The Last of Us La fin de la saison 1 expliquée et ce que la saison 2 nous réserve

Joel et Ellie sont arrivés au bout de leur périple et envisagent désormais un quotidien plus tranquille. Mais la fin de The Last of Us saison 1 annonce un avenir sombre pour nos deux héros.

La fin de The Last of Us saison 1 vient mettre un terme à 9 semaines riches en émotions. L’aventure n’aura pas été de tout repos pour nos deux protagonistes. Mais ils auront chacun eu des motifs de satisfaction à la conclusion de cette première saison. Revenons donc sur les événements de ce dernier épisode et découvrons ce que la suite de la série événement de HBO nous réserve.

Les circonstances de la naissance d’Ellie

Ashley Jonhson a joué Ellie dans le premier jeu et est sa maman dans la série.

La fin de The Last of Us saison 1 s’ouvre sur un retour en arrière. Anna est sur le point d’accoucher et tente d’échapper à un infecté. La jeune femme se refugie dans une maison abandonnée. Mais le zombie au Cordyceps parvient aussi à entrer. Elle arrive quand même à tuer son assaillant, mais finit avec une morsure à la jambe. Elle donne ensuite naissance à une fille. La jeune femme s’avère être une amie de Marlene. Cette dernière débarque d’ailleurs trop tard avec la troupe censée venir en aide à Anna. La maman baptise sa fille Ellie et la confie à son amie. Elle demande ensuite à être tuée avant d’être complètement possédée par l’infection.

On découvre ainsi les circonstances de la naissance d’Ellie. Anna remet également un couteau à Marlene avant de mourir. Il s’agit en fait du couteau dont Ellie ne se sépare jamais. Notez que la jeune maman est interprétée par Ashley Johnson. L’actrice américaine a doublé et effectué des captures de mouvement pour le personnage d’Ellie dans le premier jeu The Last of Us sorti en 2013. Une petite surprise à l’attention des joueurs.

Joel s’ouvre enfin à Ellie dans la fin de The Last of Us saison 1

Pour la première fois dans la série, Joel demande à Ellie de lire ses jeux de mots pourris.

L’épisode se poursuit avec Joel et Ellie après le retour en arrière. Le duo voyage en direction de Salt Lake City. On découvre la version la plus apaisée de Joel depuis le début de la série. Sa jeune camarade de route semble renfermer sur elle-même – probablement encore marquée par les événements du précédent épisode. Elle redoute également la séparation avec son compagnon de route s’ils retrouvent l’équipe des Fireflies. Joel multiplie les efforts pour se rapprocher d’Ellie. La joie d’être à nouveau une figure paternelle se lit sur son visage. À un moment, il propose même à la jeune fille de rebrousser chemin pour retourner vivre à Jackson. Mais celle-ci veut aller au bout de la mission en mémoire de toutes les personnes qui se sont battues pour elle.

Le personnage campé par Pedro Pascal en raconte davantage sur son passé. Celui-ci avoue sa tentative de suicide après la mort de sa fille. L’homme se décharge alors de toute sa douleur. Il confie aussi que la compagnie d’Ellie lui a permis d’enfin faire son deuil. La séquence est très émouvante. Afin de détendre l’ambiance, Joel dit être prêt à entendre des jeux de mots pourris. Ce qui met un sourire sur le visage de sa camarade de route qui sort avec beaucoup d’enthousiasme son fameux livre.

Enfin, les Fireflies ! On sait pourquoi Ellie est immunisée

Alors qu’on la pensait morte, Marlene revient dans le finale de la saison 1.

Le duo tombe dans une embuscade et Joel perd connaissance. Il découvre Marlene à son réveil. Ils sont enfin à la base des Fireflies. Il se fait briefer sur la situation d’Ellie qui est saine et sauve. Les examens effectués par le chercheur de la résistance révèlent la cause de l’immunité de la jeune fille. Celle-ci trouve son explication dans les circonstances de la venue au monde d’Ellie. Il s’agit du timing entre la morsure d’Anna et la sortie du bébé. Le métabolisme de notre héroïne secrète ainsi des marqueurs chimiques qui bloquent la croissance du Cordyceps.

Le biologiste de Fireflies pense pouvoir développer un remède contre le Cordyceps. Mais pour cela, Ellie doit mourir. En effet, le scientifique doit extraire de son cerveau le champignon neutralisé. La solution n’est évidemment pas du goût Joel.

La folie meurtrière de Joel

Joel n’est pas résolu à laisser Ellie mourir pour trouver un remède au Cordyceps.

Ellie est préparée pour subir une intervention chirurgicale. Mais Joel ne veut clairement pas la laisser mourir. L’homme ne veut pas perdre celle qu’il considère sûrement comme sa fille adoptive. Il neutralise quelques gardes de Fireflies. Il tue ensuite sans aucune hésitation le chercheur et Marlene. L’ancien militaire extirpe de la base médicale une Ellie lourdement sédatée. Quand la jeune fille retrouve ses esprits, son protecteur lui raconte une tout autre histoire. Celui-ci invente une attaque de bandits dans laquelle ils ont failli perdre la vie.

La jeune fille doute de la véracité de la version de son camarade de route. Elle lui raconte alors l’histoire de Riley – que nous avons vue dans le précédent épisode. Elle confie à Joel que donner un sens à son immunité lui tient beaucoup à cœur. Mais l’homme ne change pas sa version des faits. La jeune fille se résigne sans pour autant le croire.

Les conséquences de la fin de The Last of Us saison 1 traitées dans la suite

Abby est le personnage le plus destesté par les joueurs de The Last of Us.

La deuxième saison de la série se basera sur le jeu The Last of Us Part II. Le titre est sorti en 2020 avec Neil Druckmann à l’écriture et à la réalisation. Rappelons que le scénariste est aussi le co-créateur de l’adaptation télévisée de HBO. La fin de The Last of Us saison 1 n’est qu’un moment de répit pour Joel et Ellie. Les événements de la deuxième saison vont considérablement bouleverser le quotidien du duo. Ceux-ci auront lieu cinq années après la conclusion de l’arc narratif de la saison 1.

À l’instar du jeu, la deuxième saison aura son lot de retours en arrière. Ces séquences serviront principalement à montrer l’évolution de la relation entre Joel et Ellie. Celles-ci renseigneront aussi sur le parcours du duo pendant l’ellipse de cinq ans. Plusieurs nouveaux personnages seront évidemment introduits dans la suite. Abby sera le plus important parmi eux et celle-ci ne laissera pas les téléspectateurs indifférents. Sa présence aura un lien direct avec la folie meurtrière de Joel dans la conclusion de la première saison. La responsabilité sera un thème que la suite de la série va beaucoup aborder.