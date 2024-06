Après Fleabag, Waller-Bridge repart à l’assaut avec Tomb Raider

L'univers de Lara Croft se prépare à connaître une renaissance spectaculaire sur le petit écran. À la barre de ce projet ambitieux : la talentueuse Phoebe Waller-Bridge.

Après le succès retentissant de Fleabag, la scénariste et productrice britannique s'attaque à l'adaptation en série d'une franchise culte : Tomb Raider. Si elle ne sera pas l'interprète principale, Waller-Bridge endossera les rôles de showrunner et de scénariste en chef pour cette nouvelle production Amazon.

L'intrépide archéologue au cœur du récit

Au cœur de cette nouvelle série se trouve bien sûr l'emblématique Lara Croft, célèbre archéologue aux multiples ressources, connue pour ses expéditions périlleuses à travers le monde. Depuis ses débuts sur les consoles de jeux vidéo en 1996, cette héroïne extraordinaire, dotée d'une intelligence aiguë et de compétences d'exploration inégalées, a captivé des millions de fans.

La franchise Tomb Raider est peut-être nouvelle dans le monde des séries télévisées, mais sur grand écran, elle a déjà un riche héritage. Angelina Jolie et Alicia Vikander ont toutes deux incarné Lara Croft au cinéma, insufflant vie et personnalité à ce personnage culte. Une série animée est également en cours de développement sur Netflix, avec Hayley Atwell.

De nouveaux défis pour la créatrice

Pour Phoebe Waller-Bridge, ce projet représente un défi majeur après son retrait controversé de la très attendue série Mr. & Mrs. Smith d'Amazon. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle opportunité témoigne d'un attrait certain pour les personnages féminins forts, emblématiques du divertissement populaire.

Bien que les détails demeurent encore confidentiels, on peut s'attendre à ce que Waller-Bridge insuffle sa touche unique et sa plume aiguisée à cette nouvelle version de Tomb Raider. Sa vision singulière, mêlant profondeur psychologique et humour cinglant, pourrait apporter une dimension inédite, voire décalée, à cette franchise déjà riche en émotions et en aventures.

