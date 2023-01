The Last of Us : Pourquoi la série débute en 2003 au lieu de 2013 ?

L’intrigue de la série The Last of Us débute en 2003, au lieu de 2013 dans le jeu vidéo. Les co-auteurs de cette adaptation expliquent ce changement de temporalité.

La chaîne américaine HBO a diffusé, dimanche, le premier épisode de son adaptation de l’un des titres incontournables de la PlayStation 3 et de la PlayStation 4. Celle-ci comporte des changements notables à son matériau d’origine. Les fans de la franchise ont effectivement eu la surprise de découvrir une temporalité différente. En effet, The Last of Us débute en 2003 au lieu de 2013 dans le jeu.

The Last of Us part de 2003, Mazin et Druckmann se justifient

En décembre dernier, les co-auteurs de la série ont accordé un entretien au site Insider. Ils ont partagé des détails intéressants quant au développement de cette adaptation. Cette entrevue permet notamment de savoir que le choix d’une temporalité différente à celle du jeu vidéo est une idée de Craig Mazin. Pour ce dernier, débuter l’intrigue une décennie plus tôt ne fait que renforcer la crédibilité de l’œuvre. Il a avoué se sentir moins investi quand une histoire a lieu une vingtaine d’années dans le futur.

Avec une intrigue qui commence en 2003, les éléments centraux de l’histoire vont alors se situer en 2023. Cela peut aider le public à développer un lien plus fort avec la série. Les événements de cette dernière peuvent être en train de se produire dans un univers parallèle. L’objectif de Mazin est ainsi de donner cette impression.

Le changement de temporalité donnait aussi l’opportunité à Mazin d’explorer la première moitié des années 2000. Le co-auteur de la série ne cache pas sa fascination pour cette période de l’histoire. L’esthétique et la technologie propres à cette époque le séduisent. The Last of Us, qui recule en 2003, permettait aussi d’inclure davantage de matière dans l’adaptation. C’est ce que souligne aussi le partenaire de Neil Druckmann à l’écriture.

Pas une série sur la pandémie

Le coronavirus a considérablement perturbé la production de cette adaptation. Il aurait été facile pour les co-auteurs de la série de beaucoup s’inspirer de la crise sanitaire. La réalité et la fiction présentaient des points communs. Comme avec la pandémie de Covid-19, un virus apparaît de nulle part pour paralyser la planète dans The Last of Us. Mais pour Druckmann, il était hors de question de se focaliser sur cet aspect.

Le scénariste du titre phare du studio Naughty Dog ne voulait pas que cette adaptation télévisuelle se focalise sur la séquence de la pandémie. Cette dernière n’est qu’une partie de l’intrigue, souligne Druckmann dans l’entretien avec Insider.

L’histoire de la série – comme celle du jeu d’ailleurs – se concentre sur la recherche d’une cure. C’est pour cette raison que Joel Miller et la jeune Ellie, les deux personnages de la série et du jeu, parcourent les États-Unis. La série de Craig Mazin et Neil Druckmann va ainsi se focaliser sur la paire Miller-Ellie. Les épisodes devraient montrer l’évolution de la relation entre les deux personnages, au cours de leur aventure.