The Mandalorian : Comment Grogu est-il de retour dans la saison 3 ?

The Mandalorian va continuer avec les retrouvailles de Grogu et Din Djarin dans la saison 3. Découvrez ici les raisons du retour du chouchou de la série.

La deuxième saison a offert une fin assez marquante. Djarin laissait son petit protégé vert partir avec Luke Skywalker pour finir son entraînement. Chacun continuera de son côté. Ceux qui ne suivent pas les autres séries Star Wars ont dû penser cela. C’était avant que la nouvelle bande-annonce de The Mandalorian ne tease les retrouvailles avec Grogu dans la saison 3.

Le duo Djarin-Grogu reconstitué dans The Mandalorian saison 3

Grogu fait un choix décisif dans la série The Book of Boba Fett.

La nouvelle bande-annonce de la prochaine saison a débarqué avec son lot de révélations. Les fans qui ne connaissent pas les autres séries de la franchise ont eu la surprise des retrouvailles de Djarin et Grogu. Les deux protagonistes parcouraient à nouveau la galaxie ensemble dans un nouveau vaisseau. Tout semblait aller pour le mieux pour eux. Par ailleurs, la paire donnait l’impression que la séparation de la saison 2 n’avait jamais existé.

The Mandalorian va donc une nouvelle fois réunir Grogu et Djarin dans la saison 3. Rappelons que la sortie du premier épisode est prévue pour le 1er mars sur Disney+. D’ici cette date, les fans exclusifs de la série se poseront de nombreuses questions. Ils pensent à tort que la réunion ne sera mise en place que dans la saison à venir.

Ce que nous apprend The Book of Boba Fett

Les retrouvailles de Djarin et Grogu n’auront pas été une surprise pour les connaisseurs des autres séries Star Wars. La réunion a eu lieu dans The Book of Boba Fett. Soulignons que beaucoup de fans de la franchise considèrent cette saga supérieure à The Mandalorian. L’œuvre axée sur le chasseur de primes Boba Fett fait une importante révélation sur Grogu.

Dans la série de Boba Fett, le petit padawan vert poursuit son entraînement de Jedi. Son protecteur mandalorien vient ensuite lui rendre visite. Mais Luke Skywalker empêchera leur rencontre. L’apprentissage exige des padawans de rompre tous liens avec leurs proches. Ce qui poussera alors Baby Yoda à choisir entre l’ordre Jedi et la voie des Mandaloriens. Celui-ci décide de marcher dans les pas de son père adoptif.

Pourquoi The Mandalorian fait revenir Grogu pour la saison 3 ?

Grogu et Djarin poursuivent leurs aventures ensemble à la fin de The Book of Boba Fett. Séparer la paire au terme de la deuxième saison pour des retrouvailles dans une autre série de la franchise peut paraître étrange. Mais en y réfléchissant bien, cette pirouette du créateur de la série, Jon Favreau, est astucieuse. La troisième saison pourra alors aborder d’autres sujets.

Djarin engagé dans une aventure solo est une possibilité qui plaît beaucoup aux fans de Star Wars. Cependant, une saison 3 de The Mandalorian sans Grogu pourrait ne pas fonctionner. Le tandem que forment le Mandalorien et Baby Yoda constitue le cœur de la série. Le showrunner ne pouvait pas s’en passer pour la troisième saison. D’où le retour du petit apprenti mandalorien.

