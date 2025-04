The Last of Us saison 2 épisode 1 est sorti : voici ce qu’on en dit

Désormais, c’est officiel, The Last of Us saison 2 épisode 1 est sorti le 14 avril 2025 et le premier épisode fait déjà des émules.

Les personnages ayant survécu à la saison 1 sont tous présents. Et le conflits avec les monstres de ce monde semble encore plus imminent. Voici ce que les personnes ayant déjà aperçu le premier épisode en disent.

The Last of Us saison 2 épisode 1 sur Max

Si vous pouvez aisément vous connecter pour aller sur la plateforme Max, sachez que le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us est maintenant disponible. Et attention spoiler, voici ce qu’on y voit.

Ce qu’on constate dans un premier temps, c’est le fait que le personnage d’Ellie (Bella Ramsey) a été écrit différemment pour l’adaptation télévisée. Alors que Joel (Pedro Pascal) reste largement le même, elle est encore plus rebelle.

En ce sens, elle correspond plus au stéréotype de la jeune fille indépendante qu’à une gentille héroïne. C’est un gros contraste comparé à sa version dans le jeu vidéo. Dedans, on voit une Ellie plus sympathique, débrouillarde et intelligente.

Dans The Last of Us saison 2 épisode 1, Ellie a maintenant 5 ans de plus. Elle et Joël vivent à Jackson. Mais ce qu’on voit aussi directement, c’est le fait que leur relation s’est dégradée.

Quelles informations principales connaît-on ?

Ensuite, attention spoiler, il y a une scène modifiée dans ce premier épisode de The Last of Us saison 2. C’est une scène significative entre Joel et sa thérapeute remplace un moment clé du jeu.

Puis, il s’avère que le rôle de Catherine O’Hara est perçu comme distrayant en raison de son passé comique et d’une référence potentielle à Schitt’s Creek. Sinon, on a quelques changements dans la scène du baiser qui arrive dans l’épisode 1.

En effet, on voit Ellie et Dina qui s’embrassent. Mais ce moment est interrompu par une remarque homophobe d’un personnage à proximité. Mais la réaction de Joel dans la série qui frappe violemment l’homme au sol diffère du jeu, où il se contente de le pousser.

Des changements adéquats ou non ?

On a donc un Pedro Pascal assez déroutant et incohérent avec son personnage selon les puristes du jeu vidéo. Mais son jeu d’acteur tient toujours très bien la route.

Du côté de l’auteur, il déplore l’absence d’un moment touchant du jeu. C’est là où Joel donne une guitare à Ellie et chante « Future Days » de Pearl Jam, soulignant leur lien émotionnel.

Ce moment est considéré comme crucial pour comprendre leur relation et les événements ultérieurs de l’histoire. Mais il n’est pas là. C’est assez inquiétant puisqu’on se demande par la suite quels sont les autres moments importants pourraient manquer et espère qu’ils seront inclus plus tard sous forme de flashbacks.

Des scènes un peu plates

Par la suite, dans cet épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us, la scène où Ellie et Dina vont en patrouille, rencontrent des clickers, mais que leur attitude désinvolte face au danger est notée comme problématique.

Puis, l’entrée en scène d’Abby, interprétée par Kaitlyn Dever, est bien et l’auteur apprécie que sa silhouette soit réaliste par rapport au jeu. Mais l’épisode ne transmet pas adéquatement les motivations personnelles de celle-ci concernant les actions de Joel, ce qui affecte l’impact émotionnel.

