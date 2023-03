The Last of Us : Les réponses à toutes vos questions après l’épisode 8

Vous avez regardé l’épisode 8 de The Last of Us hier ? Voici les réponses à toutes vos questions après ce chapitre intense des aventures de Joel et Ellie.

Le huitième épisode de la série HBO est une adaptation d’un des chapitres des plus sombres du jeu vidéo de 2013 qui l’a inspiré. Intitulé When We Are In Need, cet épisode relate le combat d’Ellie pour survivre à une série d’interactions avec David, un personnage étrange.

Ce dernier est le chef prédateur d’un groupe de cannibales, aidé de son bras droit, James. Au-delà de ce court résumé, voici les réponses aux principales questions que l’on peut se poser pour la suite de The Last of Us après son épisode 8.

Qu’est-ce que David allait annoncer à la famille d’Alec ?

Au début de When We Are In Need, on voit David s’adresser à une mère et sa fille en deuil. Il leur dit qu’elles devraient attendre le printemps et un sol plus tendre pour enterrer Alec.

C’est l’homme que Joel a tué à la fin du sixième épisode. Le bref regard échangé entre David et James suggère cependant autre chose. Ils ont déjà au moins partiellement démembré le corps d’Alec. Les partisans de David auraient déjà mangé certaines parties du corps d’Alec.

Le public est toutefois en droit de se demander ce que David aurait dit à la fille et à la femme d’Alec lorsqu’elles auraient voulu l’enterrer au printemps. Quelle explication aurait-il donné concernant sur ce qu’il a fait du cadavre d’Alec ?

Il y a cependant de fortes chances que David n’ait pas prévu de s’expliquer. Compte tenu de la sécurité que lui offre sa position de leader, il n’avait pas à se soucier d’une obligation de s’expliquer.

Depuis combien de temps David et ses partisans sont-ils cannibales ?

Le moment le plus glaçant de The Last of Us épisode 8 est quand David déclare à Ellie que son groupe a eu recours au cannibalisme pour survivre à la rudesse de l’hiver. Il n’a toutefois pas révélé depuis combien de temps ils offraient de la viande humaine à leurs compagnons survivants. Le corps d’Alec semble être le premier qu’ils auraient massacré.

Plus tard, Joel découvre plusieurs cadavres humains démembrés suspendus à des crochets comme des morceaux de viande. Il a fait cette macabre découverte en pénétrant dans l’un des bâtiments du groupe. Cela semble suggérer que David et son entourage se sont déjà adonnés au cannibalisme bien avant qu’Ellie et Joel n’entrent même en scène.

Depuis combien de temps Joel a-t-il été blessé dans The Last of Us, épisode 8 ?

Au début du huitième épisode de The Last of Us, Ellie a refermé avec succès la blessure par arme blanche de Joel. Sa blessure s’est cependant infectée. Cela a mis à mal son approvisionnement alimentaire et celui d’Ellie. Ces deux informations suggèrent donc une certaine chronologie. L’épisode 8 de The Last of Us reprend plusieurs jours voire quelques semaines, après la dernière apparition d’Ellie et de Joel.

Malheureusement, When We Are In Need ne révèle explicitement pas la durée écoulée entre le septième et le huitième épisode de The Last of Us.

Est-ce la première fois que Joel rencontre des cannibales ?

La découverte de cadavres humains suspendus comme des morceaux de viande dans l’un des bâtiments de la station balnéaire de Silver Lake horrifie Joel. Il est toutefois difficile à dire si côtoyer des cannibales le surprend réellement.

Cette question restera certainement sans réponse. Les téléspectateurs se demandent cependant toujours si c’est la première fois qu’il rencontre des cannibales dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us.

Ellie pourra-t-elle récupérer après The Last of Us, épisode 8 ?

A la fin de cet épisode, on voit Ellie naturellement traumatisée par tout ce qu’elle a vécu et vu. Les évènements de The Last of Us épisode 8 ont supprimé ce qui restait de l’innocence d’Ellie. On ne sait toutefois pas si Ellie restera la même survivante.

Sera-t-elle toujours celle que les fans ont appris à connaître et à aimer lorsqu’ils la reverront ? En attendant, le final de la saison 1 de The Last of Us débarquera lundi matin sur Prime Video.