Annonce Tomb Raider Anniversaire : un remake ou un remaster pour les consoles modernes ?

Alerte aux trésors (et aux rumeurs) ! Alors que l’anniversaire de Tomb Raider approche, le web s’interroge dans un émoi collectif : Crystal Dynamics nous prépare-t-il un remake époustouflant ou un « simple » remaster pour consoles modernes ?

Le tombeau des secrets est bien gardé. Mais une chose est sûre : l’idée de revoir Lara Croft dans une nouvelle histoire nous fait déjà palpiter ! Prêts à replonger ?

Tomb Raider Anniversary : la surprise PlayStation qui fait trembler les fans

Alors qu’on la croyait reléguée au placard des souvenirs vidéoludiques, Tomb Raider: Anniversary pourrait bien effectuer un retour remarqué sur PS4 et PS5. La rumeur enfle depuis qu’une liste de trophées complets pour le jeu est apparue sur le réseau PlayStation. Elle inclut même un précieux trophée platine.

De quoi faire frétiller d’excitation les amateurs de la célèbre archéologue. D’autant que cet épisode sorti en 2007 pour les 10 ans de la saga reste à ce jour le moins vendu de la série principale. Un injuste destin que cette réédition pourrait enfin réparer.

Un remake culte qui méritait mieux

À l’origine, Tomb Raider: Anniversary était bien plus qu’un simple remake graphique du tout premier opus. Il revisitait avec brio l’aventure de Lara Croft à la recherche du Scion de l’Atlantide. La production y a injecté les mécaniques de jeu modernisées de Tomb Raider: Legend.

Accueilli avec enthousiasme par la critique, le titre n’avait pourtant pas rencontré son public. Cette nouvelle sortie serait donc l’occasion idéale de lui offrir une seconde vie, et aux joueurs de (re)découvrir un chapitre clé de la légende.

La liste des trophées qui en dit long

C’est une mise à jour discrète du PlayStation Network qui a mis la puce à l’oreille des observateurs. Les 26 trophées dévoilés, dont un platine, suggèrent un portage soigné, avec des défis variés.

Il s’agit de terminer l’histoire bien sûr, mais aussi accomplir des actions spécifiques comme « devenir une statue » ou accumuler des medikits. Si Sony n’a pas encore officialisé l’annonce, ces indices techniques sont généralement très fiables et annoncent une sortie imminente.

Une trilogie légendaire bientôt au complet

Avec Tomb Raider: Legend déjà disponible et Anniversary en route, il ne manquerait plus que Tomb Raider: Underworld pour que la trilogie dite « Legend » soit complète sur les consoles modernes.

Comme son prédécesseur, Anniversary devrait être inclus dans l’abonnement Premium de PlayStation Plus, offrant un accès facile aux joueurs curieux. Une stratégie cohérente pour une franchise qui mise actuellement sur la préservation de son héritage.

Quel avenir pour Lara Croft ?

Cette résurrection s’inscrit dans un contexte particulier pour la saga. Depuis Shadow of the Tomb Raider en 2018, les sorties se sont limitées à des remasters (comme la récente trilogie 1-3).

L’avenir du jeu vidéo reste flou, tandis qu’Amazon prépare une série TV avec Sophie Turner dans le rôle de Lara. En attendant les prochains rebondissements, Anniversary offre une bouffée de nostalgie bienvenue, et rappelle pourquoi l’aventurière au double pistolet reste une icône intemporelle.

