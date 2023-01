The Last of Us : Les différences entre la série et le jeu

Il existe de grosses différences entre la série The Last of Us et le jeu. Malgré des changements notables, l’adaptation télévisuelle reprend parfaitement l’esprit du jeu.

Le premier épisode de The Last of Us – diffusé depuis dimanche – montre des gros changements par rapport au jeu de Naughty Dog. Le champignon mutant qui transforme les humains en zombie ne se répand pas de la même manière. On découvre ensuite un nouvel aspect de la relation entre Joel et Tess. Nous allons donc explorer ces différences dans la série The Last of Us.

Différences pour la contamination dans la série The Last of Us

Pour rappel, l’intrigue du jeu comme de la série se situe dans un monde post-apocalyptique. Une pandémie – provoquée par un champignon mutant – a ravagé celui-ci 20 ans plus tôt. Joel Miller et la jeune Ellie sont les protagonistes de l’histoire. Dans un monde où la civilisation humaine est décimée, les infectés ne constituent pas la seule menace. Il y a également l’hostilité des survivants. L’objectif pour nous deux héros est ainsi de survivre.

La contamination par les spores n’existe pas dans la série. Photo de HBO

Dans le jeu The Last of Us, les joueurs font face à deux modes de contamination : les morsures des infectés et des spores. Les co-auteurs de la série diffusée sur HBO ont décidé de faire fi des spores. Les infectés possèdent de petites ramifications à la bouche pour répandre le virus. Ce changement sur la contamination rendrait plus dangereux les infectés à en croire Neil Druckmann, scénariste de la série et du jeu.

Plusieurs nouveaux personnages

Les critiques ont acclamé la nouvelle série événement de HBO pour ses prises de risque. Celle-ci n’est pas un banal copier-coller du jeu de Naughty Dog. La liste des personnages fait partie des différences notables dans cette adaptation de The Last of Us. En effet, la série introduit plusieurs nouvelles têtes. Le premier épisode a fait découvrir aux fans les nouveaux voisins de Joel Miller et sa femme. Dans le jeu, il n’y avait qu’un homme, dont le nom était Jimmy Cooper.

Outre l’introduction de nouveaux personnages, les co-auteurs de l’adaptation télévisuelle ont amélioré l’écriture des têtes déjà présentes dans le jeu. La relation entre Joel et Tess en est le meilleur exemple. Dans la version ludique de l’œuvre, les deux personnages entretiennent un lien très ambigu. Le premier épisode a révélé une relation plus intime entre les deux.

La relation intime de Joel et Tess est montrée dans la série The Last of Us. Photos de HBO.

Par ailleurs, la fille de Joel Miller bénéficie de davantage de développement dans l’adaptation de HBO. Les apparitions du frère cadet de Joel Miller dans le jeu sont très rares. Cela n’est pas le cas dans la série événement. Ainsi, le temps d’écran de Tommy dans le premier épisode est plus conséquent. Le personnage semble aussi être régulièrement en contact avec son frère.

Et enfin, il y a le changement de temporalité. La pandémie du champignon mutant a lieu en 2013, contre 2003 dans l’adaptation télévisuelle. Les aventures de Joel Miller et Ellie se déroulent ainsi en 2023. Un choix que les showrunners de la série ont expliqué dans un entretien accordé au site Insider.