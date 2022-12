The Last of Us : tous les personnages et les acteurs de la série TV

Découvrez tous les personnages de la série TV The Last of Us, la série post-apocalyptique tant attendue par les adeptes de jeux de survie. De quoi vous donner un avant-goût avant la live-action de HBO (diffusée sur OCS en France) en janvier 2023 !

Basée sur le jeu vidéo du même éponyme, la série The Last of Us regroupe des personnages triés sur le volet pour donner vie à l’aventure. Si le jeu est sorti il y a 10 ans, une première adaptation cinématographique a déjà été en vue. Sauf que l’idée de sortir un long métrage fut très vite abandonner. A la place, une série (voir le trailer ici) avec plusieurs épisodes est née. Cela avait pour but de préserver l’ambiance originale du jeu, comme le stipule Neil Druckmann, directeur créatif du jeu. En attendant le live-action d’ici quelques semaines, nous allons vous présenter les principaux acteurs de la série The Last of us dans ce qui suit !

Synopsis : Les Etats-Unis sont infestés par un virus de type Cordyceps causant une infection cérébrale irréversible. Ce virus prend possession du corps de ses hôtes et les transforme en créatures semblables à des zombies. The Last of Us raconte l’histoire de Joel, l’un des protagonistes de la série et qui a pour mission d’accompagner Ellie, une jeune fille infectée et immunisée contre ce mal. Ils doivent traverser un pays envahi par des monstres d’un côté, et faire face à des groupes d’humains hyper agressifs de l’autre. Durant leur périple, ils seront aidés par des amis, des personnes non infectées et des membres de leur famille pour trouver le remède.

Joel Miller (Pedro Pascal)

Pedro Pascal incarne Joel Miller, l’un des personnages principaux de la série The Last of Us. Ce personnage a survécu à l’infection sans avoir été zombifié. Il échappe à toutes les règles préétablies. Alors que la civilisation s’est regroupée en zones de quarantaine strictement surveillées par l’Agence fédérale d’intervention en cas de catastrophe (FEDRA), le marché noir des médicaments et de marchandises en tout genre a vu le jour. Joel Miller fait partie de cette sphère en tant que contrebandier. Personnage cynique avec une mentalité d’acier, il accepte tant bien que mal d’escorter Ellie, une jeune fille infectée par le virus.

Ellie (Bella Ramsey)

Ayant joué dans Game of Thrones, Bella Ramsey a rejoint le casting des personnages de The Last of Us en tant qu’Ellie. Ce personnage se caractérise pour son côté sarcastique et indépendante. Elle est l’un des principaux personnages de la série. Mordue par un infecté après avoir enfreint le couvre-feu, elle sera au cœur de l’histoire. Sauf qu’Ellie a miraculeusement survécu. Les scientifiques ont découverts qu’elle est immunisée contre toutes les formes de l’infection cérébrale Cordyceps. Cela a alimenté l’espoir de trouver le remède pour l’humanité, d’où le début de son voyage à travers le pays en compagnie de Joel.

Sarah Miller (Nico Parker)

Faisant une brève apparition dans la série, Sarah Miller n’est autre que la fille de Joel Miller. Agée seulement de 12 ans, elle avait été tuée au cours d’une fusillade alors qu’elle et son père tentaient d’échapper à des infectés. C’était à partir de ce moment que Joel est devenu méfiant vis-à-vis des organisations mises en place pour protéger l’humanité. C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles il a hésité à accompagner Ellie. Nico Parker n’est autre que la fille de Thandiwe Newton.

Marlene (Merle Dandridge)

Le rôle joué par Merle Dandridge va à l’encontre de la tendance des adaptations de jeux vidéo. En effet, la version film est incarnée par la même actrice. Dans le film, Marlene est la chef des Fireflies, un groupe de résistants qui recherchent à renverser le FEDRA et son oppression. Bien que Joel partage la même animosité envers cet organisme, il ne fédère pas aux idéologies des Fireflies. Le héros au cœur solitaire préfère se fier à ses propres instincts de survie. Marlene veillera sur Ellie comme elle l’avait promis à Anna, la mère de cette dernière. Elle accompagnera le duo au péril de sa vie.

Tess (Anna Torv)

Tess, est l’un des personnages clés de la série The Last of Us. Elle est la partenaire de Joel Miller dans ses affaires de contrebande. Elle est impitoyable avec la gâchette facile comme nous pouvons le voir dans le premier épisode. Il faut croire que devant un client qui enregistre un retard de paiement, elle n’hésite pas à choisir la solution facile. Mais lorsqu’elle découvre que les armes en question ont été vendues aux Fireflies, Tess est embarquée malgré elle dans l’escort d’Ellie à travers le pays. Les enjeux sont d’envergure avec l’espoir de trouver un remède à la clé.

Tommy Miller (Gabriel Luna)

Tommy Miller n’est autre que le frère de Joel. Après la mort de Sarah, les deux frères se sont perdus de vues suite au chemin que Joel a choisi. Tommy aspire à un mode de survie beaucoup plus éthique, c’est certainement pour cela qu’il a décidé de rejoindre les Fireflies. Sauf qu’il a très vite quitté le groupe pour vivre une vie tranquille à Jackson Ville, dans le Wyoming avec sa femme, Maria. On s’attend à une retrouvaille explosive, peut-être une note de douceur dans cette série !

Bill (Nick Offerman)

Dans The Last of Us, Bill est celui qui détient la totalité de la ville de Lincoln dans les Massachusetts. Il a pour rôle de protéger les habitants de sa ville contre les infectés. Il sera également de la partie pour assurer l’escorte d’Ellie, même à contrecœur. En effet, Bill doit une vieille dette envers Tess et Joel. A noter que Con O’Neill avait été choisi au début pour jouer ce rôle. Mais avec son calendrier déjà chargé, Nick Offerman l’avait remplacé tout au long de la série.

Frank (Murray Bartlett)

La confirmation que Frank sera interprété par Murray Bartlett de The White Lotus a été la première indication d’une plus grande divergence par rapport au récit original. Dans le jeu vidéo, Frank était l’amant de Bill. La série montre plus d’ouverture avec une représentation LGBTQ+ avec ce personnage. Bien que dans le jeu, Frank n’avait fait son apparition qu’en tant que cadavre, il faut croire que dans la série ce sera différent. Nous découvrirons plus de détails sur cette relation par le biais de flashbacks.

Riley (Storm Reid)

Incarnée par Storm Reid, Riley Abel n’est autre que l’amoureuse d’Ellie dans le jeu vidéo The Last of Us. Il semblerait qu’elle jouera le même rôle dans la série. Riley est une jeune survivante de seize ans originaire de Boston, dont le père a été infecté et a tué sa mère. Elle a été obligée d’abattre son père et est entrée à l’école militaire. Après avoir quitté l’école, elle a choisi de vivre sa vie avec les autres survivants, plutôt que de s’engager dans l’armée. L’actrice est apparue pour la première fois dans American Dreams, puis dans Left Behind.

Henry (Lamar Johnson)

Henry est un personnage secondaire dans The Last of Us, et est l’un des survivants de Hartford, Connecticut. Lui et son frère Sam ont quitté Hartford après que les militaires aient abandonné la zone de quarantaine. Alors qu’ils se cachent des chasseurs dans un immeuble abandonné, les frères sont retrouvés par Joel et Ellie. Henry avoue à Joel que lui et son frère se dirigent vers l’ouest pour rejoindre les Fireflies. Malheureusement, le personnage meurt dans le jeu, mais on ignore s’il connaîtra le même sort dans la série télévisée. L’acteur canadien Lamar Johnson jouera se ce rôle. Il a déjà joué dans X-Men : Dark Phoenix, The Hate U Give, et Native Son.

Sam (Keivonn Woodard)

Sam est le frère cadet d’Henry et il fait partie de la traversée de Hartford à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Contrairement à son frère, Sam est quelque peu pessimiste quant à leur survie avec une peur vicérale des infectés. Keivonn Woodard sera dans la peau de ce personnage. Il fera sa deuxième apparition à l’écran dans cette série, après son premier rôle d’étudiant sourd dans Seeds of Hope : The Andrew Jackson Foster Story.

Robert (Brendan Fletcher)

Brendan Fletcher a été choisi pour incarner Robert dans l’adaptation en série du jeu vidéo de HBO. Personnage éphémère, Robert est un marchand d’armes au marché noir dans la zone de quarantaine de Boston? Il faisait affaire avec Joel et Tess tout en étant en relation avec les Fireflies et lorsqu’il a doublé Joel et Tess, son sort était tout tracé !

D’autres acteurs qui viendront agrandir le rang

Selon Naughty Dog, le remake de The Last of Us de HBO reste relativement fidèle à l’original, toutefois, de nouveaux acteurs viendront compléter le casting. Jeffery Piere, jouera Perry, un nouveau personnage de la série. Brad Leland sera dans la peau d’un certain M. Adler. Nous trouverons également Natasha Mumba qui jouera un tout nouveau personnage, Kim Tembo. Melanie Lynskey, quant à elle, sera dans le rôle de Kathleen. Cette dernière jouera le leader d’un mouvement révolutionnaire basé au Kansas.

Si les puristes de The Last of Us peuvent s’inquiéter de l’ajout de nouveaux personnages, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Toute bonne adaptation d’une œuvre apporte des changements pour être conforme au nouveau support. La liste élargie des acteurs permettra sans doute d’explorer davantage l’aventure enrichissante de The Last of Us. Qui plus est, avec Neil Druckmann aux manettes de la production, il est certain que l’adaptation fera honneur à l’original !