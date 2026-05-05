Et pour le pire ? : la série criminelle de Netflix la plus dingue du moment !

Avez-vous déjà vu une série documentaire où un couple en instance de divorce se retrouve malgré lui au cœur d’une affaire criminelle complètement barrée ? C’est le postulat de « Et pour le pire ? », la nouveauté Netflix qui rend accro.

Entre trahisons, cadavres et humour noir, chaque épisode relance la tension avec un culot déconcertant. On suit un duo infernal qui se déteste autant qu’il s’attire, obligé de coopérer pour survivre. Le ton est décalé, le rythme effréné, et honnêtement, c’est impossible de ne pas binge-watcher la saison d’une traite.

Le coup de foudre vénéneux de Caroline Muirhead

La série documentaire Et pour le pire ? débarque sur Netflix le 29 avril 2026. Par ailleurs, elle retrace le calvaire du Dr Caroline Muirhead, une médecin légiste de Glasgow. Ainsi, en 2020, elle tombe éperdument amoureuse d’Alexander McKellar, un garde-chasse des Highlands. Cependant, leur idylle vire au cauchemar quand il lui avoue un crime inimaginable. Dès lors, la jeune femme se retrouve confrontée à un dilemme moral dévastateur. C’est pourquoi, cette histoire vraie captive par sa tension et ses rebondissements judiciaires. Le réalisateur Josh Allott en tire un documentaire true crime poignant.

Qui est le Dr Caroline Muirhead ?

Le Dr Caroline Muirhead travaille comme pathologiste médico-légale à Glasgow. Pourtant, après une rupture douloureuse, elle cherche un nouveau départ sur l’application Tinder. Elle y rencontre Alexander McKellar, un chasseur écossais charismatique de 1,93 mètre. Leur premier rendez-vous en octobre 2020 sur son domaine isolé est un enchantement. Ensuite, leur relation progresse à une vitesse fulgurante malgré les doutes de ses proches. Par la suite, McKellar la demande en mariage deux mois plus tard, et elle accepte, aveuglée par la passion.

Elle est sur le point de se marier lorsqu’elle découvre que son fiancé est un tueur.



Caroline voit sa vie basculer lorsqu’elle apprend l’impensable. Entre peur et faux-semblants, elle va devoir faire un choix déterminant.



Le documentaire SHOULD I MARRY A MURDERER ?, c’est… pic.twitter.com/wmo6HHejaS — Netflix France (@NetflixFR) May 3, 2026

Pourquoi sa vie bascule-t-elle après les fiançailles ?

En effet, le 28 novembre 2020, McKellar lui fait une révélation effroyable. Par ailleurs, il avoue avoir renversé mortellement un cycliste trois ans plus tôt. De plus, avec son jumeau Robert, il a enterré le corps sur le domaine d’Auch Estate. Ainsi, la victime se nomme Tony Parsons, un vétéran disparu depuis septembre 2017. Ensuite, il demande à Caroline de l’aider à déplacer la dépouille avant des travaux. Cette confession place la jeune femme devant un choix impossible entre loyauté et justice.

La course contre la montre pour piéger les jumeaux

Après la libération des suspects, Caroline feint de vouloir aider Sandy. Elle retourne donc sur l’Auch Estate et repère l’endroit où le corps est enterré. Aussitôt, elle y dépose une canette de Red Bull pour guider les enquêteurs. Parallèlement, elle enregistre secrètement une conversation où Robert avoue que Tony Parsons respirait encore après l’impact. Enfin, le 12 janvier 2021, la police découvre la dépouille et arrête définitivement les frères McKellar. Son témoignage se révèle capital pour la manifestation de la vérité.

Quel châtiment attendait les frères McKellar ?

En juillet 2023, le procès s’ouvre mais Caroline, rongée par le stress, est portée disparue. Un mandat d’arrêt la vise jusqu’à ce que les frères acceptent un plaider-coupable. Alexander plaide coupable d’homicide involontaire et Robert reconnaît l’entrave à la justice. La cour condamne Alexander à douze ans de prison et Robert à cinq ans et trois mois. Les experts établissent que la victime a agonisé au moins vingt minutes. Ce verdict, bien qu’en deçà du meurtre, clôt une affaire sordide.

La résilience de Caroline Muirhead après la tempête

Aujourd’hui, Caroline Muirhead coule des jours paisibles sur la côte écossaise. Elle a surmonté ses dépendances et consulte régulièrement un psychiatre. Elle partage désormais sa vie avec un nouveau partenaire d’une grande gentillesse. Ses relations familiales se sont apaisées après des années de tensions. Elle dénonce le manque de protection policière et a déposé plusieurs plaintes. Malgré tout, elle ne regrette pas d’avoir livré Sandy à la justice. « Pour moi, c’est un lâche et un tueur », déclare-t-elle.

Un documentaire choc pour réveiller les consciences

Réalisé par Josh Allott, le documentaire Netflix mêle interviews exclusives et images personnelles. On y entend des proches de Caroline, des avocats et des journalistes. Le film explore le dilemme moral : détruire l’être aimé ou se taire à jamais. Allott salue le courage de Muirhead, qui a accepté de remuer les pires moments. La série donne aussi la parole à la famille de Tony Parsons pour honorer sa mémoire. Finalement, Et pour le pire ? pose une question universelle sur la loyauté et la justice.

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