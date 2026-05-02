The Boys Saison 5 : on a classé les 9 nouveaux Supes du meilleur au pire

Homelander au pouvoir, Camps de réclusion, nouveaux Supes, c’est ce que propose The Boys saison 5. La saison finale introduit d’ailleurs neuf personnages, que je vous présente dans les lignes qui suivent.

Dans la saison 5 de The Boys sur Prime Video, Homelander contrôle Vought et le gouvernement américain. Les dissidents finissent dans des Camps de réclusion. Butcher et les Boys résistent par tous les moyens. Un saut temporel d’un an a reshapé l’univers, et neuf nouveaux Supes ont émergé. Classons ces personnages du pire au meilleur.

The Worm, le Supe le plus inutile et le plus drôle de The Boys saison 5

Interprété par Ely Henry, The Worm est un sous-sol à lui tout seul. Son pouvoir principal est d’ingérer de la terre puis l’expulser par derrière pour creuser des tunnels. Butcher le recrute, sous chantage, après une affaire de textos compromettants. Son rôle sera de percer un tunnel vers un Camp de réclusion et libérer Mother’s Milk, Frenchie et Hughie.

Sa présence dans The Boys Saison 5 est avant tout une satire de l’IA qui remplace les scénaristes humains. The Worm s’est fait licencier par Vought au profit de scripts générés automatiquement. On a ainsi un personnage moralement neutre et comiquement pathétique, exactement où il doit être dans ce classement.

Sheline, l’influenceuse féline qui croque ses victimes en live

Membre de Teenage Kix, Sheline vit pour le contenu : posts suggestifs, chasse aux Starlighters filmée en direct. Ce personnage porté par Emma Elle Paterson, est la parodie parfaite de l’influenceuse Gen Z sans filtre. Ses pouvoirs sont ceux d’une féline avec des sens décuplés, réflexes fulgurants, griffes létales que Kimiko a appris à connaître.

Elle mange en outre des oiseaux et utilise une litière. De plus, elle a eu un moment de boule de poils en plein combat dans The Boys saison 5. Sheline est un miroir tendu à la société, et ce miroir est acéré comme ses griffes.

Quel sort réserve la saison 5 de The Boys à Jetstreak ?

L’arc de Jetstreak s’arrête assez vite après qu’il ait été victime du virus. Il disparaît avant qu’on ait vraiment pu le détester à notre plein potentiel. Interprété par Dylan Colton, il se présentait par ailleurs comme le leader de Teenage Kix.

Vol supersonique, force surhumaine, visage calibré pour les réseaux sociaux et une fragilité masculine qui transpire à chaque réplique. Il traite Soldier Boy de « socialiste mort » en le croisant face à face. Le coup de poing qu’il reçoit en retour est mérité, je trouve.

Countess Crow, le seul Teenage Kix avec un semblant de conscience ?

Ce personnage est le seul à montrer une once d’empathie réelle face à Mother’s Milk. Sa demande est de rentrer chez elle et de vivre normalement. MM lui épargne donc la vie dans The Boys saison 5. La moralité est une denrée rare chez les Supes. Ce moment suffit ainsi à la hisser au-dessus de ses coéquipiers de Teenage Kix. Cela laisse aussi ouverte la porte d’un retour.

Incarnée par Maitreyi Ramakrishnan, elle contrôle par ailleurs un meurtre de corbeaux. En tout cas, c’était le cas jusqu’à ce que Sheline en mange quelques-uns. Reléguée aux tutoriels maquillage dans sa chambre du Kix Crib, elle est techniquement la moins puissante de son équipe.

Her role as Countess Crow for the fifth and final season of The Boys ♥️🔥 pic.twitter.com/Yh8lxzqOzD April 13, 2026

Malchemical, la réunion Supernatural qui tourne au bain de sang

Misha Collins en Malchemical est le fan service Supernatural attendu depuis l’annonce de la saison. Son apparition dans le cinquième épisode de The Boys saison 5 est brève mais mémorable. Malchemical peut générer des gaz mortels, qu’il utilise sur le visage de Homelander pour tenter de le neutraliser.

Le plan fait partie d’une opération plus large impliquant une galerie de caméos. Parmi eux, Kumail Nanjiani, Seth Rogen ou encore Craig Robinson. Soldier Boy brise la nuque de Malchemical dès qu’il réalise qu’il ne peut pas tuer son propre fils. Court, sanglant et efficace, exactement comme la saison finale aime ses scènes choc.

Qui est Rock Hard, le Supe invulnérable de The Boys Saison 5 ?

Rock Hard (Andrew Iles) était présenté comme une force de la nature avec une peau de pierre et une invulnérabilité totale. La réalité à son arrivée est différente, cependant. Après avoir souillé le Lincoln Memorial d’une manière que je ne détaillerais pas, sa réputation s’est effondrée. Par la suite, il s’est terré dans le Kix Crib.

Butcher a besoin de lui pour tester le virus sur le Supe le plus résistant possible. Le but est de vérifier s’il peut neutraliser Homelander dans The Boys saison 5. Rock Hard retient alors sa respiration pendant des heures pour éviter l’inhalation. Frenchie finit par le coincer, le virus fonctionne et Rock Hard s’effondre. Mission accomplie, mais dans le chaos le plus total.

Jared Padalecki en Mister Marathon, c’est l’autre réunion Supernatural que les fans attendaient. Avant le personnage d’A-Train, c’est lui qui occupait le poste de Supe ultrarapide des Seven. Retranché dans l’ancienne base de l’équipe avec son Vought Vault, il attend Bombsight pour frapper Homelander.

Cela dit, dans The Boys saison 5, c’est le duo père-fils Homelander et Soldier Boy qui débarque. S’ensuit un combat brutal où les célébrités présentes servent de boucliers humains. Marathon glisse sur de l’huile de bébé, Soldier Boy lui détruit les tibias, Homelander l’achève. Sam et Dean Winchester ont connu mieux comme retrouvailles.

Homelander Reaction After Seeing Hundreds Of Baby Oil in Mister Marathon house 😂 – The Boys Season 5 Episode 5 pic.twitter.com/n6yAChiWoo — Tarlok (@god_birthd36178) April 30, 2026

Oh-Father, la menace évangélique et charismatique au service de Homelander

Daveed Diggs en Oh-Father est un Supe évangélique, époux de la Vice-Présidente Ashley Barrett. Leur union a été orchestrée par Sister Sage pour des raisons d’image. Oh-Father utilise sa voix sonique pour influencer et manipuler son auditoire avec une facilité déconcertante. Son rôle dans The Boys saison 5 est de propager la propagande qui présente Homelander comme un messie.

Ce personnage ne combat pas physiquement, car il n’en a pas besoin. Sa capacité à frapper à distance, combinée à son charisme redoutable, en fait une menace d’une nature différente des Supes musclés. Diggs le porte avec un charisme qui rend Oh-Father délicieusement détestable.

Ashley Barrett, le personnage le plus complexe de The Boys Saison 5

Interprétée par Colby Minifie, Ashley était une employée de Vought depuis le début et elle a survécu à tout. À la fin de la saison 4, elle s’est injectée du Compound V. La saison 5 révèle alors les conséquences. Télépathie, perte de cheveux, et une tumeur sur la nuque qui a développé sa propre personnalité. Back Ashley (la tumeur) est sentiente, opiniâtre, et partage les capacités télépathiques de la vraie Ashley.

Ashley a, en outre, choisi le camp de Homelander. Cela dit, une once de moralité subsiste en elle. Alors que les Supes sont presque tous corrompus jusqu’à l’os, Ashley, elle, brille par son ambiguïté. Et cela fait d’elle le Supe le captivant de The Boys Saison 5.

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