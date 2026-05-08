Star Fox sur Switch 2 : le retour de la légende ! une CLAQUE ou une PERTE graphique ?

Les pilotes de l’équipe Star Fox reprennent du service sur Switch 2 et les premières images divisent. Nintendo a-t-il réussi une entrée fracassante dans l’ère moderne de sa nouvelle console ou accuse-t-on déjà un retard graphique face à la concurrence ?

Les textures, les effets de lumière et la fluidité sont passés au crible par les fans. Si certains saluent un lifting réussi, d’autres trouvent le résultat en deçà des attentes. Nous faisons le point sur ce retour très commenté, entre claque visuelle et déception technique passagère.

Star Fox sur Switch 2 dévoilé par surprise et provoque une tempête de mèmes

Nintendo a en effet créé la surprise en annonçant un tout nouveau Star Fox pour Nintendo Switch 2. Par ailleurs, ce titre se présente comme un remake intégral de Star Fox 64 enrichi de contenu scénaristique inédit et d’un mode multijoueur. Toutefois, la révélation a immédiatement déclenché une controverse enflammée autour du design des personnages.

De plus, les premières images dévoilent un style qui tend vers le réalisme CG plutôt que l’apparence cartoon du film Super Mario Galaxy. En conséquence, les réseaux sociaux se sont remplis de comparaisons moqueuses, certains évoquant le « Sonic moche » du premier film ou le célèbre mème du renard empaillé Stoned Fox.

Pourquoi le nouveau design de Fox McCloud suscite-t-il un débat aussi passionné ?

D’abord, le look polarisant s’éloigne radicalement de l’esthétique amicale adoptée ces dernières années. Ensuite, les internautes ont massivement repris trois mèmes récurrents pour critiquer les modèles. Par exemple, un parallèle direct avec la première version ratée de Sonic au cinéma souligne l’étrangeté des poils faciaux de Peppy.

De manière plus cinglante, la ressemblance troublante de Fox avec l’œuvre virale Stoned Fox de l’artiste Adele Morse a fait le tour du web. Cependant, un courant plus indulgent évoque plutôt Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson pour saluer un style taxidermique assumé. Ainsi, chaque détail des textures et des regards vide suscite une réaction viscérale chez les fans de la première heure.

This week is "Star Fox memes" week. https://t.co/gmhYFYdiQz — Kakuchopurei (@Kakuchopurei) May 8, 2026

Ce virage artistique est-il finalement fidèle à l’histoire de la saga Star Fox ?

En y regardant de plus près, les modèles de 2026 se rapprochent des étranges marionnettes promotionnelles qui promouvaient le premier jeu de 1993 sur SNES. En effet, la jaquette originale montrait déjà un renard troublant, loin des dessins animés. Par ailleurs, l’E3 2015 avait ressuscité ces pantins pour annoncer Star Fox Zero, prouvant l’attachement de Shigeru Miyamoto à cette imagerie.

Même Takaya Imamura, le designer originel, ne semble pas totalement conquis pour l’instant. De plus, Slippy paraît toujours trop humide et Falco trop détaillé. Il faudra donc attendre le lancement fixé au 25 juin 2026 pour juger de l’expressivité réelle des modèles en contexte.

La série maudite des remakes et le blocage créatif autour de la licence

Depuis trente ans, Nintendo semble incapable de proposer une véritable suite inédite. En effet, les remakes et remix de Star Fox surpassent en nombre les jeux originaux, créant un sentiment d’éternel recommencement. Après le Star Fox 2 achevé mais jamais sorti à l’époque, le constructeur a enchaîné les spin-offs et les relectures du volet 64, sans jamais égaler sa magie.

Shigeru Miyamoto porte un intérêt personnel intense à la série, allant jusqu’à superviser de très près le développement de Star Fox Command sur DS. Cependant, malgré une affection profonde, la planification stratégique semble frappée d’une hésitation chronique qui freine toute avancée narrative majeure.

The slippy toad has 100k views from the new Star Fox trailer but the real star is the main character Star Fox that is being compared to memeshttps://t.co/NoIqiOqM2O — Hughman (@thealexmorgan15) May 7, 2026

Qu’est-ce qui explique le retour coordonné du renard cette année ?

Plusieurs hypothèses s’entrechoquent pour décrypter ce come-back synchronisé. D’abord, le caméo de Fox McCloud dans The Super Mario Galaxy Movie a relancé la machine, porté par l’enthousiasme de Miyamoto. Ensuite, l’acteur Glen Powell a lui-même supplié Illumination pour doubler le personnage, ignorant qu’un plan existait déjà.

Un entretien au Forbes révèle que l’idée venait du studio d’animation, tandis que Miyamoto s’attendait à un refus interne qui n’est jamais venu. Ainsi, le remake rapide pour Switch 2 pourrait capitaliser sur ce coup de projecteur hollywoodien, à moins qu’il ne s’agisse d’une coïncidence heureuse nourrie par la volonté de contenter le créateur.

La sélection hebdomadaire de Nintendo : un shooter frénétique et un classique GBA

En marge de cette actualité, l’eShop propose cette semaine le boomer shooter Mullet Madjack sur Switch. Ce titre frénétique à l’esthétique saturée a reçu des critiques élogieuses sur PC, se hissant parmi les vingt jeux les mieux notés par Metacritic en 2024.

Sinon, la piste « Mii Creation » de Tomodachi Life: Living the Dream débarque sur Nintendo Music avec des sonorités qui évoquent la nostalgie de la chaîne boutique Wii. Enfin, Kuru Kuru Kururin, jeu de réflexion culte de la Game Boy Advance, rejoint le catalogue Nintendo Classics pour rappeler aux joueurs l’originalité folle de ce titre mêlant labyrinthe et bâton rotatif.

Un succès nécessaire pour garantir un avenir à la saga de Shigeru Miyamoto

Pour conclure, le lancement de ce remake doit impérativement rencontrer un large succès commercial. En effet, un triomphe rassurerait Nintendo sur l’attrait du public et pourrait enfin débloquer la production d’une suite inédite ou un improbable Star Fox Adventures 2. Par conséquent, cela ferait le bonheur des fans, celui de l’acteur Glen Powell, et surtout celui de Shigeru Miyamoto, dont l’amour pour la série ne s’est jamais démenti. Après dix ans d’absence depuis le malheureux Star Fox Zero, le renard de l’espace mérite une renaissance qui honore son héritage. Finalement, personne ne souhaite briser le cœur du créateur.

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