menace. La force étouffe ou étrangle la cible. Ainsi, il l’a utilisé pour étouffer Cara Dune, pensant qu’elle était une menace pour le Mando alors que les deux se sont affrontés dans un bras de fer amical. Baby Yoda a également déployé cette force quand elle était dans sa cellule (saison 2). Il a étouffé des stormtroopers qui ont essayé de l’appréhender.

La barrière de Force

Comme son nom l’indique, la barrière de force permet à Grogu d’ériger un mur d’énergie autour de lui ou de ses compagnons. Il l’a, par exemple, utilisé pour éviter que ses alliés ne soient consumés par le flot de feu d’un stormtrooper d’incinérateur.

La guérison par la Force

Sa forte connexion avec La Force a permis à Baby Yoda de guérir des êtres sensibles. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait avec Greef Karga.

Baby Yoda dans The Mandalorian : C’est quoi l’intrigue ?

La série The Mandalorian a été créée par Jon Favreau. Elle raconte l’histoire d’un chasseur de prime solitaire, le Mandalorien ou Mando, qui a voyagé dans les contrées éloignées de la Galaxie. Un voyage pendant lequel un client du nom de Werner Herzog l’a chargé de capturer un petit extraterrestre d’une cinquantaine d’années, Baby Yoda. Après avoir capturé la petite créature, il a changé d’avis et l’a arrachée de la main de son client.

Quand le Mandalorien a capturé Baby Yoda

Dans le premier épisode, le Mando réussit à s’infiltrer dans un campement éloigné qui est hautement défendu. Dedans, il a reconnu une créature de la même espèce que le grand maître Jedi Yoda. The Child faisant l’objet de sa mission, il l’a donc récupéré.

Dans l’épisode 2, une créature semblable à un rhinocéros, qu’on appelle Cervin, a attaqué le Mandalorien. Grogu utilise La Force afin d’amadouer la créature qui s’apprête à tuer le chasseur de prime. Ce dernier a pu le tuer facilement.

Dans l’épisode suivant, Grogu est livré au client, comme prévu et le chasseur récupère sa prime. Cependant, il s’est attaché à la petite créature. Il décide alors d’infiltrer la base d’Herzog pour délivrer l’Enfant. Avec l’aide d’autres Mandaloriens, celui-ci a pu échapper à une embuscade perpétrée par un groupe de chasseurs de prime.

Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?

Après avoir délivré Grogu, le Mando se rend sur une planète peu peuplée appelée Sorgan (épisode 4). Son but étant d’éviter que d’autres chasseurs le capturent. Justement, un autre chasseur est arrivé, les deux individus ont dû quitter le village pour éviter un bain de sang.

L’épisode suivant montre la partie où le Mandalorien s’associe avec un autre chasseur de prime, Toro Calican dans une nouvelle mission. Pourtant, leur association s’est dégénérée lorsque Calican a découvert l’importance de Baby Yoda. Il l’a pris en otage et le Mandalorien a fini par le tuer.

Dans le 6ème épisode de la série, le Mandalorien, accompagné en cachette de son protégé, Grogu, a rejoint une nouvelle équipe pour une nouvelle mission. Cette fois-ci, la mission consiste en l’extraction d’un prisonnier d’une prison de la Nouvelle République. Ils ont dû utiliser le vaisseau du Mando pour se rendre sur place.

Pendant un moment, le chasseur est contraint de laisser Baby Yoda à bord où le pilote droïde Zero a appris que sa tête est mise à prix. Le reste de l’équipe a donc décidé de trahir le Mandalorien pour mettre la main sur l’Enfant. A bord du vaisseau, le droïde Zero a tenté de tuer Grogu avec un blaster pour obtenir la prime. Finalement, ils ont pu s’enfuir…