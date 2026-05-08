Cette apprentie Sith légendaire attendue depuis 20 ans débarque ENFIN dans Star Wars ?

Les amateurs de l’univers étendu de Star Wars vont être comblés. Une certaine apprentie Sith, dont les fans réclament le retour depuis deux décennies, va enfin faire son apparition à l’écran. Mais le suspens est à son comble. Est-ce que Devon deviendra véritablement Darth Talon dans Maul Shadow Lord ?

Le personnage, longtemps cantonné aux romans et aux jeux vidéo, s’apprête à rejoindre une série en production. Les spéculations vont bon train sur son rôle exact et l’actrice qui lui prêtera ses traits. Une chose est sûre : cette arrivée devrait ravir les connaisseurs et offrir de nouvelles perspectives narratives dans la galaxie lointaine. L’attente touche à sa fin.

Le final de Star Wars : Maul — Shadow Lord marque un tournant historique en confrontant Maul et Dark Vador. En effet, les deux Sith s’affrontent sous les yeux de Devon, dont la haine grandit face au Seigneur Noir. Par ailleurs, cet épisode final plante les graines de sa corruption en lui faisant croire que Maul n’est pas un monstre. De plus, la série développe une complexité inédite pour celle que les fans identifiaient déjà comme la future Darth Talon, la Twi’lek à peau rouge des Légendes. Ainsi, la production signe une fin de saison riche en trahisons, en duels spectaculaires et en bouleversements émotionnels.

Pourquoi l’élimination du Maître Daki est-elle le véritable déclencheur émotionnel ?

En effet, les spectateurs guettaient la mort de Maître Eeko-Dio Daki, sachant que sa disparition libérerait l’apprentie. Cependant, personne n’imaginait que Dark Vador porterait le coup fatal après un combat conjoint avec Maul. Par ailleurs, ce dernier simule un esprit de sacrifice pour traverser la rivière de lave en dernier. Toutefois, au moment opportun, il pousse discrètement Daki dans les bras de Vador avant de se cacher. Par conséquent, Devon assiste impuissante au meurtre de son mentor, ce qui renforce son désir de vengeance et valide tous les discours manipulateurs de Maul.

In the finale of Star Wars: Maul – Shadow Lord, Devon Izara's fall to the Dark Side sets up a new origin story for a fabled Sith Lady from Legends. https://t.co/OySA7plFmj pic.twitter.com/fqdlmdGEZB — Collider (@Collider) May 8, 2026

Autrefois, Darth Talon n’avait qu’un design marquant couvert de tatouages Sith dans les comics Legacy. Dorénavant, le nouveau canon Disney lui offre une véritable trajectoire tragique. En effet, Devon veut venger son maître, une motivation bien plus riche qu’une simple loyauté à l’Empereur Krayt.

De plus, les tatouages de Maul ne sont plus Sith mais des marques de Frère de la Nuit Dathomirien. Ainsi, ceux de Talon deviendront sans doute des « tatouages de Maul ». Par conséquent, elle ne portera plus le titre de Darth et sera simplement Talon, l’apprentie de Maul, ce qui redéfinit entièrement son identité et sa relation au Côté Obscur.

Quelle était l’idée originelle de George Lucas pour ce duo redoutable ?

À l’origine, George Lucas imaginait déjà un tandem Maul/Talon pour sa trilogie Sequel inaboutie. En effet, le Zabrak serait revenu en tant que cerveau criminel, à la manière d’un Dark Sidious. Tandis que Talon aurait joué le rôle d’exécutrice, tel un Dark Vador.

Voilà pourquoi, la série Shadow Lord concrétise cette vision en refaisant de Maul le maître d’un empire souterrain et en préparant Crimson Dawn. Par ailleurs, l’apprentie pourrait devenir l’antagoniste principal si Maul reste dans l’ombre, ce que laisse entrevoir le récit de Solo : A Star Wars Story. De ce fait, la prophétie de Lucas trouve un écho moderne dans cette saison 1.

Un avenir déjà scellé par la trahison et l’inévitable déchéance de Maul

Désormais, Maul va tout reconstruire dans le milieu criminel et revendiquer la direction de l’Aube Écarlate. Cependant, la série introduit aussi les graines de sa ruine future, car seul Dark Vador connaît la vérité sur le meurtre de Daki. En effet, si le Seigneur Noir révèle un jour la trahison à Talon, leur relation maître-apprentie explosera. Par conséquent, cette rupture brutale expliquerait l’état brisé et solitaire de Maul dans Star Wars : Rebels. En définitive, perdre son empire et son élève adorée constituerait une chute à la hauteur de la tragédie annoncée.

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