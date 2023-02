The Last of Us : Ce que la saison 2 nous réserve

HBO confirme que son adaptation télévisée de The Last of Us aura bien une saison 2. On a quelques indices sur ce qu’on pourrait découvrir dans cette suite.

La franchise vidéoludique de Naughty Dog est en train de réussir son incursion dans le monde de la télévision. La première saison n’est même pas encore arrivée à sa moitié, que les fans pensent déjà à la suite. Les propos des créateurs de la série permettent d’avoir une petite idée de ce que The Last of Us pourrait proposer dans la saison 2.

The Last of Us Part II comme départ de la saison 2

Rappelons que Craig Mazin et Neil Druckmann sont les créateurs de l’adaptation télévisée. Pour la première saison, ils se sont intégralement appuyé sur les éléments narratifs de The Last of Us (2013), The Last of Us Remastered (2014) et The Last of Us Part I (2022). Notez que les deux derniers titres sont des versions alternatives du premier jeu. Les 3 œuvres partagent la même intrigue.

La première saison couvrira donc tous les arcs narratifs du premier titre de la franchise vidéoludique. Les showrunners vont donc devoir se baser sur The Last of Us part II pour développer la saison 2. En raison de son contenu assez dense, Part II pourrait également être la base d’une troisième saison. C’est du moins de ce que suggère Mazin dans un entretien accordé au Collider.

Bella Ramsey restera Ellie malgré l’ellipse de 5 ans

Les créateurs de la série n’ont aucune intention de remplacer Bella Ramsey.

Le premier épisode de la série n’a pas suscité que des critiques dithyrambiques. Les fans de la franchise vidéoludique ont été ravis de découvrir Pedro Pascal en Joel Silver. Mais l’engouement n’était pas pareil pour l’interprète d’Ellie. Beaucoup ont critiqué le jeu d’acteur et le physique de Bella Ramsey. Ceux qui veulent voir l’actrice être remplacée dans la saison 2 de The Last of Us seront déçus.

Notez qu’il existe un ellipse de 5 ans entre la fin de Part I et le début de Part II. Sauf catastrophe, l’ancienne actrice de Game of Thrones sera toujours de la partie pour la saison 2. Les créateurs de la série ont assuré cela dans un entretien avec Variety. Jouer sur l’apparence de Ramsey pour une Ellie jeune ou une version plus âgée ne devrait poser aucun problème, explique Mazin.

Les spores introduites dans la saison 2

Les personnages des jeux portent souvent des masques à gaz à cause des spores de Cordyceps.

Mazin et Druckmann ont procédé à quelques changements majeurs par rapport au jeu pour l’adaptation télévisée. Les showrunners n’ont pas repris les spores comme mode de propagation du Cordyceps. Le champignon parasite se transmet uniquement par morsure des infectés dans la série. Par ailleurs, les infectés sont connectés entre eux par un gigantesque réseau de racines.

Le champignon parasite des jeux produit des spores qui se retrouvent ensuite en suspension dans l’air. Les inhaler équivaut à une infection. Les personnages portent souvent des masques à gaz pour se protéger. Les spores ont été retirées de la première saison pour ménager les acteurs en évitant les masques. Les créateurs n’écartent pas la possibilité de les introduire dans la saison 2.