Tomb Raider sur Nintendo 64 : un développeur accomplit ce que Core Design n’a jamais pu faire

La version Nintendo 64 de Tomb Raider a toujours gardé un goût d’inachevé pour les fans : animations saccadées, distance d’affichage frustrante, ralentissements dans les grandes salles.

Un développeur isolé vient de livrer un patch révolutionnaire qui donne enfin au jeu la fluidité et la netteté dont il avait besoin. Grâce à un moteur optimisé à la main et des astuces de compression inédites, Lara Croft évolue désormais dans des environnements stables avec un framerate impeccable. La manipulation paraît miraculeuse, et elle nous rappelle que l’amour du rétro sait encore accomplir ce que les studios d’époque jugeaient impossible.

Un rêve vieux de trois décennies enfin exaucé

Près de trente ans après l’abandon du portage officiel, un développeur amateur ressuscite le projet. Par ailleurs, le YouTubeur connu sous le pseudonyme Snake a dévoilé une démo de cinq minutes le 13 avril 2026 dernier. Ainsi, cette vidéo montre Lara Croft explorant le Manoir, les Cavernes et le Palais de Midas. De plus, le jeu fonctionne sur une véritable Nintendo 64 via la console Analogue 3D. Dès lors, les fans de la première heure voient un vieux mythe prendre vie. Par conséquent, ce portage maison prouve que la passion transcende les abandons industriels.

Pourquoi ce portage officiel fut-il annulé à l’époque ?

À l’origine, le studio Core Design développait une version Nintendo 64 du tout premier Tomb Raider. Cependant, l’équipe n’a jamais reçu les kits de développement à temps. Ensuite, Sony a négocié un accord d’exclusivité pour la suite des aventures de Lara. Par conséquent, la firme japonaise a verrouillé la licence sur sa machine. Ainsi, le projet N64 fut définitivement enterré avant même d’avoir vu le jour. De ce fait, cette annulation a laissé un vide immense dans l’histoire de la console.

Snake construit son portage homebrew intégralement à partir des sources via la méthode TRX. En effet, cette décompilation open-source de Lost Artefact réimplémente les deux premiers épisodes. Par ailleurs, le développeur utilise les bibliothèques libdragon et Tiny3D spécifiques à la N64. De plus, le travail d’optimisation est remarquable. En effet, le développeur a compressé un jeu de 700 mégaoctets sur une cartouche de seulement 64 mégaoctets. Ainsi, la musique et les cinématiques trouvent place sans sacrifier le contenu.

Le projet est-il prêt à être distribué au public ?

Actuellement, la quasi-totalité des niveaux est implémentée dans le code source. Pourtant, Snake reconnaît une quantité astronomique de travail de finition restante. En effet, de nombreux bugs de rendu et de performances persistent. Par ailleurs, les grandes surfaces provoquent des chutes de framerate importantes. De plus, le jeu ne tourne parfaitement qu’avec les paramètres overclockés de l’Analogue 3D. En conséquence, aucune date de sortie ni ROM téléchargeable n’a été annoncée pour le moment.

Une prouesse qui marque l’histoire du homebrew

Pour résumer, Snake réussit là où l’industrie avait échoué en 1997. En effet, ce portage prouve la viabilité technique d’un Tomb Raider sur Nintendo 64. Par ailleurs, cette aventure de rétro-ingénierie repousse les limites d’une console souvent sous-estimée. De plus, la vidéo a généré un enthousiasme massif dans la communauté. Ainsi, les joueurs espèrent une mise à disposition future. Finalement, ce projet entre dans la légende des homebrews Nintendo 64 comme un accomplissement visionnaire.

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