Euphoria saison 3 a officiellement dépassé les bornes avec cette scène d’agression dans l’épisode 4

Euphoria n’a jamais fait dans la demi-mesure, mais cette fois, la série semble avoir franchi un cap que beaucoup jugent irréversible. L’épisode 4 de la saison 3 d’Euphoria contient une scène d’agression si frontale qu’elle a laissé les fans sans voix, partagés entre fascination et malaise profond.

On n’est pas face à une simple dispute : c’est un moment de violence psychologique rare, filmé sans le moindre filtre. Certains crient au génie, d’autres dénoncent une provocation gratuite. Le débat promet d’être très intense. Vous pensiez avoir tout vu ? Attendez de découvrir ça.

Le naufrage critique d’une saison sous tension

La saison 3 d’Euphoria atteint un seuil critique inédit avec un score de 40% sur Rotten Tomatoes. Par ailleurs, la série HBO de Sam Levinson récolte son tout premier statut « Rotten ». De plus, les reproches visaient déjà la multiplication de contenus sexuels gratuits. Désormais, un épisode cristallise toutes les colères du public. Ainsi, l’intrigue criminelle de Rue Bennett sombre progressivement dans un sordide banal. Par la suite, l’épisode 4 cumule les pires travers de cette cuvée très décriée.

Le calvaire de Kitty : une agression gratuite dans le champagne room

L’épisode introduit Anna Van Patten dans la peau de Kitty, nouvelle danseuse du Silver Slipper. Ensuite, un groupe d’hommes paye pour un tête-à-tête dans le salon privé. Cependant, la séquence bascule rapidement en agression sexuelle d’une violence inouïe. On voit les agresseurs violer la jeune femme avec une bouteille de champagne sous les écrans. Rue observe la scène avec une horreur impuissante depuis les moniteurs de surveillance. Puis, Kitty répond « J’ai toujours aimé danser » d’une voix brisée par le traumatisme tout en demandant de la drogue à Rue pour faire passer son mal.

'Disturbing' reality behind new Euphoria stripper scene that viewers completely missed https://t.co/uHGgM1kU1r pic.twitter.com/LmdhCVG58j — LADbible (@ladbible) May 4, 2026

Pourquoi cette scène dépasse-t-elle toutes les limites antérieures ?

Contrairement aux polémiques précédentes, cette scène ne relève pas d’une pratique consensuelle. En effet, Cassie pratique le petplay de son plein gré pour ses abonnés. Par ailleurs, Jules participe au sugar babying sans danger vital immédiat. Pourtant, Kitty subit un viol collectif dans un contexte de trafic humain. De plus, l’établissement fait disparaître les danseuses trop curieuses, comme Angel avant elle. Dès lors, la séquence illustre un crime et non un simple fétiche. Cette différence fondamentale explique le tollé.

La performance des actrices rendait-elle la violence visuelle superflue ?

Zendaya livre un jeu d’actrice glaçant sans le moindre gros plan. Son regard horrifié fixé sur les écrans suffit à raconter l’insoutenable. De même, Anna Van Patten incarne avec brio la détresse muette de son personnage après l’agression. Leur talent conjoint prouve que montrer le viol n’était pas nécessaire. La série n’hésite pourtant jamais à suggérer sans exhiber, comme pour les disparitions précédentes. En conséquence, beaucoup voient cette surenchère visuelle comme du voyeurisme déguisé en audace.

Une escalade qui pourrait pousser l’audience au départ

La saison empile les provocations à la manière d’une fuite en avant artistique. Cassie enduit ses parties intimes de cocaïne dans une quête d’abonnés consentie. Jules se livre à un jeu de momification sous film plastique sans danger immédiat. Pourtant, la scène de Kitty transforme le BDSM stylisé en crime odieux. Le public, lassé par cette surenchère sinistre, pourrait bien quitter le navire. Après avoir sacré deux Emmys à Zendaya, la série s’abîme désormais dans une noirceur répulsive.

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