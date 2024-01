The Last of Us Part 2 Remastered : comment tout débloquer dans le mode Sans Retour

Envie de débloquer le mode Sans Retour dans « The Last of Us Part 2 Remastered » ? Voici les secrets que vous devez connaître !

Si vous ne le savez pas encore, The Last of Us Part 2 Remastered est une version améliorée du jeu original sorti en 2020. Elle a été spécialement conçue pour la PlayStation 5. Cette version propose des graphismes améliorés, une résolution ultra HD, un mode Fidélité avec une résolution 4K pour le bonheur des gamers. Qui plus est, elle embarque un taux de rafraîchissement de 30 à 40 images par seconde.

Vienne s’ajouter à cela divers bonus tels que des commentaires audio, des niveaux supplémentaires, des skins inédits, et un nouveau mode de jeu appelé « Sans Retour ». Ce mode offre une expérience rogue-lite avec dix personnages jouables.

Le jeu a reçu des éloges pour son gameplay, son design audio, ses performances, ses personnages et sa fidélité visuelle. Il offre une expérience enrichie et des améliorations significatives pour s’imprégner de l’univers du jeu. Alors, la question que vous vous posez sûrement c’est : « comment débloquer le mode sans retour dans le jeu » ? Pour vous répondre, voici quelques secrets à tenir compte !

Les secrets pour débloquer le mode sans retour dans The Last of Us Part 2 Remastered

Le mode « Sans retour » s’agit d’un mode de survie inspiré du genre rogue-like, où vous devez rester en vie le plus longtemps possible dans une série de rencontres aléatoires. Vous pourrez choisir votre chemin, votre personnage, vos armes et vos compétences, mais si vous mourez, vous devrez tout recommencer. Du coup, vous pouvez débloquer les différents éléments dans ce mode en relevant des défis et en progressant dans le jeu.

Afin de garantir une expérience immersive sans pareille, l’aventure se déroule dans des lieux iconiques de la série. Chaque fois que votre personnage meurt, vous allez vous mettre au début de l’aventure. Cependant, vous pourrez profiter des améliorations d’armes et de capacités récupérées dans les runs précédentes. Parfait pour faire la différence dans l’ensemble du jeu.

Vous pourrez également débloquer des personnages jouables inédits, des skins et des bonus en relevant des défis et en progressant dans le jeu. De ce fait, il vous faudra enchaîner les victoires pour débloquer de nouveaux personnages jouables. Lorsque vous progressez et relevez des défis, vous aurez droit à une expérience captivante. Vous allez débloquer de nouveaux éléments vous permettant d’enrichir le gameplay.