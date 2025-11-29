Tomb Raider : dans quel ordre jouer les meilleurs jeux de la franchise 

Prêt à suivre les traces de Lara Croft ? Avec plus de 25 ans d’aventures, savoir par quel Tomb Raider commencer peut donner le tournis. Faut-il commencer par le classique pixelisé de 1996, plonger dans la trilogie « Survivor » ou opter pour les derniers opus ?

Notre guide malin vous dévoile l’ordre idéal pour ne rien manquer de l’évolution de l’archéologue la plus badass, des pyramides antiques aux royaumes perdus. Accrochez-vous, ça va décoiffer !

Tomb Raider (1996)

Le tout premier jeu Tomb Raider était centré sur Lara, engagée par la femme d’affaires Jacquelin Natla pour trouver un artefact mystérieux appelé le Scion de l’Atlantide. Après avoir trouvé les trois fragments du Scion dispersés autour du globe, Lara est trahie par Natla et doit l’affronter sur une île volcanique remplie de monstres.

Disponible sur : PlayStation, iOS, Android, Mac OS

Tomb Raider II (1997)

Cette fois, Lara est à la recherche du Poignard de Xian, une arme magique autrefois utilisée par les Empereurs de Chine. Elle est confrontée à un chef de culte du nom de Marco Bartoli, qui cherche également le poignard pour son pouvoir magique capable de transformer son propriétaire en dragon.

Disponible sur : PC, iOS, Android, PlayStation, Mac OS

Tomb Raider III (1998)

Dans le troisième volet principal de la saga originale, Lara part à la recherche de la Pierre d’Infada, l’un des quatre artefacts cristallins fabriqués il y a des milliers d’années à partir des restes d’une météorite. Comprenant que le sinistre Dr. Willard vise à utiliser les statues pour accélérer le processus évolutif, elle se met en quête des trois artefacts restants avant que la planète entière ne soit mutée.

Disponible sur : PC, PlayStation, Mac OS

Tomb Raider: Chronicles (2000)

Suite à la fin ambiguë de The Last Revelation, Winston le majordome et d’autres amis de Lara racontent des récits de ses aventures passées pour lui rendre hommage. Des catacombes de Rome à un sous-marin naval russe, en passant par une île hantée par des forces démoniaques, ces Chroniques gravèrent dans le marbre le voyage et le talent de l’aventurière. Mais est-elle vraiment disparue ?

Disponible sur : PlayStation, PC, Mac OS, Dreamcast | Critique de Tomb Raider: Chronicles par IGN

Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)

Accusée du meurtre de son ancien mentor, Werner Von Croy, Lara explore Paris et Prague pour blanchir son nom et résoudre le crime. Kurtis Trent, dernier survivant de la Société Lux Veritatis, la suit et cache un sombre secret sur sa véritable nature.

Disponible sur : PC, PlayStation 2, Mac OS X

Tomb Raider: Legend (2006)



Ce titre relance et réinvente les origines de Lara, qui traverse le monde à la recherche de l’épée mythique Excalibur, déterminée à la trouver avant que son ancienne amie Amanda Evert ne la devance.

Disponible sur : GBA, Gamecube, PC, Nintendo DS, PlayStation 2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360

Tomb Raider: Underworld (2008)

Troisième volet de la trilogie Legend, Underworld suit Lara dans sa quête de Mjolnir, une clé antique menant à Helheim, le royaume des morts. Explorant des ruines de diverses cultures et des enfers mythologiques, elle affronte à nouveau la vilaine Natla, elle aussi en quête de Mjolnir.

Disponible sur : Nintendo DS, PS3, Wii, PC, Xbox 360, Mobile, PlayStation 2, OS X

Tomb Raider (2013)

Dans cette version plus sombre de Lara Croft, sa première expédition pour trouver le royaume perdu de Yamatai tourne mal. Et elle se retrouve piégée sur une île hostile. Affrontant la secte de la Confrérie Solarii, elle doit empêcher le rituel de l’Ascension et la désignation d’une successeure à la légendaire et sanguinaire Reine Soleil.

Disponible sur : PC, PS3, Xbox 360, OS X, PS4, Xbox One, Stadia, Linux

Rise of the Tomb Raider (2015)

Lara explore la Sibérie pour trouver la cité légendaire de Kitezh. Elle combat également Trinity, l’organisation paramilitaire qui lui barre constamment la route. Alors qu’ils se précipitent tous deux pour redécouvrir Kitezh. Ce sont les gardiens immortels du royaume. Les Immortels, se révéleront-ils être bien plus qu’un mythe ?

Disponible sur : Xbox 360, Xbox One, PC, PS4, macOS, Linux, Stadia

Shadow of the Tomb Raider (2018)

Dans ce troisième et dernier volet de la trilogie Survivor, Lara traverse les Amériques. C’est pour trouver la cité de Paititi avant qu’une apocalypse maya ne consume la planète. Avec les monstres Yaaxii et l’omniprésente Trinity à ses trousses, réussira-t-elle avant qu’il ne soit trop tard ?

Disponible sur : PS4, PC, Xbox One, Linux, macOS, Stadia

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn