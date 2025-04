Quand la saison 2 de The Last of Us présente les stalkers, ça donne ceci

Si dans la saison 1 de The Last of Us il n’y avait pas assez de stalkers au goût des fans du jeu et de la série, la saison 2 remédie à ce détail.

Vu qu’ils constituent une grande menace, là vous aurez de quoi avoir peur, car dès le trailer on sait qu’une nuée d’infectés est en route pour Jackson. Et dans le premier épisode de la saison 2 le mystère s’éclaircit.

Ellie fait la rencontre d’une espèce avancée de stalker dans The Last of Us saison 2

Dans l’épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us, intitulé « Future Days », Ellie rencontre un tout nouveau type d’infecté: le stalker. Cela se passe dans la séquence du supermarché. Et cela pourrait signifier de grandes choses pour la suite de la série.

La scène se passe de la manière suivante. Lors d’une patrouille, Ellie et Dina suivent une trace de sang jusqu’à un ours qui a été déchiqueté par leurs ennemis. Puis c’est dans le supermarché Greenplace Market que cela se passe.

Déroulement de la scène

Après qu’Ellie soit tombée à travers le plancher jusqu’au rez-de-chaussée, comme le personnge le fait dans le jeu, elle attend que Dina la rejoigne. Cependant, elle n’est pas seule. Il y a un infecté avec elle. Or, ce n’est ni un runner, ni un clicker ou même un bloater, ce qui est encore plus terrifiant.

C’est un être silencieux, observateur et fourbe qui file Ellie dans le magasin. Lorsque cette dernière le voit, elle s’attend à ce qu’il lui fonce dessus. Mais il reste à bonne distance, la regarde derrière une étagère et elle remarque directement que c’est une espèce plus intelligente.

Traqueur ou stalker tel est le nouvel ennemi dans The Last of Us saison 2

Plus tard, lors d’une réunion du conseil à Jackson, Ellie fait part de ce qu’elle a découvert. Inquiets, les protagonistes ont alors décidé de nommer cette nouvelle espèce “stalker”, car elle traquait littéralement l’héroïne dans le magasin. En tout cas, et c’est ainsi que son nom sera sans doute inventé dans la série.

Dans le jeu Last Of Us, les stalkers sont un autre niveau d’évolution des infectés. En plus des autres espèces, c’est doute l’une des plus dangereuses. C’est sans doute pour cela que HBO a attendu la sortie de la saison 2 de Last of Us pour faire surgir les stalkers. D’ailleurs, pour faire un clin d’œil au jeu, ils n’apparaissent de manière significative que dans The Last of Us Part II.

Dangerosité des stalkers

Les stalkers sont pires que tous les autres infectés parce qu’ils ont la force et la durabilité d’un clicker, et l’agilité d’un runner. Dans la série en streaming sur Max, ils se cachent souvent dans les coins pour observer leur proie, attendant le bon moment pour bondir.

De plus, ils ne sont pas aveugles comme les cliqueurs. Ils peuvent voir dans l’obscurité – et se déplacent donc à l’affût des ennuis.De ce fait, entre une rencontre avec 20 runners et 3 stalkers, il vaudrait mieux choisir les runners.

