De Game of Thrones à Tomb Raider, Sophie Turner est la Lara Croft que les fans voulaient

Le destin des héros lui réussit. Sophie Turner, l’ex-reine du Nord dans Game of Thrones, serait en passe d’endosser le débardeur de Lara Croft dans le prochain Tomb Raider.

L’actrice a le tempérament et l’expérience des rôles épiques. Les fans trépignent : l’aventurière aux nattes a peut-être trouvé son visage.

Tomb Raider : Sophie Turner est Lara Croft

L’aventurière aux nattes légendaires est de retour, et elle a un nouveau visage. Amazon MGM Studios a officiellement lancé la production de la série Tomb Raider pour Prime Video, dévoilant une première image de Sophie Turner dans le rôle iconique de Lara Croft. Le tournage est en cours, promettant une relecture narrative et immersive de l’une des héroïnes de jeu vidéo les plus célèbres. L’aventure, soutenue par un casting quatre étoiles, semble enfin prendre son envol sur le petit écran.

Qui compose l’équipe d’élite autour de Lara Croft ?

Autour de Sophie Turner, le casting est tout simplement prestigieux. La série réunit des talents aussi éclectiques qu’établis : l’emblématique Sigourney Weaver, le charismatique Jason Isaacs, ainsi que Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie et August Wittgenstein. Une distribution aussi riche laisse présager des interactions palpitantes et un univers dense pour les expéditions de Lara.

Qui sont les cerveaux derrière cette nouvelle adaptation ?

La série est placée sous la houlette créative de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), qui en est la créatrice, scénariste, showrunneuse et productrice exécutive. Elle partagera les responsabilités de showrunning avec Chad Hodge, également producteur exécutif. La réalisation sera assurée par Jonathan Van Tulleken. Un trio créatif de premier ordre, connu pour son intelligence narrative et son sens du rythme, qui devrait offrir une vision à la fois moderne et fidèle à l’esprit du jeu.

Sur quelle aventure Lara va-t-elle nous embarquer ?

Bien que l’intrigue précise reste un mystère, la série s’inspire directement des jeux vidéo à succès éponymes. Elle devrait puiser dans le premier opus de 1997, développé par Core Design. Dans cette histoire, Lara Croft est recrutée par la puissante Jacqueline Natla. C’est la PDG d’un géant technologique et reine de l’Atlantide, pour retrouver une relique antique nommée le Scion. Sa quête la mènera du Pérou à la Grèce, jusqu’à l’Atlantide, où elle découvrira les origines terrifiantes de l’artefact et devra empêcher Natla de l’utiliser pour déchaîner le mal sur le monde.

Pourquoi cette série est-elle si attendue ?

La franchise Tomb Raider a connu des hauts et des bas. Après le succès initial, le volet The Angel of Darkness (2003) avait essuyé de vives critiques, conduisant au rachat de la licence par Crystal Dynamics. Le studio a alors relancé la saga avec la trilogie Legend, très bien accueillie. Aujourd’hui, Crystal Dynamics collabore directement avec Amazon MGM sur cette série, un gage de sérieux et de respect pour la mythologie du jeu.

Cela promet une adaptation en phase avec l’esprit aventurier et l’archéologie complexe. Rappelez-vous, c’est ce qui ont fait le succès des titres les plus populaires. Pour l’instant, aucune date de sortie ou même de fenêtre de diffusion n’a été communiquée. Le mystère reste donc entier sur le rendu final. Mais avec Sophie Turner dans la peau de Lara Croft, les fans sont déjà ravis. Sinon, aux commandes, il y a une équipe créative d’exception et un casting pléthorique. Par conséquent, la série Tomb Raider de Prime Video a déjà réussi son premier défi. Elle peut faire monter la pression et l’excitation des fans à des niveaux archéologiques.

