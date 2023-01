The Last of Us : où regarder la série en France ?

Longtemps attendue et maintes fois reportée en raison — ironie du sort — de la pandémie de la Covid-19, la série The Last of Us va enfin débarquer sur les écrans. Mauvaise nouvelle toutefois pour les fans français puisqu’aucune diffusion dans l’Hexagone n’a été pour le moment officialisée. Alors, où regarder The Last of Us en France ? Notre guide.

Depuis quelques années OCS était la plateforme officielle des séries HBO en France. HBO est la chaine américaine qui a produit notamment Game of Thrones, mais aussi la très attendue The Last of Us. Malheureusement, parmi les nouveautés de janvier 2023 sur OCS, aucune trace de l’adaptation du jeu vidéo.

En effet, l’accord entre OCS et HBO a pris fin cette année, toutes les séries de l’Américain ayant déjà quitté la plateforme d’Orange. Voici tout ce qu’il faut savoir si vous ne voulez faire partie des premiers à découvrir la série en France.

Comment regarder The Last of Us en France ? Si vous ne pouvez pas attendre la disponibilité de The Last of Us en France, sachez qu’il est possible de regarder cette série sur HBO Max à sa sortie officielle. Voici comment faire : Télécharger un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

S’abonner à HBO Max (payer via PayPal)

Regarder la série sur HBO Max Essayer NordVPN gratuitement

Utiliser un VPN pour regarder The Last of Us sur HBO Max

Si le statut de la France reste pour le moment inconnu en ce qui concerne la diffusion de la série, nos voisins Belges (sur Be TV en US+24) et Canadiens (sur HBO) auront la chance de regarder The Last of Us en français. Et cela, au même moment que les américains.

Mais pas de crainte, Vous pourrez profiter pleinement de votre série sans restrictions en vous connectant à la plateforme de streaming américaine HBO Max. Il faudra disposer bien évidemment d’une IP local. D’où l’intérêt d’un VPN.

De fait, un réseau privé virtuel vous permet de vous connecter à un serveur localisé dans un autre pays. Ainsi, vous pourrez changer votre adresse IP et accéder à des sites Web ainsi que des contenus qui sont normalement bloqués dans votre pays. Toutefois, il est important de choisir un service VPN de bonne réputation. En l’occurrence, NordVPN met à votre disposition des serveurs dédiés pour le streaming.

The Last of Us : une diffusion probable sur Prime Video ?

Le très attendu The Last of Us, inspiré du jeu vidéo de Naughty Dog, devrait arriver prochainement sur nos écrans. Nous savons déjà que cette série sera diffusée dans le pays de l’oncle Sam sur la plateforme HBO Max. Pour l’Hexagone, la fin du contrat entre network étatsunien et OCS a laissé planer le doute sur la manière dont on pourra regarder The Last of Us.

Toutefois, il est fort probable que cette série sera disponible sur Amazon Prime Video qui a récemment conclu un accord avec Warner et HBO pour sortir ses programmes en France à partir de cette année. Alors, pour quand la série sera disponible sur Prime Video ? Pour le moment, on ne sait pas, l’utilisation d’un VPN restant l’unique solution efficace.

Tout ce qu’il faut savoir sur cette série évènement

Création signée Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (The Last of Us, Uncharted), The Last of Us est l’adaptation sur le petit écran de l’univers post-apocalyptique du jeu vidéo du même nom cocréé par Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment. À l’instar du jeu sorti en 2013 sur Playstation 3, cette série se déroule vingt ans après le pic de contamination d’une pandémie de cordyceps. Cette dernière a transformé la majorité de la population mondiale en créatures monstrueuses.

Alors que les derniers survivants vivotent et tentent de s’organiser, sans trop de succès, Joël, un homme qui n’a désormais plus rien à perdre. Il se donne pour mission de ramener Elie dans un lieu sûr à l’autre bout de l’Amérique et pourquoi pas trouver un remède à ce fléau.

La série met en scène nos deux protagonistes alors qu’ils sillonnent ce monde ravagé par des humains infectés par un champignon mutant. Elle met également en exergue leur lutte pour survivre face à ces créatures hostiles. Vous l’aurez donc compris, la série reprendra l’intrigue du jeu The Last of Us Part I.

The Last of US : FAQ sur la série

Qui sont aux commandes de The Last of US ?

Neil Druckmann et Craig Mazin seront les deux showrunners de la série. Ils sont chargés de l’écriture et de la direction artistique générale. À leur côté, on retrouve également d’autres grandes pointures. Pour ne citer que les scénaristes, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jeremy Webb et Ali Abbasi. En tête de fil de la production, on retrouve Strauss, le producteur de Game of Thrones et Evan Wells, le président de Naughty Dogs.

Quid du casting

Pour le casting, Maisie Williams, connue pour son rôle de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones, prêtera ses traits à Ellie. Tandis que Pedro Pascal de la série Narcos, incarnera Joël. La série met également en vedette Gabriel Luna, Tommy Miller, Anna Torv, Melanie Lynskey, Merle Dandridge et bien d’autres acteurs.

Quand sera diffusée cette série ?

Vous pourrez regarder The Last of US à partir du 15 janvier 2023.