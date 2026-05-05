Harry Potter HBO : ces photos de tournage confirme ces faits sur les Weasley !

Vous pensiez avoir tourné la page Poudlard ? Détrompez-vous. Les toutes premières photos du tournage de la série Harry Potter par HBO viennent de fuiter, et c’est un véritable choc visuel.

On y découvre un Chemin de Traverse plus vivant que jamais, des uniformes aux détails fidèles et une ambiance qui rappelle le frisson des livres. Chaque image donne l’impression de retrouver un monde qu’on croyait perdu. Franchement, si ces clichés sont représentatifs du résultat final, on risque de retomber en enfance très vite. Préparez vos baguettes, l’attente va être magique.

Les nouvelles images du tournage enflamment la Toile

Les toutes premières photos du plateau de la série Harry Potter par HBO viennent de fuiter sur Reddit. Par ailleurs, ces clichés volés immortalisent les acteurs en plein travail dans les rues de Londres. Ainsi, le public découvre enfin Katherine Parkinson dans la peau chaleureuse de Molly Weasley. De plus, les jumeaux Fred et George, joués par Tristan et Gabriel Harland, posent en solo. Ensuite, Daniel Rigby apparaît en Vernon Dursley à la moustache impeccable. Cette adaptation très attendue nourrit un engouement monstre avant sa diffusion prévue le 25 décembre 2026.

Pourquoi la gare de Waterloo remplace-t-elle King’s Cross ?

Les photos publiées par le Daily Mail révèlent un tournage à la gare de Waterloo. Cependant, le célèbre Poudlard Express part toujours du quai 9¾ de King’s Cross. Dès lors, les fans soupçonnent une simple substitution logistique pour des raisons pratiques. De plus, un bus rouge à impériale affichait la destination Crouch End. Or, ce quartier londonien évoque surtout la lignée pure de Barty Croupton Senior. Ainsi, Waterloo servira de doublure visuelle, maquillée par les effets numériques. Par conséquent, la magie opérera sans entraver la circulation réelle.

Muggles beware! 🚨 The cast of the new HBO #HarryPotter series was spotted filming at Waterloo Station! 🚂✨ Judging by the Weasleys and Vernon Dursley being on set, it looks like they're shooting the end-of-year return from Hogwarts. We can't wait! ⚡️🎬 #HarryPotterHBO pic.twitter.com/24MgomWb7i — Harry Potter HBO TV Series Updates 🪄 (@potternewshbo) May 3, 2026

La présence de Vernon Dursley signe-t-elle la fin du tournage ?

En effet, une photo réunit Daniel Rigby et Katherine Parkinson sur le quai. Par ailleurs, dans le roman, cette rencontre entre Molly et l’oncle acariâtre n’arrive qu’au retour de l’école. De plus, les jeunes Dominic McLaughlin et Alastair Stout, alias Harry et Ron, étaient également présents. Ainsi, la production semble filmer la dernière scène de L’École des sorciers. Dès lors, ce rassemblement familial laisse penser que le tournage de la première saison s’achève bientôt. On peut dire que la postproduction pourra commencer pour honorer la date de Noël.

Qui est l’homme mystérieux sur les escaliers ?

Un autre cliché dévoile un comédien non identifié près d’un escalator. Immédiatement, les fans excluent Arthur Weasley, totalement absent du premier livre. Par ailleurs, John Hopkins est pressenti pour incarner le père moldu d’Hermione. En effet, M. Granger vient chercher sa fille à la gare à la fin de l’année scolaire. Ainsi, cette silhouette anonyme prendrait tout son sens lors des adieux sur le quai. Par conséquent, la série accorde une visibilité inédite aux parents de la brillante élève. Ce souci du détail ravit les lecteurs les plus exigeants.

234 days left until “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” HBO Max Original Series.



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Un souci du détail qui enthousiasme déjà la communauté

Les tenues portées par les comédiens suscitent des réactions très positives. En effet, les jumeaux Weasley affichent des pulls usés et des pantalons délavés. Ainsi, ces vêtements d’occasion reflètent parfaitement la situation financière modeste de la famille. De plus, Katherine Parkinson arbore une allure colorée et chaleureuse, fidèle à Molly Weasley. Par ailleurs, l’actrice a confié au Daily Mirror son admiration pour le jeune casting. Elle plaisante même sur l’envie de les présenter à ses filles. En effet, le retour annoncé de Warwick Davis en professeur Flitwick comble les nostalgiques.

Une adaptation fidèle aux romans très attendue pour Noël 2026

La première saison comptera huit épisodes entièrement dédiés à L’École des sorciers. Par ailleurs, HBO promet une adaptation plus loyale que les films envers l’œuvre de J.K. Rowling. De plus, ce parti-pris se traduit par l’inclusion de scènes autrefois coupées au cinéma. Ainsi, des personnages comme le père d’Hermione sortent enfin de l’ombre. Dès lors, la date de diffusion est confirmée pour le 25 décembre prochain. Finalement, cette nouvelle version promet de redonner vie au monde des sorciers avec une authenticité renouvelée.

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