Luke Skywalker : Tout savoir sur le Jedi de la rébellion de Star Wars

Luke Skywalker, le fils de Dark Vador est l’un des Maîtres Jedi les plus puissants de Star Wars. C’est même le Jedi de la rébellion qui a mené les siens à la victoire contre l’Empire galactique avec ses capacités particulières.

Luke Skywalker a beaucoup inspiré bon nombre de fans de Star Wars. Aujourd’hui, on le considère comme l’un des plus grands héros de la culture pop. Après une enfance loin de sa véritable famille, il a tout de même suivi sa voie de Jedi, auprès de divers mentors.

Toutefois, certains passages de sa vie restent flous. C’est pour cela qu’on va lui consacrer quelques lignes. Ainsi, on va commencer par sa naissance et sa jeunesse avant d’entamer ses aventures dans Star Wars, sans oublier de citer ses capacités.

Qui est Luke Skywalker ?

Comme il a été dit, Luke Skywalker est le descendant direct de Dark Vador (alias Anakin Skywalker) lui-même. Voici comment s’est passé son enfance et sa jeunesse avant qu’il n’ait compris son véritable destin.

Le fils inconnu de Dark Vador

Pendant la Guerre des Clones, la Prêtresse de la Force, Serenity, a prophétisé la naissance d’un autre Skywalker. A la fin de la guerre, l’épouse de Dark Vador a mis au monde des jumeaux, Luke et sa sœur Leia. Cette naissance est comme un nouvel espoir pour les Jedi qui ont vu leur ordre s’éteindre suite à la Grande Purge Jedi.

Vous verrez comment tout s’est passé si vous regardez la Saga dans le bon ordre.

Les temps étaient difficiles pour l’Ordre Jedi car les derniers étaient contraints de rester dans l’ombre de peur d’être exécutés. Le père de Luke Skywalker, Dark Vador, a beaucoup participé à ce massacre sans distinction d’âge. Ce qui a conduit l’Ordre 66 à élever Palpatine au rang d’empereur galactique.

En les mettant au monde, leur mère, Padmé Amidala, a laissé sa vie. Au même moment, leur père, l’ancien chevalier Jedi Anakin Skywalker, est devenu le Seigneur Sith Dark Vador. Il ne savait pas que ses enfants, Luke Skywalker et Leia Organa, avaient survécu. L’empereur Palpatine lui a menti sur le sujet en lui annonçant le décès de sa femme et de ses jumeaux.

De leur côté, les jumeaux étaient dans l’ignorance totale de leur filiation. Ils ne savaient même pas qu’ils étaient jumeaux. De toute façon, ceux qui les ont élevés les ont séparés en vue de les protéger de l’Empire galactique.

Une jeunesse loin des siens

Après leur naissance, Beru et Owen Lars ont pris soin de Luke sur la planète Tatooine tandis que Leia a été mise sous la tutelle du sénateur Bail Organa. Owen Lars n’était autre que le demi-frère d’Anakin. Avec son épouse, ils ont pris soin de Luke Skywalker dès qu’Obi-Wan Kenobi l’a amené sur la planète Tatooine. Ce dernier est quand même resté pour le surveiller à distance.

Dans une modeste ferme, le couple Owen n’a jamais mentionné l’origine de Luke afin de le protéger. Owen lui a raconté une autre histoire pour le dissuader de chercher sa véritable famille. Il lui a fait savoir que le père de Luke était un navigateur sur un vaisseau cargo transportant des épices.

Au fil des ans, Luke Skywalker a développé un côté aventureux. Il est devenu de plus en plus curieux. Sa capacité avec la machinerie et son talent pour le pilotage s’intensifient. Il en est autant pour son agilité dans les tirs. Ses capacités ont ensuite amené Luke à développer son désir d’explorer la galaxie.

Le début des aventures de Luke Skywalker, fruit du hasard ou destin ?

Le début des aventures de Luke Skywalker dans Star Wars est marqué par la trouvaille d’oncle Owen dans l’épisode IV – Un nouvel espoir en 1977. En effet, afin de l’aider dans sa ferme humide, Owen Lars a acquis deux droïdes, C-3P0 et R2-D2, de Jawal locaux.

Ces deux droïdes vont marquer une tournure dans toute la suite de l’histoire de Star Wars. En effet, lors d’une séance de bricolage des deux droïdes, Luke a décelé une sorte de message hologramme. C’était une partie de message dans laquelle la princesse Leia Organa a demandé l’aide d’un certain Obi-Wan Kenobi.

Sans savoir qui était Kenobi ni la princesse Leia, Luke a senti le besoin d’aller voler à leur secours. C’est ce qui a marqué ses débuts dans Star Wars. Leia a caché des plans pour l’Etoile de la Mort, l’arme ultime de Palpatine, dans la mémoire de R2-D2.

Quelles sont ses capacités ?

Dès son plus jeune âge, Luke Skywalker a développé des talents particuliers, notamment le pilotage et la mécanique. Avec le temps, il a acquis d’autres capacités qui lui ont servi pour vaincre l’Empire galactique.

Luke Skywalker, un Jedi habile au sabre laser

Luke Skywalker développait un talent naturel pour le combat au sabre laser. Obi-Wan Kenobi l’a entrainé, mais en peu de temps. Lors de son premier combat contre son père sur Cymoon, il n’avait que peu d’expériences. Cependant, au fur et à mesure qu’il l’a affronté, les compétences de Luke Skywalker se sont nettement améliorées.

On a pu le constater pendant leur duel sur Bespin et lors de la bataille d’Endor. Il a ainsi libéré la totalité de ses capacités sous la menace de Dark Vador sur son projet de conquérir sa sœur à se tourner vers le côté obscur. C’est là qu’il a pu vaincre son père, le Seigneur Sith.

Le Jedi est habile au sabre laser malgré sa modestie lorsqu’il a abattu un ghest au-cours de sa mission à Rodia. En plus de son talent, Luke Skywalker a obtenu une formation complémentaire émanant d’un serviteur de Gracchus le Hutt, le Maître du jeu. Plus tard, il a transmis ses capacités à son neveu Ben Solo, le fils de Han Solo. Cet enseignement a rendu Ben Solo plus fort que Luke Skywalker l’a payé cher. En effet, Ben a utilisé ses capacités à manier le sabre laser pour détruire l’Ordre Jedi.

Une connexion particulière avec la Force

La connexion particulière à la Force n’est autre qu’un héritage de son père. Luke Skywalker a également effectué des recherches sur celle-ci. Kenobi et Yoda lui ont enseigné à explorer quelques notions de base. Luke Skywalker a aussi développé une capacité personnelle à s’ouvrir à la Force dans le but d’en apprendre davantage (se connecter et se déconnecter à sa guise).

Au fil du temps, le Maître Jedi a de plus en plus senti la présence de son père. Il a aussi commencé à appeler sa sœur Leia par télépathie. Avec ses talents exceptionnels, il pouvait voir et entendre tous ceux qui se sont alliés avec la Force. Il a de ce fait utilisé cette dernière pour mettre fin à l’Etoile de la Mort pendant la bataille de Yavin.

Par ailleurs, Luke Skywalker, avec les formations de maître Yoda, a pu développer des compétences particulières dans l’art de vaincre tous les ennemis qui se trouvaient à proximité. C’est, par exemple, le cas lorsque le Maître Jedi a jeté les soldats sombres des rebords par le biais de la Force.

Les autres capacité de Luke Skywalker

Outre sa connexion à la Force, Luke Skywalker était aussi un pilote hors pair. Aux commandes du vaisseau Desert Jewel, il a pu échapper à Dark Vador et détruire un vaisseau Interdictor, avec l’aide de Han Solo et R2-D2. En outre, Luke a acquis la capacité à lire dans la pensée de Chewbacca très rapidement. Les années passées avec R2-D2 lui ont permis de parler couramment le langage des droïdes.

Par ailleurs, ajoutée à sa grande capacité à manier le sabre laser, Luke Skywalker était doué aux combats non armés. Ses coups de pieds et ses frappes au sol lui permettent de battre des stormtroopers lors de la bataille de Cymoon. Tout comme il a vaincu le Chevalier de Ren et Rey, Luke a aussi mis KO le commandant Kanchar avec un seul coup de poing.

Luke Skywalker dans la Saga Star Wars

Considéré comme Jedi de la rébellion, Luke Skywalker a développé ses talents très tôt. Malgré de nombreux préjugés autour de sa nature, il n’a pas daigné rejoindre le côté obscur de la Force. Il a pourtant réussi à la manipuler pour les intérêts de l’Ordre Jedi.

Luke Skywalker, un Maître Jedi qui a reconstruit l’ordre Jedi

L’Ordre élevait les Jedi ayant le pouvoir de dominer la Force, en plus d’entraîner un Padawan au rang de Chevalier, au rang de Maître Jedi. Luke Skywalker en faisait partie du fait qu’il avait une connexion singulière avec la Force. D’autant plus que Ben Solo ou même Leia étaient possiblement des élèves de Luke qui ont atteint le rang de Chevalier.

Pour le cas de Grogu de la série The Mandalorian, son destin reste encore un mystère.

Quant à son désir de rétablir l’Ordre Jedi, on le voit dans Le Retour du Jedi en 1983. Au lendemain de la bataille d’Endor, la galaxie est enfin délivrée de l’emprise des Sith. Pourtant, la mission de Luke Skywalker ne s’arrêtait pas là, il a ressenti le besoin de conserver et transmettre l’héritage des Jedi. Après avoir reconstruit l’Ordre Jedi, Luke Skywalker a réuni quelques disciples pour les initier dans son propre temple.

Luke Skywalker, un Jedi de rébellion

On connaît Luke comme étant le Jedi de la rébellion, notamment pour son dévouement dans le combat contre l’Empire galactique. Avec l’aide de ses compagnons Han Solo, Chewbacca, sa sœur Leia et son oncle Obi-Wan, Luke a réussi à mettre fin à l’empire. L’Alliance Rebelle ayant obtenu les plans de l’Etoile de la Mort dans la bataille de Yavin a pu profiter du défaut de conception clé de cette superarme.

Après avoir vaincu l’Empire galactique, Luke Skywalker est devenu, non seulement un héros, mais également un porteur d’espoir à l’Alliance Rebelle. C’est aussi un Jedi exceptionnel du fait de son lien avec Dark Vador.